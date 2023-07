‘Hij doet alles wat zijn moeder hem zegt’: waarom Romelu Lukaku zijn clubs telkens weer met verdriet achterlaat

Zijn hart is naar verluidt heel groot, maar dat van anderen rukt Romelu Lukaku (30) er zonder medelijden uit. Het lijstje belogen ex’en van wie hij liefdevol het embleem kuste, is dat beetje langer: Everton, Man United, Inter, Chelsea en een tweede keer Inter. Op zoek naar de hartenbreker in ‘Big Rom’. Met mama Adolphine als ultieme matchmaker.

Lukaku moet inmiddels de meest beruchte hartenbreker van Italië zijn. Hoe hij zijn laatste ex Inter dumpte, zorgt er voor tonnen onbegrip. Italiaanse kranten gaan los en verlekkeren zich aan creatieve beeldspraak. De een gaat daarin nog wat verder dan de ander. La Repubblica maakt de vergelijking tussen Lukaku en een slang. “Die vervellen meermaals en hebben dan een andere huid.”

Datzelfde medium haalt er Eddy Veerus bij. Die is zanger van de groep Il Pagante en schreef ooit het nummer ‘Noi siamo l’Inter’ (‘Wij zijn Inter’). Vaste prik in de San Siro-playlist. Wel, Veerus blijkt nogal close met bepaalde Inter-spelers – hij wordt al eens uitgenodigd op een bruiloft – en tweette zaterdag een gesprekje dat hij had met een niet nader genoemde ex-teammaat van Lukaku. “Heb je het gezien? Lukaku gaat misschien naar Milan?” Waarop Veerus verbaasd reageerde en het afdeed als onzin. “Jawel, hij zou het zomaar kunnen doen. Hij doet alles wat zijn moeder hem zegt.”

Dat is zowat het verhaal wat er in Serie A-land over Lukaku rondgaat: de spits luistert naar mama Adolphine. Het is een wat simplistische voorstelling, maar van al zijn raadgevers van de voorbije jaren is zijn familie de enige constante. Vrijdag, in volle Juve-storm, postte hij niet voor niets een foto van hem en zijn gezin. Het bijschrijft: Family before everything. Andere relaties, met clubs én zeker ook begeleiders, zijn altijd gestrand.

Van Henrotay naar Raiola

Het begon met Peter Smeets, die voorheen de jeugd op Anderlecht begeleidde, en Christophe Henrotay, die tien jaar geleden zijn transfer naar Everton begeleidde. In 2015 waren er trouwens al geruchten over Juventus. “Totaal onwaar”, foeterde Henrotay tegenover een Italiaanse voetbalwebsite. “Ik wil ook verduidelijken dat ik de enige agent van Romelu ben. Het klopt niet dat hij zich bij Mino Raiola heeft aangesloten. Dat gerucht is gestart door een fake account op Instagram.”

Soit, dat fake account bleek bijzonder goed geïnformeerd. Want Lukaku zou overstappen naar de inmiddels overleden supermakelaar. Dat was vanzelfsprekend om een toptransfer te maken, al dacht men bij Everton lang dat hij er zou verlengen. Farhad Moshiri, eigenaar van The Toffees, herinnerde het zich als volgt: “Lukaku kon bij ons een betere deal tekenen dan bij Chelsea en stond op het punt om dat te doen. Plots, tijdens de meeting, besloot hij zijn moeder te bellen. Zij had in Afrika blijkbaar een bepaalde voodootechniek laten toepassen en vertelde hem dat hij naar Chelsea moest gaan.”

Nu begrijpt u weer waar Zlatan Ibrahimovic de inspiratie vandaan haalde toen hij Lukaku eens toesnauwde: “Bel je mama en doe jullie voodoo.”

Bij Chelsea waren ze in die tijd zeker van hun zaak, maar uiteindelijk werd het Manchester United voor Big Rom. Herinner u die fameuze vakantie van Lukaku in 2017. De spits had samen met zijn toekomstig Man Utd-ploeggenoot Paul Pogba een huis in Los Angeles gehuurd. Het was daar dat Lukaku overstag ging en een transfer naar United verkoos boven een naar zijn ex-club Chelsea.

