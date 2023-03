‘Hij was ook zo’n schijterd’: Willem van Hanegem fileert crisis bij Oranje en haalt fors uit naar Martínez

Oranje kende een teleurstellende start van het tijdperk-Koeman II. Er werd ruim verloren van Frankrijk (4-0) en slechts met 3-0 gewonnen van het nietige Gibraltar. Meteen is er kritiek. Willem van Hanegem (79), ex-Oranje-international en columnist van Algemeen Dagblad, is streng. ‘Ze hebben lopen klooien.’

Van Hanegem windt er geen doekjes om: “Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat het geweldig ging. Het viel gewoon heel hard tegen. Je miste tegen Frankrijk een aantal spelers, maar het probleem was dat we in de eerste minuut aangaven dood te zijn. Nederland was heel angstig: van links naar rechts spelen, en weer terug. Dan zeg je tegen Frankrijk: wij zijn bang.”

Nochtans was kersvers bondscoach Ronald Koeman van plan om komaf te maken met de defensieve 5-3-2 die op het voorbije WK wel de kwartfinale opleverde, maar voormalig bondscoach Louis van Gaal op veel kritiek kwam te staan. “Koeman moet aan zijn plan blijven vasthouden. Nu zitten allemaal enge mensen – types die eerst vonden dat Nederland zelfs niet naar Qatar hoefde af te reizen – te zeggen dat Louis het geweldig gedaan heeft. Maar toen was het helemaal niet om aan te gluren.”

Willem van Hanegem is goed voor 52 caps bij Oranje en won in 1970 met Feyenoord Europacup I. Beeld Arthur Vriend

Van Hanegem noemt de uitschakeling in de kwartfinale tegen Argentinië als voorbeeld. “Op het einde van de wedstrijd maakte je de 2-2 en had je de Argentijnen op de knieën, toch ging Nederland zichzelf overgeven en terugschakelen. Van Gaal was zo zeker van zijn penalty’s dat ik er met mijn gekke kop nog in ging geloven ook. Die keeper die alle ballen ging stoppen (Noppert, BFA), dook altijd de verkeerde hoek in. Ze hadden daarvoor gewoon moeten doorpakken en alles of niets spelen. Het was hetzelfde als België de laatste jaren. Jullie hadden met die ploeg toch minimaal één finale moeten halen? Maar jullie hadden met Martínez ook zo’n ‘schijterd’ als bondscoach. Bij Portugal stond-ie nu weer te klappen bij elke goal tegen een kloteland. Jammer is dat. Hij beschikte over het beste materiaal dat België ooit heeft gehad.”

Geen toppers

Weer over naar het huidige Oranje. Nederland zit behalve Frankrijk en Gibraltar nog in een poule met Ierland en Griekenland. “Dat redden ze makkelijk. We moeten ook niet doen alsof er helemaal geen kwaliteit meer is. Ze zijn beter dan ze nu hebben laten zien. Het was gewoon een keer slecht en dat mag je benoemen. Anders maak je jezelf en de mensen thuis iets wijs. Iedereen heeft gezien dat ze hebben lopen klooien. De spelers beseffen dat zelf ook wel.”

Kwaliteit om de kwalificatie veilig te stellen is er dus nog. Wedijveren met de top is een ander verhaal. Oranje ontbreekt het bijvoorbeeld aan een doelpuntenmaker van het niveau Van Basten, Kluivert of Van Persie. “Depay is geen echte spits. Ik vind Vincent Janssen van Antwerp – met wie Mark van Bommel uitstekend werk verricht – als spits meer hebben dan Weghorst. Het is mij een raadsel waarom Janssen heeft bedankt voor de nationale ploeg. Ach, in Nederland lopen ze altijd te hard van stapel.”

”Ik hoor trouwens goeie verhalen over Bart Verbruggen van Anderlecht”, pikt Van Hanegem in op het keepersprobleem bij onze noorderburen. “Het wordt weer eens tijd dat er een topper tussen de palen komt bij Nederland. In mijn periode kon het nationale elftal kiezen uit acht goeie keepers. Ik heb soms het gevoel dat onze doelmannen sinds de invoering van keeperstrainers alleen maar slechter zijn geworden.” (BFA)