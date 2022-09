Hij kan zonder de Duivels, maar de Duivels niet zonder hem. Kevin De Bruyne, steeds meer een eenmansshow bij de nationale ploeg

Donderdagavond in de perszaal van de Heizel. Vraag van een journalist: “Coach, hoe graag zou je voor één dag Kevin De Bruyne willen zijn?” Roberto Martínez lachte eens. “Ik heb een boodschap voor alle fans. ‘Don’t take for granted watching him play’. Neem het niet als vanzelfsprekend aan om hem te zien spelen. Hoe Kevin het spel ziet, is fantastisch. Hij is een van de beste playmakers ter wereld. En hij doet het systematisch op een hoog niveau.”

Bovendien doet ‘KDB’ het allemaal zo makkelijk lijken. De Bruyne is het vleesgeworden uithangbord van het KISS-principe. Keep it simple and straightforward. Of Keep it simple, stupid. Hij ziet wat andere voetballers niet zien. Hij doet waar andere voetballers niet eens aan durven te denken.

Dat was ook zo tegen Wales. Zijn eerste helft was duizelingwekkend. Betrokken bij elke gevaarlijke aanval. Dreigend, gevaarlijk, allesziend. Martínez: “We mogen blij zijn met een speler zoals Kevin.”

Een andere journalist wilde weten waarom De Bruyne de aanvoerdersband dan niet krijgt. Het antwoord van de bondscoach was duidelijk. “Het draait niet om een band om je arm. Je hebt veel spelers die verantwoordelijkheid dragen en die ook opnemen. Kevin is de laatste jaren enorm gegroeid in zijn rol. De aanvoerdersband of niet...” Om er nog aan toe te voegen. “Kevin is een leider op het veld. Maar op het WK in Qatar zullen we iedereen nodig hebben.” Over die uitspraak zullen de meningen ongetwijfeld verdeeld zijn.

Sinds het WK in Rusland is de status van De Bruyne binnen de nationale ploeg alleen maar toegenomen. Hij kan zonder de Rode Duivels, maar de Rode Duivels kunnen niet zonder hem.

Op het EK vorig jaar deed Martínez er samen met de medische staf alles aan om De Bruyne op te lappen voor de kwartfinale tegen Italië. Omdat hij van cruciaal belang is voor de ploeg. Vandaar dat heel voetbalminnend België hoopt dat De Bruyne de komende maanden blessurevrij blijft.

In zeven weken die nog resten tot het WK, speelt Manchester City twaalf wedstrijden – in de Premier League, de Champions League en de League Cup. Het is niet de verwachting dat De Bruyne al die wedstrijden helemaal zal spelen. Ook bij City zullen ze omzichtig omspringen met hun spelverdeler. Het zou niet verbazen mocht Pep Guardiola onze landgenoot af en toe wat rust gunnen.

Op de vraag of hij bang is voor de belasting van zijn spelers in de weken voorafgaand aan Qatar, zei Martínez: “De perfecte situatie bestaat niet in het internationale voetbal. Maar het WK kan het beste worden van de afgelopen jaren omdat de spelers mentaal scherper aan de aftrap zullen staan. Het is midden in het seizoen, in het hoofd zullen ze wellicht frisser zijn. De uitdaging is anders dan een WK aan het eind van een slopend seizoen. En die hoge belasting... Voetballers willen in eerste instantie voetballen. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe minder je moet trainen. (lacht) Meestal doen ze dat toch het liefst.”

Nederland-België (Nations League), zondag vanaf 20.20 uur op VTM