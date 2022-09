‘Hij gaat op twee jaar toch niet alles verleerd zijn?’ Dieumerci Mbokani traint eerste keer mee bij SK Beveren

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, dat is nog maar eens gebleken. En dus draaide ‘Dieu’ gisteren iets over de middag zijn lichtgrijze Range Rover Velar de parking voor de Freethiel op.

De gewezen Gouden Schoen geeft SK Beveren - sinds juni is Waasland-Beveren weer SK Beveren geworden - in elk geval een stevige injectie aan star quality. Al was daar nog niet meteen heel veel van te merken. Mbokani werd opgewacht door één journalist en één fotograaf, aan de kassa van de Action twintig meter verderop was het drukker. “Ik ben blij dat ik weer in België ben”, zei hij in een korte reactie, vrijdag wordt hij pas officieel voorgesteld aan pers en publiek. “Ik had ook andere opties, maar Beveren is een mooie club.”

Mbokani bereikte afgelopen weekend een mondeling akkoord met Beveren en zette maandag zijn handtekening onder een contract van één seizoen, met een optie op een extra jaar. De ex-spits van Standard, Anderlecht en Antwerp kon ook naar Seraing en RWDM, maar verkoos uiteindelijk toch het Waasland. Sinds Mbokani zijn contract in Koeweit verbrak, was hij een vrije speler.

Met de komst van Mbokani heeft Beveren een schat aan ervaring binnengehaald. Een spits wiens teller op 150 doelpunten staat op het hoogste niveau in België. “Dit is een belangrijke volgende stap voor onze club”, zei de Frans-Amerikaanse CEO van SK Beveren, Antoine Gobin. “En ook een signaal dat het SK Beveren menens is, dit zet onze ambitie kracht bij. Wij willen zeer graag de terugkeer naar 1A bewerkstelligen en dan past een spits als Dieumerci Mbokani zeker in onze plannen.”

Beeld Photo News

Met jongens als Joachim Van Damme, Sander Coopman en Alexander Corryn heeft Beveren al een paar spelers met ervaring in eerste klasse in de rangen en ook van Mbokani wordt verwacht dat hij de jonge jongens rondom hem een stap vooruit kan laten zetten. “Die jonge spelers zullen veel kunnen opsteken van Mbokani, wat het betekent om een prof te zijn bijvoorbeeld. Je scoort niet zomaar 150 doelpunten en je bent niet zomaar jarenlang belangrijk voor drie van de grootste clubs in België.”

Voor Mbokani om 14u een eerste keer trainde, stelde hij zich kort voor aan de spelersgroep. “Hij heeft gezegd dat hij dit team graag de volgende stap wil laten zetten”, lacht Everton Luiz, de Braziliaanse controlerende middenvelder van Beveren. “Hij kent onze coach Wim De Decker al van bij Antwerp en ik denk dat dat zijn integratie in het team alleen maar zal versnellen.”

Niet messcherp

Belangrijkste vraag is natuurlijk hoe snel Mbokani zijn stempel zal kunnen drukken op de Beverse aanval. Messcherp staat hij in elk geval niet. Mbokani speelde z’n laatste wedstrijd voor Kuwait SC op 18 mei van dit jaar. Hoe snel mag je dan verwachten dat hij wedstrijdfit is? Gobin: “Dat is op dit moment moeilijk te zeggen, we willen hem in elk geval zo snel mogelijk op het veld krijgen.”

Beeld Photo News

Langs het oefenveld hebben zich Intussen een supporter of twintig verzameld om de eerste glimp van Mbokani in trainingsshirt van Beveren. “Dit is toch een dikke vis die we hebben binnengehaald”, zegt Pierre Coppens. “Ik heb hem gisteren al gezien”, klinkt het, terwijl hij de omstanders trots zijn foto met Mbokani toont. “Ik denk dat hij exact is wat deze ploeg nodig heeft, iemand die het kan afmaken voorin.”

Dat we gezien zijn leeftijd en het feit dat hij toch al even niet meer gespeeld heeft toch enig voorbehoud willen aantekenen, wordt gecounterd. “Twee seizoenen geleden kon ‘den Antwerp’ niet zonder hem en heeft hij nog vijftien doelpunten gemaakt. Je gaat me toch niet vertellen dat hij op twee jaar alles verleerd is? Ik denk dat we mét Mbokani een goede kans maken om opnieuw over te gaan naar eerste klasse.” Benieuwd of ‘Dieu’ de Freethiel zondag tegen Lierse al een eerste keer in vervoering brengt.