‘Hoe aardig ik mijn tegenstanders ook vind naast de piste, op de piste wil ik hen wel dood’

In 2024, na de Olympische Spelen in Parijs, gooien Jonathan (35) en Kevin (35) Borlée de handdoek in de ring. Zestien jaar nadat ze in Peking voor het eerst met de andere leden van de Belgian Tornados op de Olympische Spelen zijn aangetreden. Vierde werden ze toen, en op de Spelen van 2012 vijfde. Vier jaar later, in Rio, liep jongere broer Dylan (30) voor het eerst mee en grepen ze – het scheelde drie honderdsten – naast het brons. In 2021 werden ze, zonder een geblesseerde Jonathan, wéér vierde. Parijs is hun allerlaatste kans op de medaille waar het hun al hun hele leven om te doen is.

Na de training in Louvain-la-Neuve en aan de vooravond van het WK in Boedapest zitten we aan een formica tafeltje met de drie broers en een mini-Borlée, William (2), over wie vader Jonathan zich het hele gesprek lang zal ontfermen.

Jullie hebben je nu klaargestoomd voor het WK in Boedapest.

Jonathan Borlée: “Ja, maar voor Kevin en mij is dat een etappe op weg naar de Olympische Spelen. Onze hele carrière lang hebben we telkens naar de volgende Spelen toe gewerkt: we bouwden onze fysiek zo op dat we op dat moment in onze beste vorm zouden zijn. Nu komt daarbij dat we in Parijs onze carrière in schoonheid willen afronden. Alle trainingen en wedstrijden staan in het teken van dat doel. Voor Dylan is het natuurlijk anders, hij richt zich ook nog op kortetermijndoelen zoals het WK.”

Je bent goed bezig. Je hebt in Kortrijk je persoonlijke record op de 200 meter aangescherpt en op de Diamond League-meeting in het Zwitserse Lausanne werd je tweede op de 400 meter.

Dylan Borlée: “Ja, hout vasthouden, maar ik ben op de goede weg.”

Gaan jullie naar hem kijken?

Kevin Borlée: “Nee, we laten hem met rust.”

Jonathan: “Hij zit vóór een wedstrijd helemaal in zijn bubbel en heeft dan niemand om hem heen nodig, net zoals wij overigens. We hebben wel altijd even contact, we bellen of sturen hem een berichtje.”

Dylan: “We kennen elkaar heel goed en weten wat we op belangrijke momenten wel of niet moeten doen of zeggen. Mijn moeder en mijn vriendin komen wel kijken, maar ik ga er niet beter door lopen. Zo zijn we allemaal: we weten wat ons te doen staat voor een wedstrijd, en dat we daarvoor helemaal op onszelf zijn aangewezen.”

Na de spelen in 2012 kregen jullie her en der te horen dat de 4 x 400 meter een zware discipline is, en dat het einde van Kevins en Jonathans carrière in zicht was. Elf jaar later staan jullie er nog altijd.

Kevin: “Ja (grijnst). In 2016 hebben we wel even getwijfeld: doorgaan of niet? Maar we zijn er nog, haha.”

Staan jullie er zelf van te kijken?

Kevin: “Als je ons zestien jaar geleden had gezegd dat we er op ons 35ste nog zouden staan, dan hadden we eens goed gelachen, denk ik. We beseffen dat het echt wel een prestatie is.”

En hoe! In Istanbul werden de Belgian Tornados voor de derde keer Europees kampioen en op het WK in juli vorig jaar haalden jullie brons.

Kevin: “Zonder Jo, helaas. Hij heeft een beetje minder geluk dan ik, op dit ogenblik.”

Hij heeft wel vaker met blessures geworsteld.

Jonathan: “Ja, maar nu zetten we alles op alles. We hebben het fysiek allebei wat moeilijker.”

Wat is het probleem?

