Hockeykeeper Vanasch: ‘Zelfs met al onze ervaring kunnen we nog altijd beter worden’

De gouden veroveringstocht van de Red Lions gaat vanaf morgen voort in India. Daar verdedigen de Belgische hockeymannen hun wereldtitel, die ze in december 2018 in hetzelfde stadion grepen. ‘We willen nog altijd alles winnen’, zegt keeper Vincent Vanasch.

Op 16 december 2018 versloegen de Red Lions in India na bloedstollende shoot-outs in de finale Nederland en wonnen ze hun eerste grote kroon, de wereldtitel. Daarna volgden nog winst op het EK 2019 in Antwerpen en goud op de Olympische Spelen 2021 in Tokio.

Nu zijn de hockeymannen opnieuw in Bhubaneswar om hun wereldtitel te verdedigen. Dat doen ze met dezelfde gouden generatie. Alleen Tanguy Cosyns (31 jaar en goed voor 157 caps) was er in 2018 niet bij. Ook de staf blijft ongewijzigd. Na Tokio nam Michel van den Heuvel als T1 wel de plek in van Shane McLeod; de Nieuw-Zeelander is nu consultant.

Morgen spelen de Red Lions hun eerste pouleduel tegen Zuid-Korea, daarna staan ontmoetingen tegen Duitsland (17/01) en Japan (20/01) op de agenda. Vincent Vanasch (35), drie keer uitgeroepen tot beste keeper ter wereld, is klaar voor de strijd.

Kijk je nog uit naar een toernooi in India?

“Dat we opnieuw een WK moeten afwerken met amper Belgische supporters is jammer, maar voor het overige blijft het wel boeiend om de trip naar India te maken. De sfeer in het stadion is uniek. Het wordt reeds de vierde of vijfde keer dat we naar Bhubaneswar trekken. We kennen daar alles: het Kalinga Stadion, het hotel… Dat we in de poulefase voor één match naar een andere stad, Rourkela, moeten reizen maakt het nog iets avontuurlijker.”

Bij de drie gouden medailles was jij heel bepalend. In de finale van het WK 2018 en de Spelen 2021 hield je shoot-outs tegen en op het EK 2019 voorkwam je een nederlaag in halve finale door bij een 0-2-achterstand een Duitse hand te zien bij een stop op strafcorner.

“Er zitten nu ook al enkele details in mijn achterhoofd. De staf, de spelers: we letten op alles. Tijdens het WK hebben we ook genoeg tijd om alle tegenstrevers aan het werk te zien. We kunnen ter plekke nog veel info verzamelen. Een heldenrol moet je me echter niet toebedelen. De shoot-outs zullen we niet altijd winnen. Dat was trouwens het geval tijdens het EK 2021 in de halve finale tegen Nederland.”

Met het WK 2022, het EK in augustus 2023 en de Spelen in juli 2024 komen er in anderhalf jaar drie grote afspraken aan. Is een triple mogelijk ?

“Ik ben in ieder geval super chaud om eraan te beginnen. Mocht die triple lukken, dan zal er voor altijd over deze generatie worden gesproken. Het is ons doel om alles te winnen. Dus ja, het is mogelijk. Zelfs met al onze ervaring kunnen we nog altijd beter worden. We hebben nog iets te tonen aan de hockeywereld. Er wordt weleens gefluisterd dat deze groep wat ouder wordt, maar als je Lionel Messi op het WK voetbal bezig zag, dan wil dat niet veel zeggen.”

In welke mate ben je als olympisch en wereldkampioen een bekende Belg? Herkennen de mensen je op straat?

“Het is absoluut niet zo dat ik constant word aangeklampt, maar dagelijks krijg ik wel een reactie. Het gebeurt dat mensen me op restaurant of in de supermarkt aanspreken. Ik ontvang vooral veel berichten. Zo krijg ik geregeld vragen van kinderen om interviews voor spreekbeurten op school. Het is duidelijk dat de mensen trots zijn op ons. Ze houden van de Red Lions omdat ze zichzelf kunnen identificeren met onze waarden.”

Vanasch stopt een penalty van de Australiër Jacob Whetton tijdens de olympische finale in Tokio. Beeld AP

Na het succesverhaal onder Shane McLeod wordt het nu het eerste grote toernooi met Michel van den Heuvel als T1. Is er veel veranderd in aanpak ?

“Naar de buitenwereld toe lijkt die situatie misschien vreemd, maar Michel en Shane hebben samen met Craig Fulton de voorbije zeven jaar intens samengewerkt. We hebben de beste staf ter wereld en willen dat zo houden. Veel is er dus niet veranderd. Het is leuk om Shane nu in de rol van consultant te zien. Hij is iets meer op het aanvallende compartiment gericht, terwijl Michel zich meer met de verdedigers bezighoudt. Michel is een echte winnaar en we willen alle hoogtepunten met hem als T1 herbeleven. Extra druk geeft dat niet.”

Tussen 2017 en 2019 werd jij drie keer op rij verkozen tot beste keeper van de wereld. Omdat je het voorbije jaar minder speelde was Loic Van Doren deze keer bij de genomineerden. Hij eindigde tweede na de Indiër Sreejesh. Terecht?

“De laatste jaren is het niet evident om de Indiërs te kloppen bij awards. Het is jammer dat Loic niet won, hij verdiende het. Onze coaches zeggen altijd dat Loic in om het even welk ander land altijd eerste keeper zou zijn. Maar ik ben er nog. (lacht) We proberen elkaar voortdurend beter te maken en werken perfect samen. In andere landen zie ik dat niet gebeuren. Er gaapt een kloof van acht jaar tussen ons. Loic zal dus zeker nog grote momenten op het veld meemaken.”

Jullie wonnen drie keer goud met nagenoeg dezelfde groep. Na Tokio haakte alleen Thomas Briels af. De kans lijkt groot dat deze generatie er ook in Parijs 2024 nog zal staan.

“Om het even wat straks het resultaat in India wordt: ik denk inderdaad niet dat één speler na het WK zal stoppen. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen voor de Spelen zeker is van zijn plek. De concurrentie van de jongeren wordt groter. Zij moeten de ervaren spelers uitdagen. De toekomst van het Belgische hockey is sowieso verzekerd.”