Het WK-parcours doorgelicht: chaotische omloop biedt kansen voor Evenepoel en Van Aert

‘Very british’, dat WK-parcours in Glasgow. En toch ook ‘very belgian’. Verraderlijk, attractief, technisch, slopend, potentieel nerveus en chaotisch. Dit moet de Belgische speerpunten Remco Evenepoel en Wout van Aert wel liggen.

START EN AANLOOPFASE

Het startschot van het 90ste WK bij de Elite Mannen (271,1 km, het langste sinds Firenze 2013) weerklinkt zondag om 10 uur Belgische tijd - één uur vroeger in Schotland - in Edinburgh, aan het Holyrood Park tussen het Schots parlement en Holyroodhouse Palace.

Na een lokaal défilé van 4,5 kilometer gaat het rustig richting Queensferry Crossing, een 2,7 kilometer lange verbindingsbrug over de Firth of Forth (estuarium waar de Noordzee overgaat in de rivier Forth) tussen Edinburgh en Fife.

Dit is het moment voor wie mee wil in de vlucht van de dag. Want het parcours blijft een tijdlang aan de noordkant van de trechtermonding door de Lowlands glooien, zonder spectaculaire hindernissen. Met andere woorden: het gat op een wellicht nog sluimerend peloton is zo geslagen. Pas na een kilometer of vijftig wordt via de Clackmannanshire Bridge het water opnieuw overgestoken en dient het iets venijniger tweede deel van de aanloopfase zich aan.

CROW ROAD

De weidse, idyllische landschappen, bezaaid met strobalen en grazende koeien, paarden, schapen en geiten rond het parcours vormen levende toeristische reclame voor Schotland. Gisteren weliswaar gehuld in grijze mistflarden en een grauw, druilerig wolkendek, wat het geheel een wat mistroostige aanblik schonk. Na bijna 70 kilometer gaat de weg een eerste keer echt hellen, al stellen de 4,4 kilometer aan gemiddeld 3,4% weinig voor.

Net voorbij Fintry doemt Crow Road op, met z’n 5,8 kilometer aan gemiddeld 4% en piekjes tot 9% met voorsprong de langste klim op het traject. Zo komen we al snel aan 1.640 van de in totaal 3.570 hoogtemeters. Maar ook hier: peanuts voor ervaren, doorwinterde profs, zeker op het vlotbollende en op sommige plaatsen hernieuwde asfalt.

Eén mogelijke invloedsfactor, ziet bondscoach Sven Vanthourenhout: “In de talrijke open vlaktes kan de wind een rol spelen en impact hebben op de grootte van de groep waarmee de lokale ronden worden aangesneden.” Wij voelden hem op verkenning alvast stevig blazen.

LOKALE CIRCUITS

Aan de kruising van Byres Road en Great George Street, na 119,8 kilometer, gaat de aanloop in lijn naadloos over in het ultratechnische stadscircuit: 14,3 kilometer lang, tien keer te ronden waarbij elke lus een hoogteverschil van 193 meter overwint. De passages door het Kelvingrove Park zijn opvallend smal. Development Coach Serge Pauwels had het bij de verkenning, begin mei, over “een geasfalteerd veldritparcours”.

Door de area’s Hillhead, Woodlands en Garnethill heen leidt het parcours naar het commerciële hart en meest bruisende deel van de stad, waar het festival aan bochten - officieel 42, maar wij telden er een vijftigtal - zijn hoogtepunt bereikt. “Tien keer erger dan in Leuven 2021", volgens Lotte Kopecky.

Als de term ‘rollercoaster’ ergens terecht van toepassing is, dan hier. De heuvels zijn nooit meer dan een paar honderd meter lang en nooit heel steil, maar de aaneenschakeling kan voor chaos, nervositeit en ellende zorgen. Vanthourenhout: “Positionering wordt uiterst belangrijk.”

MONTROSE STREET

Op een zucht van de finish: dé scherprechter in deze doldwaze finale. Vanop George Street draait de weg plots haaks naar rechts en is het best even schrikken. Montrose Street is amper 200 meter lang. Maar wel met een stijgingspercentage van 13%, zo vermeldt een bord aan de voet. Het roadbook houdt het op gemiddeld 7,7% en maximum 11,7%. Eens boven rest nog 1,5 kilometer tot de streep.

Dit zijn cijfers waar Remco Evenepoel en Wout van Aert het toch aangenaam warm van krijgen. Vraag is of de helling lang en lastig genoeg zal zijn om met een allesbeslissende aanval in de laatste ronde het verschil te kunnen maken. Moeten ze hun bom niet wat vroeger droppen? Zodat de lijken, die er volgens Vanthourenhout absoluut zullen zijn eenmaal de 200 kilometergrens gesloopt, alvast uit de kast vallen. En de finale enkel nog met het kruim wordt betwist.

AANKOMST

In de ultieme slotfase schuilen er echter nog een paar giftige addertjes onder het gras. Namelijk vier bochten, waaronder twee chicanes. Zwaar afremmen is voor renners met regenboogambitie in die fase geen optie meer, het wordt op volle snelheid knallen tot de streep. Vooral de curve op het eind van de dalende North Hanover Street, aan de overzijde van de aankomststrook, oogt link.

Zeker bij een nat wegdek - de voorspellingen variëren voorlopig tussen 40% en 80% regenkans - is het risico op een late schuiver reëel. De laatste 400 meter dwarsen nog even de afgesloten winkelpromenade Buchanan Street maar lopen voorts kaarsrecht tot George Square, het belangrijkste openbare plein van Glasgow.

CONCLUSIE

Is een groepssprint mogelijk? Sorry, Jasper Philipsen. Dat is geen optie op deze omloop, die nul controle en organisatie duldt. Het wordt proberen overleven voor de viervoudige ritwinnaar en groene trui van de Tour, waartoe hij zeker in staat moet worden geacht.

Glasgow 2023 heeft in de eerste plaats een bepaald voorjaarsklassiekergehalte. Weliswaar met een atypisch slot, dat misschien nog meest aanleunt bij een zwakke versie van de Amstel Gold Race. En dus denken we toch vooral aan de explosiviteit en offensieve trefkracht van Van Aert en Evenepoel.

“Sterke ploeg hebben jullie”, merkte een Nederlands-Limburgse WK-medewerker in het mediacentrum op. “Maar gaan ze zichzelf en elkaar niet in de voet schieten?” We mogen hopen van niet. JDK