Jonathan: “Dat we geen 20 meer zijn! Het is niet dat we daar niks van merken, hè. We reageren niet zo goed op de trainingen en moeten één en ander duidelijk anders aanpakken, maar we weten nog niet precies hoe. Moeten we elke dag blijven trainen, zoals we gewend zijn? Of zouden we beter rustdagen inlassen? Dat zijn we nu aan het uitzoeken.”

Hoe frustrerend is dat?

Kevin: “Het is niets nieuws. In 2017 merkten we op de training opeens dat het ons niet meer zo goed lukte om te versnellen en moesten we onszelf weer eens aanpassen.”

Jonathan: “Dat is zo intens aan een sportcarrière: je moet jongleren met je fysiek, je moet je lichaam bij elke verandering opnieuw leren accepteren en begrijpen, en uitzoeken wat de sleutel is tot je beste vorm. Dat is altijd een kwestie van trial-and-error, proberen, voelen wat wel en niet werkt en op basis daarvan cruciale beslissingen nemen. Maar we weten dat er altijd een weg is.”

Kevin: “Die is misschien iets smaller dan vroeger: de mogelijkheden zijn iets beperkter, maar ze zijn er en we zullen ze vinden. Ons grote geluk is dat mijn vader, onze coach, echt heel goed is. Keer op keer gaat hij op zoek naar nieuwe trainingstechnieken en altijd slaagt hij erin een manier te vinden om ons op tijd in vorm te krijgen. Dat geeft veel rust en vertrouwen.”

Jonathan: “Het is gewoon weer spannend en we werken met veel goesting.”

Hoeveel medailles hebben jullie nu samen? 52?

Jonathan: “Geen idee. Een krant wilde net nog een foto met die medailles. We hebben ze gezocht...”

Kevin: “...maar niet gevonden.”

Dylan: “We zijn er wel trots op, hoor, maar we zijn nooit zo bezig met onze statistieken. Zo’n medaille is niet wat ons motiveert of kracht geeft.”

Jonathan: “Misschien kijken we er straks wel naar, als we gestopt zijn. Maar zolang we lopen, kijken we nooit terug, alleen maar vooruit, naar hoe we nog beter en nog harder kunnen. Denken dat het dit jaar ook wel zal lukken omdat je vorig jaar een medaille won, is geen goed idee. Van naar het verleden kijken ga je niet harder lopen, integendeel.”

Dus jullie kunnen me ook geen hoogtepunten noemen?

Kevin: “Niet als het over prestaties gaat. Maar er zijn wel emotionele momenten die ik nooit zal vergeten, zoals het EK in Berlijn, waar Jonathan in 2018 eindelijk zijn eerste individuele medaille haalde op een groot kampioenschap (brons op de 400 meter, red.) en we samen op het podium stonden (Kevin haalde zilver, red.), en we daarna op de 4 x 400 meter met Dylan erbij ook nog goud haalden. Eindelijk konden we ons geluk met elkaar delen.”

Jonathan: “Mij gaat het ook meer om de beleving dan de prestatie. Wat dat betreft, staat Berlijn in mijn geheugen gegrift. De herinneringen aan het EK indoor in Praag zal ik ook voor de rest van mijn leven koesteren. Dylan won er voor het eerst zilver en samen met de Belgian Tornados wonnen we goud in een nieuwe Europese recordtijd. De emoties daarna zal ik nooit vergeten. Ik geniet sowieso altijd meer van het succes met de 4 x 400 meter dan van individuele prestaties, zelfs meer dan van mijn Belgische record in 2012 in Londen. Na een individuele wedstrijd heb ik altijd het gevoel dat het nog beter kan. Dat is ons perfectionisme, hè. We hebben er allemaal last van.”

Dylan: “Ik geniet het meest als we samen winnen en het weer aanvoelt zoals toen we samen lol hadden als we in onze achtertuin liepen.

