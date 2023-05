Hockeykeeper Vanasch keert na drie jaar terug naar België

Na drie seizoenen in Keulen keert Vincent Vanasch dus terug naar de Belgische competitie. Royal Orée is het nummer vijf van het afgelopen seizoen.

Met Rot-Weiss Keulen werkt de 35-jarige Vanasch momenteel de eindfase van de Bundesliga af. In de kwartfinales moet de uittredende kampioen vandaag een 3-2-achterstand tegen Berlijn ophalen om in de titelrace te blijven.

Vanasch, die in 2017, 2018 en 2019 tot beste hockeydoelman ter wereld werd uitgeroepen, verklaarde vorige maand dat hij nog tot het WK 2026 in België en Nederland wil doorgaan als Red Lion. Met België kroonde hij zich in Tokio tot olympisch kampioen. Voorts veroverde hij met de Red Lions onder meer de wereldtitel in 2018 en de Europese titel in 2019.

Eerder was Vanasch in eigen land aan de slag bij White Star (2004-’07), Pinouin (2007-’09), Leuven (2009-’10) en Waterloo Ducks (2010-’14 en 2016-’20) en in Nederland bij Oranje Zwart (2014-’16). Met Oranje Zwart won Vanasch in 2015 de Euro Hockey League, in 2019 pakte hij met Waterloo Ducks nogmaals de eindzege van het meest prestigieuze Europese hockeytoernooi.

Vorig jaar toonde Beerschot al interesse in Vanasch, bijgenaamd ‘De Muur’, maar die club tuimelde uit de hoogste afdeling. Nu heeft Royal Orée uit Woluwe hem wel binnengehaald.