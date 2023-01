Het Ronaldo-effect merkt Al-Nassr al naast het veld: 10 miljoen volgers erbij en stormloop op shirts

De verhalen over Cristiano Ronaldo stilaan moe? In Saudi-Arabië krijgen ze er voorlopig niet genoeg van. Daar voelen ze de impact van het Portugese fenomeen, dat vandaag tegenover Lionel Messi staat in een oefenwedstrijd.

Om het economische rendement draait het niet zozeer bij Al-Nassr. De investering van 500 miljoen euro over tweeënhalf jaar zien ze wellicht nooit helemaal terug. Het is het prestige dat telt. Cristiano Ronaldo leent maar al te graag benen en gezicht aan het ijdelheidsproject van Saudi-Arabië. Voor een royale vergoeding doet hij veel.

Op sociale media heeft Al-Nassr zijn impact al gevoeld. Voor Ronaldo’s komst had de club op Instagram 900.000 volgers, vandaag zijn dat er meer dan 11 miljoen. De grote vedette zelf is de 500 miljoen volgers op Instagram al een tijdje voorbij; 2 procent van zijn virtuele aanhang is hem dus gevolgd naar zijn nieuwe club. Bij een gevestigde waarde als Juventus was zijn effect destijds kleiner. In een jaar verdrievoudigde daar het aantal volgers.

Met 11 miljoen Instagram-fans komt Al-Nassr nog lang niet in de buurt van giganten als Real Madrid (131 miljoen), Barcelona (116 miljoen) of PSG (67 miljoen).

Gouden ticket

In Mrsool Park, het stadion van Al-Nassr, zullen ze het effect pas voelen als hij eindelijk officiële wedstrijden mag spelen. Tot voor Ronaldo’s komst speelde de club gemiddeld voor 8.000 toeschouwers. De stormloop bij zijn voorstelling en de exhibitiematch met de all-stars uit de Arabische competitie, vandaag om 18 uur tegen PSG, doen het beste verhopen. Een zakenman bood 2,45 miljoen euro voor een ‘gouden ticket', inclusief ontmoeting met Ronaldo en Lionel Messi.

Bij de onlineticketverkoop voor de match stonden 350.000 gegadigden in een virtuele wachtrij. Zoals bij een popconcert waren de 68.000 plaatsen in het King Fahd International Stadium binnen de kortste keren uitverkocht.

Voor covid haalde Juventus 25 procent meer inkomsten uit ticketverkoop dankzij Ronaldo, vooral omdat de club door de grotere vraag de prijs kon verhogen.

Shirts uitverkocht

De gele shirts van Al-Nassr gaan vlot over de toonbank. Zelfs Eden Hazard heeft er een in zijn bezit. Net na de officiële aankondiging zat de club al na een uur door haar stock heen. Een replicashirt kost 75 euro en is te koop in de onlineshop van Al-Nassr. De vraag is enorm, kopers moeten rekenen op een wachttijd van negen tot twaalf dagen.

De shirts van Ronaldo verkopen als warme broodjes. Beeld Photo News

Bij Juventus en Manchester United kenden ze een gelijkaardige stormloop. Zo betaalden de shirtsponsors van Juventus tot tweeënhalf keer meer voor een plekje op het shirt. Bij United was Ronaldo’s truitje in 2021 het snelst verkopende ooit. Clubs krijgen slechts een klein percentage van die opbrengsten; 90 procent vloeit terug naar de fabrikant. De Saudische firma Duneus surft mee op de inkomstengolf.

Oh ja, Hazard kreeg het zijne cadeau van Rudi Garcia, vroeger zijn trainer bij Lille en nu bij Al-Nassr.

Extra clicks

In de Saudische media krijgt Ronaldo meer dan zijn aandacht, maar Al-Nassr likkebaardt vooral bij de internationale interesse. Sinds Ronaldo twintig dagen geleden zijn contract ondertekende, heeft de website van The Daily Mail er bijna honderd artikels over gepubliceerd. De site, die maandelijks 24,7 miljoen mensen zegt te bereiken, hoopt zo op extra clicks uit het Oosten.

Omdat de Serie A voor de komst van Ronaldo een nieuw tv-contract had afgesloten, heeft de Italiaanse competitie zijn aanwezigheid nooit in een lucratievere overeenkomst kunnen omzetten. De Saudische Pro League heeft nog geen grote vis kunnen strikken. Voorlopig zullen miljoenen fans het moeten stellen met hoogtepunten.

“De overeenkomst met Ronaldo gaat veel verder dan voetbal alleen”, zegt Musalli Al-Muammar, voorzitter van Al-Nassr. “Het is normaal dat hij zo goed wordt betaald. Commercieel zal hij voldoende opbrengen. De wereld kijkt mee.”