“Toen we weer net geen medaille haalden in Rio, waren we echt teleurgesteld, maar ik herinner me nog precies hoe het was om voor de eerste keer samen met mijn broer het stadion binnen te stappen en de Olympische finale te lopen. Ik heb daar zó van genoten. Echt onvergetelijk was dat. Dat ik nu samen met mijn broers bij de Belgian Tornados loop, vind ik trouwens nog altijd niet vanzelfsprekend.”

Je zilver in Praag was in dat opzicht een opluchting. ‘Ik heb mijn broers te lang bewonderd’, vertelde je eens.

Dylan: “Daarmee bedoelde ik niet dat ik, zoals sommigen beweerden, uit hun schaduw heb moeten komen. Dat heb ik nooit zo ervaren. In Praag voelde ik wel voor het eerst: yes, ik kan het ook! In het begin maakte ik de fout dat ik Kevin en Jo blind imiteerde, zonder te beseffen dat ik mijn eigen weg moest vinden. Ik liep ook chrono’s die allesbehalve top waren en heb moeten accepteren dat ik meer tijd nodig had om te groeien. Misschien omdat ik een andere lichaamsbouw heb en een stuk groter ben.

“Beetje bij beetje heb ik mijn eigen manier van lopen en trainen gevonden en naarmate ik beter presteerde, groeide mijn zelfvertrouwen. Maar ik heb moeten leren veel geduld te hebben. Dat ik dat nu kan, is wel winst, ook in het leven naast de sport. Ik ben nu beter in staat een slechte prestatie te accepteren dan zij. Kevin en Jo doen er veel langer over om een verlies te verwerken.”

‘Op het WK in de Verenigde Staten heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Hier sta je toch maar weer mooi. Geniet ervan, want dat heb je in het verleden niet genoeg gedaan.’ (Foto: Kevin Borlée en Alexander Doom in de finale van de 4 x 400 meter in 2022.) Beeld Photo News

KORTSLUITING

Iedereen heeft al gezocht naar wat precies het geheim van de Borlées is, waarom de hele familie de sterren van de hemel loopt. ‘Topsporters moeten leren stress te aanvaarden, de signalen die op een stijgend stressniveau wijzen leren herkennen en stress en emoties leren te beheren’, zei Jacques Borlée, jullie vader en coach. Zo blijf je ook lol hebben en dat werkt beter dan doping.

Kevin: “Het klinkt natuurlijk eenvoudiger dan het is. Zeker als je, zoals wij, een karakter hebt dat maakt dat je nooit tevreden bent en altijd nóg beter wilt worden.”

Dylan: “Stress heb je ook nodig om te presteren.”

Jonathan: “Die zorgt voor focus.”

Kevin: “Maar de stress mag niet met jou aan de haal gaan. De kunst is de perfecte balans te vinden.”

Hoe doen jullie dat?

Jonathan: “Ik sluit me vóór een wedstrijd helemaal af. Je moet dan niet te veel tegen mij zeggen. Mijn broers weten dat ze me dan met rust moeten laten.”

Dylan: “Want anders…”

(Jonathan en Kevin schieten in de lach)

Jonathan: “Ja, ik kan al eens ontploffen.”

Kevin: “Ik word ook stiller, maar ik ben niet zo extreem gevoelig als Jo.”

Dylan: “En ik ben nog iets relaxter.”

Kevin en Jonathan, jullie zijn een eeneiige tweeling, maar functioneren als sporters helemaal anders.

Kevin: “Dat is waar. Ik moet in mijn hoofd exact weten hoe ik mijn koers zal opbouwen. Ik moet weten wat ik ga doen in de bochten, en wanneer ik ga versnellen. Ik moet op de training gevoeld hebben dat het werkt. Als ik dat weet, staat mijn zelfvertrouwen op punt en kan ik me helemaal smijten. Jo functioneert veel gevoelsmatiger. Als hij zich goed voelt, gáát hij gewoon: bam!”

Jonathan: “Dat is waar. Ik voel of alles al dan niet goed zit. Ik hoef niet te begrijpen waarom ik goeie resultaten haal.”

Op jou moeten ze niet te veel druk leggen, zegt je vader.

