‘Het ziet er goed uit voor Evenepoel, maar we moeten met twee woorden spreken’: Hans Vandeweghe over de Vuelta

Wat vond je van de prestaties van Evenepoel dit weekend?

Hans Vandeweghe: “Waar Remco vroeger panikeerde als hij zag dat er iemand iets beter was, heeft hij dat nu niet gedaan. Hij is gewoon rustig gebleven en heeft zijn eigen tempo gereden. Dan zie je dat de rest misschien wel iets beter was, maar uiteindelijk niet in die mate dat ze hem er kunnen afrijden. Als hij vroeger het gevoel kreeg dat hij tegenstand had, dan sloeg dat wel eens op zijn benen. En dat is niet meer.

“Dat is het resultaat van training. Je ziet dat hij veel op zijn vermogensmeter kijkt. Dat wil dus zeggen dat hij weet ‘ik kan dit vermogen aan’. Hij is waarschijnlijk iets bedrevener geworden in het interpreteren van zijn prestatie ten opzichte van die van de tegenstand. Als je voelt dat iemand beter is, is de totale overgave in wielrennen ook nabij. Maar dat is niet nodig, Evenepoel heeft zo goede waarden dat hij weet dat anderen echt niet veel beter gaan zijn.”

Heeft hij nu bewezen dat hij een grote ronde kan winnen?

“Hij heeft dit weekend bewezen dat hij een kandidaat-groterondewinnaar is, en dat zou nu al kunnen gebeuren. Maar om de heel grote rondes (de Tour en de Giro, red.) te winnen, zal er nog wat progressie bij moeten. Als je ziet welke progressie hij nu op een jaar tijd heeft gemaakt, dan is het niet ondenkbaar dat hij nog beter wordt, met het oog op de absolute top van de grote rondes. Ik denk dat hij nog een trapje onder Pogacar en Vingegaard staat, maar het zou wel eens kunnen dat hij naar dat niveau doorgroeit.”

Wat mogen we nog verwachten van de tegenstand?

“Als hij geen spectaculaire inzinking meer kent, is deze Vuelta gewonnen. Er is wel een scenario waarin ze hem kunnen bestoken, maar geen van de beide concurrenten heeft een ploeg om hem af te matten. Dit Jumbo-Visma is niet te vergelijken met dat van de Ronde van Frankrijk. Het is meer een strijd van een-tegen-een geworden, al heel vroeg in de wedstrijd, en ik denk dat Evenepoel wel de beste papieren heeft.

“De gevaarlijkste wordt volgens mij nog Enric Mas, Primoz Roglic daar geloof ik niet in. Die is zeer laat in vorm gekomen door zijn val en opgave in de Tour. Niemand wordt beter in een grote ronde, maar het komt erop aan minder snel te verminderen dan de anderen. Roglic is wel meer gewend om drie weken op niveau te presteren. Voor Remco is de derde week onbekend terrein. Hij heeft dit nog nooit gedaan. Als ze met twee gaan aanvallen, in een monsterverbond, dan wordt het misschien lastig. Maar koers ontwikkelt zich meestal zo niet. Het ziet er goed uit voor Evenepoel, maar we moeten met twee woorden spreken.”

Is het parcours in de derde week nog verraderlijk?

“De derde week in een grote ronde is altijd lastig, of het nu over heuveltjes gaat of zelfs plat is bij wijze van spreken. De zaterdagrit schijnt een heel zware rit te zijn. Als de tegenstand ziet dat er tekenen van zwakte zijn, gaan ze wel vroeger aanvallen dan zaterdag. Er zijn dus valkuilen, maar die zijn er ook voor Roglic en Mas.

“Of Remco nog een rit kan winnen? We zouden het zuinig vinden als hij de Vuelta zou winnen met enkel één tijdrit, maar langs de andere kant zat hij altijd vooraan. Het is een Vuelta van vluchters en de ploegen zijn nu niet zo sterk als in de Tour. Het zou mooi zijn als hij in de laatste bergrit de kers op de taart kan zetten.”

Er is nog niet echt sprake van Remco-koorts in ons land? Is dat eigen aan de Vuelta?

“De mensen weten wel dat de Vuelta de derde van de grote rondes is. Maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. We zijn ook een kennerspubliek in Vlaanderen. De tegenstand is niet echt op niveau: Roglic is niet de Roglic van normaal, Egan Bernal is nog niet terug, en Pogacar en Vingegaard zijn er niet. Tegen die renners zou hij het meer dan waarschijnlijk moeten afleggen. Dit weekend zal er wel iets van Remco-koorts ontstaan als hij de zaterdagrit overleeft. De media gaan helemaal losgaan.”

Wout van Aert schitterde in de Tour, Cian Uijtdebroeks won de Ronde van de Toekomst, nu is er Evenepoel in de Vuelta. Het zijn hoogdagen voor het Belgische wielrennen.

“We hebben een heel goede generatie die nu rijdt en er komt nog wel wat aan. Er is momenteel echt een hausse in het Belgische wielrennen. Vroeger was het simpel: in zware wedstrijden, tijdritten en rondes deden we niet mee. Het is daarna begonnen met Evenepoel in kleine rondes, dan kregen we wat tijdrijders en nu winnen we bergritten. Er is een hele generatie van jonge twintigers aan het opstaan die de boel aan het opkuisen zijn, en de Belgen zitten daarbij. We doen meer dan mee. En we doen overal mee.”

De Vuelta loopt nog tot en met zondag 11 september, met op maandag 5 september een rustdag.