Het WK verdubbelt in 2026 bijna in omvang. Wie heeft daar wat aan?

De toch al fors gevulde voetbalkalender krijgt er in de zomer van 2026 nog wat extra wedstrijden bij. De wereldvoetbalbond FIFA heeft besloten het WK, dat dan gespeeld wordt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, uit te breiden naar 48 deelnemers plus een extra knock-outfase voor de beste 32 teams. Het betekent veertig extra wedstrijden en een toernooi dat ongeveer veertig dagen zal duren.

Wie is hier gelukkig mee?

De FIFA vooral en ook de organiserende landen. Meer wedstrijden betekent ten eerste meer ticketverkoop. Maar de echte marges worden gemaakt met de media- en sponsorrechten. Meer tv-uren betekent meer reclame-inkomsten. De tv-rechten zullen duurder worden. De grote sponsors van het toernooi zijn langer in beeld en zullen dus ook meer moeten betalen.

Bovendien zullen vermoedelijk nog meer mensen wereldwijd aan de buis gekluisterd zitten door de toename aan deelnemers. Dat is een stokpaardje van de FIFA: dat het voetbal niet alleen meer is voor de traditionele voetballanden maar voor de hele wereld.

De kans is groter voor landen met enorme inwonersaantallen als China, Nigeria en India om zich te kwalificeren voor het WK. “Daarmee boor je nog eens een gigantische extra markt aan”, zegt Ruud van der Knaap, sportmarketeer van Triple Double.

Veel van de winst vloeit naar de FIFA die dit (deels) zal verdelen onder de leden, de voetbalbonden. De deelnemende landen krijgen een startbonus en premies naar rato van prestaties. Geld dat weer moet doorvloeien naar het verbeteren van de voetbalinfrastructuur en complexen in die landen, aan betere betalingen voor spelers en personeel. Daardoor krijgt het voetbal in minder ontwikkelde voetballanden een boost.

De uitbreiding van het aantal landen zal normaliter ten koste gaan van het aantal aantrekkelijke wedstrijden, er zijn immers meer landen met onbekende spelers of weinig traditie die zich kwalificeren. Toch verwacht Van der Knaap niet dat daardoor de belangstelling verflauwt. “De Europese clubtoernooien worden ook almaar uitgebreid en die kijkcijfers en de belangstelling daarvoor, dat blijft ook goed. Voetbal blijft gewoon razendpopulair.”

Wie is hier niet gelukkig mee?

Het wordt een langdurige uitputtingsslag in Midden- en Noord-Amerika, vanwege die extra tussenronde, maar ook door de vele reisuren en klimatologische omstandigheden. Het vorige WK in de Verenigde Staten, in 1994, leeft bij spelers die daar actief waren vooral in de herinnering voort vanwege de drukkende hitte waarin gespeeld moest worden. Om in Europa op een acceptabel tijdstip te worden uitgezonden vonden wedstrijden vaak plaats op het heetst van de dag.

Maar destijds werd nog enigszins fit en monter de oceaan overgestoken. Voor het WK 2026 hebben de topspelers er al een lang seizoen bij hun club op zitten, met vanaf 2024 extra Champions League-wedstrijden vanwege een nieuwe opzet van dat toernooi. Het is nu al niet ongewoon dat spelers maar een week vakantie krijgen in de zomer omdat ze na een eindtoernooi direct weer in training moeten voor de voorrondes van internationale clubtoernooien.

Trainers en spelers spreken al langer hun onvrede uit over de onstuitbare toename aan wedstrijden. Het leidt tot meer blessures, meer mentale problemen ook bij voetballers. “Het is zoals met het klimaat. We weten allemaal dat er iets moet veranderen, maar niemand zegt wat we moeten doen”, stelde Liverpool-trainer Jürgen Klopp eerder over de almaar uitdijende voetbalkalender.

Klopp vindt dat de FIFA en nationale voetbalbonden hun eigenbelang aan de kant moeten schuiven. “Ze moeten samenzitten en praten over het enige onderwerp dat telt: de spelers. Ik heb er een hekel aan dat iedereen weet dat het niet correct is, maar niemand verandert er iets aan.”

Liverpool en andere Engelse topclubs wapenen zich door meer topspelers te verzamelen zodat ze op alle podia kunnen blijven presteren. Zij beroven de andere competities van hun beste spelers, zo klinkt het vooral in Spanje, Italië en Duitsland.

Extra doorn in het oog is dat het jaarlijkse WK voor clubteams per 2025 ook flink wordt uitgebreid, van 8 naar 32 teams. “De FIFA gaat door met haar wanpraktijken waarbij het eenzijdige beslissingen neemt over de voetbalkalender”, stelt de organisator van de Spaans voetbalcompetitie La Liga. “Daarmee gaat ze compleet voorbij aan de belangen van nationale kampioenschappen en de voetbalgemeenschap in het algemeen.”

De wereldvoetbalbond lijkt hier doof voor. Het kondigde aan dat er kort na het WK 2026 een interlandperiode van zestien dagen zal zijn. Daarin worden liefst vier interlands gepropt.