Jonathan: “Je moet me voor een wedstrijd vooral niet beginnen te irriteren of raad geven waar ik niet op zit te wachten. Bij Olivia, (hun oudere zus, de enige Borlée met een Olympische medaille, gewonnen in 2008 samen met Kim Gevaert, Élodie Ouédraogo en Hanna Mariën op de 4 x 100 meter estafette, red.) is dat net zo.”

Kevin: “Hoe jonger een Borlée, hoe kalmer. Dylan is de kalmste. En Alizia, de jongste en misschien wel de beste loopster van ons allemaal, heeft zelfs gepast voor de sport en is lerares.”

Kevin: “Tijdens een wedstrijd, ja. Als ik loop, moet ik het gevoel hebben dat ik alles in de hand heb. Maar dat maakt me erg gevoelig voor onverwachte wendingen. Zodra er ook maar iets tegenzit, ben ik van slag en krijg ik mijn emoties niet onder controle, dan lukt niks meer. Dylan is veel flexibeler, hij kan zich veel beter aanpassen als iets niet meteen lukt.

“Als ik zo vaak geblesseerd geweest zou zijn als Jonathan, had ik daar niet zo goed mee kunnen omgaan. Hij heeft nooit het hoofd laten hangen, hij is er altijd in blijven geloven en keihard blijven werken.”

Jonathan: “Tja, als het zo vaak tegenzit, móét je er wel mee leren omgaan, hè.”

Geest en lichaam hebben een directe invloed op elkaar, zegt je vader: ‘Een zware blessure kan een gevoel van depressie uitlokken en een kortsluiting in het hoofd kan het lijf doen blokkeren.’

Jonathan: “Dat is zo, maar dat is geen ijzeren wet. Tijdens mijn depressie was ik veel minder vaak geblesseerd dan de laatste tijd.”

Je bent zeven jaar depressief geweest. Volgens je vader had dat ermee te maken dat persoonlijk succes uitbleef. Jij was in het begin de snelste, ten tijde van het EK in Barcelona in 2010 stond in alle kranten dat jij niet kon verliezen. Dat zorgde voor veel druk, zei je vader. Jij werd zevende, en Kevin won goud.

Kevin (fel): “Dat klopt helemaal niet! Jonathan had het in die periode mentaal heel moeilijk en had minder getraind. Maar in Barcelona moest hij drie wedstrijden na elkaar lopen: dáárom redde hij het in die laatste wedstrijd niet meer. Je vergeet dat Jonathan als enige Europese atleet de 400 meter heeft gewonnen op het atletiekkampioenschap van de NCAA, de sportbond van de Amerikaanse universiteiten en colleges. Niemand heeft hem dat ooit nagedaan. Als je geen druk aankunt, presteer je niet zo.”

Wat heeft je depressie dan uitgelokt?

Jonathan: “Daar wil ik het niet over hebben. De oorzaak lag in de privésfeer. Het had niets met mijn sportieve prestaties te maken. Het is natuurlijk wel zo dat je tijdens een depressie vaak overmand wordt door vermoeidheid, en dat sportlui met een depressie juist dóórgaan in plaats van rust te nemen. Daardoor hou je de vermoeidheid niet alleen in stand, maar maak je die vaak nog erger. Zo wordt het almaar moeilijker om uit die negatieve spiraal te raken. Nu, uiteindelijk hebben mijn goede resultaten me er wel bovenop geholpen.”

Genieten van een koers, wat volgens je vader zo belangrijk is, lukt jou almaar beter, Kevin. Dat is het voordeel van ouder te zijn, zeg je.

Kevin: “Ja, toen ik vorig jaar op het WK in Eugene, Oregon de piste op liep, heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Hier sta je toch maar weer mooi. Laat dat goed tot je doordringen en geniet ervan, want dat heb je in het verleden niet genoeg gedaan.’ Straks in Parijs wil ik daar ook bij stilstaan: hier staan we weer, op de Olympische Spelen, waar we in 2008 begonnen zijn. Het is ongelooflijk dat we vijftien jaar lang tot de besten van de wereld hebben behoord, en nu is de cirkel rond.”

