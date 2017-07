Historisch: Tiger Woods dondert uit top 1.000

De Amerikaanse golfer Tiger Woods staat op de nieuwe wereldranglijst voor het eerst in zijn carrière niet in de top 1000. Het gevallen golficoon bezet na twee jaar vol blessureleed plaats 1005.



De 41-jarige Woods heeft de afgelopen twee seizoenen amper toernooien gespeeld vanwege rugproblemen. Eind april liet de veertienvoudige Majorwinnaar zich voor de vierde keer sinds 2014 opereren, nadat hij opnieuw een poging op een rentree had gedaan.



Woods voerde een recordaantal weken (683) de wereldranglijst aan en schreef in totaal 79 PGA-toernooien en 14 Majors op zijn palmares. Zijn laatste toernooizege dateert al van 2013.