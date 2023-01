Het ooit zo roemrijke Anderlecht bespaart nu zelfs op warm water en eten

De besparingsronde bij Anderlecht gaat verder dan de lonen. Zo werkt de jacuzzi in de kleedkamer meer niet dan wel en moeten spelers betalen voor de meeneemmaaltijden. De grandeur van RSCA is anno 2023 ver te zoeken.

KDZ en SVL

Europees bekerwinnaar, 34 landstitels, het magische paars en wit. Anderlecht heeft een roemrijk verleden, maar de laatste jaren gaat het snel bergaf. Dat werd duidelijk met het dossier rond Hendrik Van Crombrugge. De keeper kwam na jaren onder de lat plots op de bank terecht. Een sportieve keuze vóór Bart Verbruggen, waarna Van Crombrugge intern aangaf zich niet te kunnen verzoenen met een rol als tweede doelman. Dat Anderlecht mits een vertrek van Van Crombrugge verlost is van een riant salaris past wel in de saneringsronde.

Van Crombrugge is lang niet de enige die op die manier naar de uitgang wordt begeleid. Wesley Hoedt, Adrien Trebel en Lior Refaelov mogen ook uitkijken naar een andere ploeg. Jean Kindermans werd na jarenlange dienst aan het hoofd van de jeugdopleiding aan de kant geschoven. Al sluit Anderlecht niet uit dat het een akkoord kan vinden met Kindermans om in de toekomst nog samen te werken.

Jacuzzi stuk

De financiële noodzaak is bijzonder hoog en de club probeert dan ook op alle mogelijke manieren te beknibbelen. Zo werd er afgelopen zondag door mensen in een loge geklaagd over een gebrek aan verwarming. De Brusselse derby werd dan maar gevolgd met een winterjas aan. Anderlecht stelde overigens wel alles in het werk om het probleem van een kortsluiting snel te verhelpen.

De jacuzzi van de spelers laat het vaak afweten op Neerpede. Ook daar kon het water niet worden verwarmd. Een (luxe)probleem dat al langere tijd aansleept.

Daar komt bij dat de spelers voor maaltijden die ze willen meepakken naar huis moeten bijbetalen. Het resultaat van geruzie over centen tussen het Anderlecht-bestuur en Zenses, het cateringbedrijf van topchef Bartel Dewulf dat naast Anderlecht ook de Rode Duivels van maaltijden voorziet. Wat vroeger een evidentie leek, is dat nu allang niet meer.

Bovendien blijkt dat de wedstrijdpremies voor de kwalificatie voor de volgende ronde van de Conference League in november tot op heden nog steeds niet betaald zijn. Binnen de club houdt men het op een boekhoudkundige handeling, waardoor de premies naar een volgend boekjaar worden verschoven. Anderlecht hoopt dat de afgesproken premies wel vóór de volgende Europese wedstrijd op 16 februari in Ludogorets op de rekening van de spelers zullen staan.

Wingers op het oog

Nare neveneffecten in een jaar waar het ook sportief niet draait. Wanneer en hoe krijgt paars-wit dit allemaal omgedraaid? Zal de club verder raken aan het comfort van de spelers? Of gaan de bestuursleden knippen in hun eigen lonen?

Tussen de besparingen door denkt Anderlecht ook aan inkomende transfers. De club heeft haar oog laten vallen op Viktor Tsygankov, een Oekraïense flankaanvaller van Dinamo Kiev. Dit seizoen zit Tsygankov aan 9 goals en 6 assists in 23 wedstrijden. Hij speelde de voorbije seizoenen steevast Champions League of Europa League en verzamelde al 43 caps voor de nationale ploeg.

Naast de piste-Tsygankov ligt ook het dossier van Anders Dreyer op tafel in Neerpede. De 24-jarige Deen is een winger die zowel op rechts als op links uit de voeten kan. Dreyer ligt nog tot 2026 onder contract bij FC Midtjylland in Denemarken.