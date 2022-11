Het WK in cijfers: 5 miljard kijkers, overal camera’s en veel vliegverkeer

Zondag (17 uur Belgische tijd) trappen Qatar en Ecuador het meest controversiële sporttoernooi ooit op gang. De cijfers achter het WK voetbal.

2,8 miljoen

Qatar heeft zo’n 2,8 miljoen inwoners. Toen het land twaalf jaar geleden het WK toegewezen kreeg, telde het slechts 750.000 inwoners. Sindsdien nam het aantal gastarbeiders dus sterk toe. Slechts 20 procent van de bevolking bestaat uit Qatari. Dat heeft als gevolg dat liefst 11 van de 26 spelers in de Qatarese selectie elders zijn geboren.

39,8 miljoen

De FIFA maakte recent de prijzengelden voor het WK bekend. En zoals u wel had gedacht: nooit lagen de bedragen hoger. De voetbalbond van de winnaar mag 39,8 miljoen euro bijschrijven. Vier jaar geleden in Rusland was dat nog 38 miljoen. De verliezend finalist in Qatar moet het met 28,4 miljoen doen. Een uitschakeling in de groepsfase levert nog altijd 10 miljoen op.

7 miljard

Ondanks al dat prijzengeld hoeft u geen medelijden met de FIFA te hebben. De Wereldvoetbalbond zal genoeg verdienen aan het WK voetbal. Hoeveel precies verschilt naargelang de bron, maar wordt geschat tussen zes en zeven miljard euro.

219 miljard

Dat is het geschatte bedrag in euro dat Qatar in totaal uitgaf om het WK te organiseren. De som omvat de bouw van zeven nieuwe stadions, een metrostelstel, een luchthaven, ziekenhuizen, circa 100 nieuwe hotels en winkelcentra. Ter vergelijking: Rusland investeerde volgens experts 11 miljard om het vorige WK te organiseren.

2,89 miljoen

Terwijl in ons land fandorp na fandorp sneuvelt, lijkt de interesse elders groter. Als we de FIFA mogen geloven toch. Volgens de laatste berichten zijn er 2,89 miljoen tickets verkocht, verspreid over de 64 wedstrijden. Lijkt veel, maar in de laatste vier edities van het WK lagen de aantallen telkens hoger.

6751

Het aantal arbeidsmigranten dat volgens de Britse krant The Guardian in Qatar sneuvelde sinds de toewijzing van het WK. “Klopt niet”, zei FIFA-president Gianni Infantino. Volgens de Zwitser zijn het er drie. Infantino telt gemakshalve alleen de arbeidsongevallen tijdens de effectieve bouw van de stadions.

8

Het aantal stadions in Qatar, samen goed voor 380.000 zitjes. De acht voetbaltempels zijn verdeeld over vijf steden, die zich allemaal binnen een straal van 55 kilometer van hoofdstad Doha bevinden. De finale vindt plaats in het Lusail Stadium, met een capaciteit van 80.000 toeschouwers de grootste arena van het land.

12

Twaalf landen helpen Qatar met de beveiliging van het toernooi. Dat gaat van buurlanden als Saudi-Arabië en Koeweit tot Duitsland en zelfs Finland. De Britse Royal Air Foirce waakt straks mee over het luchtruim. Frankrijk stuurt behalve 191 gendarmes ook speurhonden. Turkije vaardigt 3000 leden van de oproerpolitie af.

20.000

Zoveel camera’s hangen verspreid over de acht stadions. Die zullen alle fans monitoren van het moment dat ze het gebouw binnengaan tot hun vertrek.

13

Het bedrag in euro dat u in de Qatarese fanzones neertelt voor een halve liter bier. Het aanbod is beperkt tot sponsor Budweiser.

33

33 kilometer, zo lang is het twee jaar geleden aangelegde fietspad in Doha. Volgens het Guinness Book of Records is het daarmee het langste fietspad ter wereld. Alleen jammer dat er in Qatar zo weinig gefietst wordt.

1300

Zoveel vluchten verwacht Qatar dagelijks af te handelen tijdens het 28 dagen durende WK. Behalve charters gaat het om shuttlevluchten die supporters uit buurlanden vervoeren en, uiteraard, ook privéjets.

175 miljoen

David Beckham maakt tegenwoordig reclame voor het WK in Qatar. De superster krijgt daar - behalve veel kritiek in eigen land - ruim 175 miljoen euro voor. Veel geld, maar daarvoor zegt Beckham wel herhaaldelijk ‘such a nice country’ in een promovideo.

200

Voor 200 euro per nacht kunt u ter plekke in een tent in het fan village verblijven. Het is het goedkoopste onderkomen dat u via de officiële website kunt boeken. Het duurste is een appartement in het W Doha Hotel & Residences. Kostprijs: net geen 7000 euro per nacht.

10.000

Het bedrag in euro’s dat een club krijgt per dag dat ze een speler moeten missen. Hofleverancier Bayern München (17 spelers) kan het geld wel missen, maar voor Belgische ploegen zijn het sommen die mooi meegenomen zijn. Ons land stuurt 24 spelers naar het WK, netjes verdeeld over verschillende clubs: Club Brugge (8), RC Genk (3), Antwerp (3) en Anderlecht (2). AA Gent, Standard, Cercle Brugge, Charleroi, STVV, KV Mechelen en Eupen sturen elk één speler. SK Deinze uit de Challenger Pro League wordt door de Canadees Liam Fraser vertegenwoordigd.