Dylan: “Elke keer als ik met mijn broers liep, vond ik dat ongelooflijk. Dat het in Parijs de laatste keer zal zijn en we daarna niet meer samen zullen lopen, zal dat gevoel alleen maar versterken.”

Toen ik las hoeveel belang jullie vader aan ontspannen en genieten hecht, dacht ik wel: kon hij dat zelf? Hij noemde zichzelf eens een gefrustreerde atleet: hij was een sprinter, maar had niet jullie talent.

Jonathan, Kevin & Dylan (zwijgen)

Laat ik het zo zeggen: was hij wat dat betreft een goed voorbeeld?

Jonathan (barst in lachen uit): “Iedereen heeft zo z’n eigen idee van genieten. Hij geniet vooral van zijn job als trainer. Hij staat het liefst op de piste. Ik heb ook wel plezier als ik train, maar na drie uur heb ik de behoefte om de knop even helemaal om te draaien. 24 uur per dag met atletiek bezig zijn is niet mijn kopje thee. Ik hou van mijn sport, maar ook van mijn vriendin en mijn kinderen. Zij zijn een even belangrijk deel van mijn leven (zoontje William is ondertussen op zijn schoot gekropen, red.). Het is vakantie en hij gaat dan graag mee naar de training.”

Heb je al looptalent bij hem ontwaard? Moedig je hem aan om te sporten?

Jonathan: “Hij moet helemaal niks. Hij mag zelf uitzoeken waar hij gelukkig van wordt en voldoening uit haalt. Ik probeer er vooral voor hem te zijn.”

Jouw vriendin, Kevin, is atlete Camille Laus. Zij is de aanvoerster van de Belgian Cheetahs, de tegenhanger van de Belgian Tornados, waar jij de aanvoerder van bent.

Kevin: “Dat klopt.”

Je ouders waren ook allebei topatleten. Dat heeft niet zo goed gewerkt.

Jonathan: “Kevin heeft dezelfde genetische afwijking, denk ik. Straks krijgen ze een paar kinderen en daarna gaan ze uit elkaar, allemaal gesponsord door de atletiekfederatie (algehele hilariteit).”

Kevin, jij hebt nog geen kinderen.

Kevin: “Nee, we lopen nog en daarom willen we wachten. Maar we zijn heel ongeduldig.”

Het heeft natuurlijk voordelen dat jullie allebei atleet zijn.

Kevin: “Ja, we weten allebei hoeveel moeite het kost om aan de top te kunnen blijven. Ik zeg niet dat de vriendinnen van Dylan en Jonathan dat niet begrijpen, maar ik hoef Camille echt niks uit te leggen. Tegelijk zitten we wel constant in hetzelfde wereldje en is het veel moeilijker om daar eens uit te ontsnappen.”

‘Ik heb de atletiekfederatie gezegd dat het een grote vergissing en een verspilling van talent zou zijn als ze Jonathan en Kevin straks gewoon laten vertrekken. ‘Bedankt en vaarwel!’ Dat kunnen ze toch niet maken?’ Beeld Koen Bauters

NOG NIET BINNEN

Was het eigenlijk een makkelijke beslissing om te stoppen?

Jonathan & Kevin: “Ja.”

Jonathan: “Ons doel was de Olympische Spelen. Om de vier jaar wilden we daar onze ultieme prestatie leveren. Het heeft geen zin om door te gaan na Parijs, want in 2028 op de Spelen staan zal niet meer lukken.”

Toen Olivia stopte, zei ze: ‘Het heeft me verbaasd hoe moeilijk het is en dat atleten daar zo weinig over spreken. Als je je leven meer dan vijftien jaar aan sport wijdt, wordt het een drug.’