De Rode Duivel slaagde niet op Old Trafford. Daarbij kwam uit dat hij liever op Stamford Bridge had gevoetbald, maar – zo begreep Lukaku later – liep die transfer spaak omdat Raiola een te hoge commissie aan United had gevraagd. Waar of niet, Lukaku zou woest geweest zijn en nam afscheid van Mino. Ook de vriendschap met Pogba, die volgens bepaalde Britse media in opdracht van Raiola hem overtuigde om voor United te kiezen, liep een deuk op.

Jay-Z en Conte

Enter Roc Nation. De agency van rapper Jay-Z was gespecialiseerd in muzikanten en Amerikaanse sportlui, maar wilde zijn eerste stappen in de voetbalwereld zetten. Het was vooral een commerciële keuze. Want naast Roc Nation sloot Lukaku zich aan bij Federico Pastorello. De makelaar, die qua flair ruimschoots voldoet aan het clichébeeld van de Italiaanse zakenman, onderhield uitstekende relaties met de top van Inter en vond zo een ontsnappingsroute uit Manchester voor Lukaku.

Good riddance dachten de United-fans, maar Big Rom ontpopte zich bij het Inter van Antonio Conte wel tot wereldspits. Met Lautaro Martinez vormde hij een onweerstaanbaar duo. Het leidde in 2020-2021 tot de eerste Scudetto sinds 2010. Een droomhuwelijk leek geboren, totdat Conte na dat succesvolle jaar vertrok.

Lukaku viert de titel met Lautaro Martinez. Beeld BELGAIMAGE

Er waren meteen geruchten over een terugkeer van Lukaku naar zijn ex-club Chelsea. Die werden ontmanteld toen de spits zich liet fotograferen met de nieuwe coach Simone Inzaghi. En toch zou hij gaan. Verdubbeling van salaris, weet u wel.

De Inter-fans begrepen er niets van. Zijn teammaats evenmin. Waarom de plek verlaten waar je je zo goed voelt en waar je zoveel succes kent? De eeuwige liefde was toch uitgesproken? Zijn appartement in Milaan behield hij, maar de transfer naar Chelsea kwam er. Een overstap met een hoog unfinished business-gehalte. Alsof Lukaku iets te bewijzen had bij de club waar hij als tiener niet slaagde. Tevergeefs dus. Scoren lukte niet. Zijn basisplaats verloor hij.

Boombox-interview

Dat alles resulteerde in dat beruchte interview met Sky Italia, waarin hij de liefde aan Inter verklaarde. “Ik denk nog vaak aan Milano, Milano, Milano... De Inter-fans zijn de beste in de wereld. Ik hou van de stad en mijn beste periode heb ik bij Inter gekend. Ik hou van Italië. Inter zit voor altijd in mijn hart.”

Als dat interview een Hollywood-scène was, was het er een waarin Lukaku in de regen met een boombox voor het huis van zijn ex-liefje stond. ‘I Want You Back for Good’ van Take That of zoiets afspelend. Zo zag ook toenmalig Chelsea-trainer Thomas Tuchel het. De Duitser was not amused.

Maar ook de Inter-supporters gingen niet meteen overstag. “Het maakt niet uit wie er wegloopt als het regent, het telt net wie er blijft tijdens de storm”, zo schreef de fanatieke Curva Nord op een banner die aan San Siro prijkt. “Ciao Romelu.”

Maar “Ciao Romelu” werd “Bentornato Romelu”. Nu werd Pastorello opzijgeschoven. Lukaku wilde koste wat kost terugkeren naar Inter en ging in zee met advocaat Sebastien Ledure. De jurist daarover in een Waalse krant: “Ik ken Romelu al vijf jaar, dankzij zijn moeder. Hij begon zichzelf bepaalde vragen te stellen en sprak daarover met iemand van het bedrijf. Zo kwamen we in contact. Gaandeweg kreeg Romelu meer vertrouwen.” Ledure spreekt uitstekend Italiaans en rondde de (huur)deal met Inter af, ook dankzij de goede band tussen Roc Nation en Chelsea-baas Todd Boehly.

Opnieuw naar dat interview met Sky Italia. Hem werd gevraagd of hij ooit voor Milan of Juventus zou kunnen spelen. “Mai, mai, mai, mai, mai”, antwoordde hij. De vijfmaal ‘nooit’ ging dit weekend nog eens viraal.