‘Het vraagt tijd om een nieuw evenwicht te vinden’: na vier maanden in Zuid-Afrika wil titelverdedigster Nafi Thiam zich vooral ‘testen’ op EK indoor

Nafi Thiam die niet praat over titels, medailles of records: dat voelt raar aan, zeker voor een atlete die morgen aan het EK indoor begint als titelverdedigster in de vijfkamp. Maar de wereld is sterk veranderd voor de 28-jarige atlete en dat leidt tot vraagtekens. ‘Het is niet omdat ik geen honderd procent ben dat ik me ga verstoppen.’

Geen Roger Lespagnard, met zijn eindeloze stroom aan statistieken, aan de zijde van Nafi Thiam gisteren in Istanbul: ook dát is wennen. De 76-jarige trainer werd in oktober ingeruild voor een jonger exemplaar. Thiam legde uit dat ze nood had aan een nieuwe omgeving en nieuwe prikkels om nog beter te worden en die vond ze in Zuid-Afrika, waar Michael Van der Plaetsen (38) woont en traint. Hij verdiende vooral zijn sporen als coach van zijn jongere broer Thomas maar een atlete van het kaliber Thiam begeleidde hij nog nooit. En ja, dat brengt meer druk met zich mee, bekent hij, want tenslotte zal hij afgerekend worden op haar resultaten, terwijl ze elkaar eigenlijk nog moeten leren kennen. In vier maanden kan hij niet bereiken waar Lespagnard veertien jaar over deed.

Coach Michael Van der Plaetsen. Beeld BELGA

De beslissing om België te verlaten, was ingrijpend, maar dat wist ze op voorhand, zegt Thiam: “Ik heb daar goed over nagedacht en ging er niet van uit dat alles snel snel in orde zou zijn. Ik ben niet naar een aangrenzend dorp of zo verhuisd, maar naar een ander land op een ander continent. Het vraagt tijd om weer een evenwicht te vinden, op alle vlakken. Ik moet niet alleen wennen aan een nieuwe coach, nieuwe kinesist en nieuwe osteopaat, maar ook aan stomme dagelijkse zaken. Ik ging altijd inkopen doen in dezelfde winkel, ik at vaak hetzelfde. Het is een beetje zoeken. Ik zag mijn vrienden en familie wanneer ik wilde, terwijl ik nu niet in mijn wagen kan springen om even langs te gaan. Ik leef ook uit mijn valies. Ik huur telkens een nieuwe plek, in Stellenbosch of Kaapstad, maar ik ben nooit echt ‘thuis’ - daar wil ik toch graag verandering in brengen. 2023 wordt echt een overgangsjaar, eentje van aanpassen. Het is gewoon veel tegelijk. Ik moet geduldig zijn.”

Het klinkt raar uit de mond van een atlete die haar zaken altijd tot in de puntjes regelt en ook graag de controle houdt. Improviseren is niet echt haar ding. Maar net omdat haar wereld zo fel is veranderd, noemt ze het EK indoor een “instrument om te weten waar ik sta. Ik had ervoor kunnen kiezen om gewoon vijf maanden voort te trainen maar uit een competitie kan je meer info en feedback halen voor het vervolg. Het is niet omdat ik aan dit EK meedoe dat al het werk gedaan is. En ik ga me ook niet verstoppen omdat ik nog geen honderd procent ben of omdat het EK te vroeg zou komen. Het zou stom zijn om me dat te ontzeggen. Ik voel me gezond, heb nergens pijn en dat is voor mij nu het belangrijkste. Daarom dacht ik: waarom niet meedoen? En ik ga niet liegen: ik maak van de gelegenheid gebruik om na het EK even halt te houden in België. Daarna keer ik weer voor twee maanden naar Zuid-Afrika terug.”

In Istanbul is Thiam titelverdedigster. Het lijkt van geen tel te zijn. Net zomin als haar statuut: Thiam won, op het WK van 2019 na, altijd en overal goud sinds ze in 2016 haar eerste olympische titel bemachtigde. “Ik besef dat de buitenwereld er anders dan ik naar zal kijken en dat ik weer bij de favorieten zal worden gerekend, maar ik heb toch de indruk dat de stress minder groot is dan anders. Het zou een beetje dom zijn als ik vier maanden na zo’n grote verandering al resultaten eis van mezelf. Voor mij is het doel duidelijk: dit EK dient als test. Ik zie het als een etappe naar andere doelen zoals Parijs 2024, wat waarschijnlijk mijn laatste Spelen worden. Maar ik ken mezelf, hé, ik ben een competitiebeest. Ik zal alles geven. Je weet nooit tot welke resultaten dat zal leiden.”

Beeld Photo News

Michael Van der Plaetsen wil zijn nieuwe rekruut ook - tijdelijk toch - bevrijden van die constante stress om te móéten presteren. “De focus in Zuid-Afrika lag tot dusver op: Nafi gezond houden. Zodat ze consistenter kan trainen, wat de voorbije jaren door blessures niet goed lukte. Het ging bij haar te veel over winnen en gouden medailles, kampioenschap na kampioenschap, tot het een valstrik wordt. Als atleet moet je bezig zijn met jezelf te verbeteren als je records wil breken. Maar het stopte nooit en zo kon ze haar lichaam te weinig laten rusten. In Zuid-Afrika kan ze helemaal anders trainen. Het regent of vriest er niet zoals in de winter in Luik, waar je geen sessies van drie uur kan trainen. De medische cel is vlakbij, ze hoeft geen uren te rijden zoals in België. Nafi wordt er gewoon beter opgevolgd, wat voor een atleet van haar leeftijd toch noodzakelijk is.”

Programma Belgen donderdag

17u 800m mannen: eerste ronde (met Eliott Crestan, Tibo De Smet en Aurèle Vandeputte)

18u40 kogelstoten vrouwen: kwalificaties (met Jolien Boumkwo)

19u05 1.500m mannen: eerste ronde (met Ismael Debjani)