Kevin: “Ja, we weten dat zij het moeilijk heeft gehad. Je raakt verslaafd aan de adrenaline. Ik weet niet of we die ooit elders zullen vinden, maar daar willen we nog niet over nadenken. We willen nu genieten van deze laatste spurt, de laatste gooi naar die medaille. We weten niet of het zal lukken, maar we willen zeker weten dat we er alles voor hebben gedaan.”

Olivia had haar afscheid goed voorbereid. De kledinglijn Unrun, die ze samen met Élodie Ouédraogo ontwerpt, stond al helemaal op punt.

Kevin: “Ja, zij was beter voorbereid dan wij (lacht).”

Jullie vader heeft er toch hard op gehamerd dat jullie je op alle vlakken goed moesten voorbereiden op jullie leven na je carrière, ook financieel? Hij heeft er ook altijd voor gezorgd dat jullie geweldige sponsors hadden.

Kevin: “En we zijn die ontzettend dankbaar. Dankzij hen hebben we ook allebei een huis kunnen kopen, maar we zijn niet binnen, hoor.”

Jonathan: “Nee, als we vandaag stoppen, moeten we morgen gewoon gaan werken.”

Misschien moet je toch eens met Olivia praten.

Jonathan: “Volgens mij kunnen we ons niet echt voorbereiden op ons leven na de atletiek. Het is zoals met kinderen: je kunt wel proberen hen voor te bereiden, maar alles wat je vertelt, zullen ze pas echt begrijpen als ze zelf in het volle leven staan. Maar ik weet zeker dat Olivia ons zal bijstaan als dat nodig is.”

Ze vond het ook lastig dat ze geen deel meer uitmaakte van de atletiekbubbel waar de hele familie in zit: de stages, de reizen...

Jonathan: “Dat snap ik niet. Alizia zat niet in die bubbel, en met haar zijn we even close.”

Eigenlijk is dat vooral de bron van jullie kracht geweest, dat jullie band onderling zo sterk is. Jullie hebben vaak verteld wat voor een belangrijke troef het is dat alle kinderen elkaar zo onvoorwaardelijk steunen. Dat was een gevolg van de scheiding.

Jonathan: “Ik weet zeker dat het ons sterker heeft gemaakt. We moesten elkaar wel steunen, en we zorgden al vrij snel voor elkaar.”

Jullie hebben het daarna vaak samen moeten rooien. Kevin en Jonathan, jullie woonden op je 15de al zelfstandig.

Kevin: “Ja, maar we hebben het overleefd, hoor.”

Jonathan: “We zijn na de scheiding eerst bij onze moeder in de Ardennen gaan wonen, maar we zijn op ons 15de terug naar Brussel verhuisd, omdat ze naar Réunion wilde verkassen. We woonden boven onze oma, die vaak eten voor ons maakte en met de was hielp. Dat we zo snel op onszelf waren aangewezen, heeft ook ons karakter gevormd. We hebben er totaal geen moeite mee om onszelf discipline op te leggen, omdat we zo jong al heel verantwoordelijk waren. Ik weet ook zeker dat wij in onze sport zo goed met stress kunnen omgaan dankzij de manier waarop we zijn opgegroeid. We hebben al vroeg in ons leven moeten leren stress te managen.”

Olivia is op haar 18de alleen gaan wonen. Die onafhankelijkheid vond ze belangrijk om de relatie met haar vader als coach gezond te houden.

Jonathan: “Het was wel iets ingewikkelder dan dat, maar dat doet er nu niet toe.”

Was dat ook de reden waarom jullie niet bij hem zijn ingetrokken?

Kevin: “Laten we zeggen dat het ons gewoon leefbaarder leek.”

‘In 2008, op de Olympische Spelen in Peking, is het begonnen. Het is ongelooflijk dat we vijftien jaar lang tot de besten van de wereld hebben behoord, en nu is de cirkel rond.' Beeld Koen Bauters

EGOTRIPPERS

Olivia heeft haar creatieve talent van jullie moeder, neem ik aan, die illustrator en kunstschilder is. Hebben jullie ook artistieke kwaliteiten?

Jonathan: “Vroeger hebben we wel getekend, maar...”

Dylan: “Tekenen kunnen we allemaal, maar dat talent hebben we niet echt ontwikkeld. Ik heb wel een tijdje grafisch ontwerp gevolgd, misschien omdat ik een paar jaar bij mijn moeder op Réunion heb gewoond. Maar toen ik me op de atletiek stortte, ben ik ermee gestopt.”

Jullie moeder was een heel sterke sprintster, maar ik geloof dat ze te aardig was voor de topsport.

Kevin: “Daar heb je gelijk in. Zij heeft geen spatje egoïsme in zich, ze is altijd bezig met het geluk van anderen. Maar in de topsport ben je verplicht alleen maar aan jezelf te denken.”

Jullie waren ook aardig toen jullie klein waren. Als de ene een wedstrijd had gewonnen, zei hij tegen de andere: ‘De volgende keer is het aan jou.’

Kevin: “Dat is waar. Toen we deelnamen aan de cross in Marche-en-Famenne, lieten we elkaar om beurten winnen. We waren heel aardig voor elkaar.”

Jonathan: “Maar niet voor de anderen (lacht).”

‘Alleen zelfverzekerde egotrippers halen de top’, zei jullie vader, ‘dus zo heb ik mijn kinderen opgeleid. Na hun carrière zullen ze wel van dat egotrippen af moeten raken.’

Kevin: “Ik hou niet van het woord egotrippers. Dat klinkt veel te negatief. Maar hoe aardig ik mijn tegenstanders ook vind naast de piste, op de piste wil ik hen wel dood. Die mentaliteit moet je hebben als je aan de top wilt staan. Maar in het gewone leven ben ik geen egoïst. Snap je?”

Dylan: “Het is wel zo dat we op onze voeding moeten letten en vroeg moeten gaan slapen. We gaan ook niet op vakantie in juni. Mijn vriendin moet zich daaraan aanpassen. Dat kun je een vorm van egoïsme noemen, maar ik heb haar vooraf uitgelegd dat dat de voorwaarden waren, en ze heeft toch voor mij gekozen.”

Jonathan: “Ze wist waar ze aan begon. Als iemand een huis in Zaventem koopt, moet die daarna ook niet over de vliegtuigen zeuren (lacht).”

Jullie relaties zijn wel helemaal rondom jullie en de sport georganiseerd, zoals Dylan net zei. De vriendinnen moeten zich aanpassen.

Jonathan: “Ik zie mezelf echt niet als een egoïst. Sinds ik vader ben, heb ik gewoon mijn prioriteiten verlegd: ik sta nu veel vroeger op.”

Heeft dat je resultaten beïnvloed?

Jonathan: “Een beetje wel. Maar dat zie ik als iets waar ik mijn tanden in kan zetten: hoe krijg ik het voor elkaar om vader te zijn en weer die topvorm te vinden? Ik kijk er zo naar uit om straks nog meer tijd met William en zijn zus te kunnen door brengen. Dat is voor mij veel belangrijker dan te weten wat ik straks professioneel ga doen.”

Jullie vader stopt als coach van de Belgian Tornados. De logische vraag is: willen jullie het niet van hem overnemen?

Dylan: “Natuurlijk!”

Kevin: “Dat gaat veel kosten, hoor.”

Dylan (lacht)

Jonathan: “We weten echt nog niet of we coach zullen worden.”

Het zou toch jammer zijn om jullie ervaring en kennis van zaken niet te gebruiken?

Dylan: “Ja, dat vind ik ook. En de atletiekfederatie moet dat ook toegeven. Ik heb hun gezegd dat het een grote vergissing en een verspilling van talent zou zijn als ze hen straks gewoon laten vertrekken. ‘Bedankt en vaarwel!’ Dat kunnen ze toch niet maken?”

Nee, dat kan echt niet. Bedankt voor het gesprek.

