Het nieuwe wapen van Man City houdt van bomen zagen en met tractors rijden

In zijn boek Traktorland neemt de Noorse fotograaf Knut Egil Wang je mee op een trip door Jæren, het vlakke land in Noorwegen bekend om zijn agri- en tractorcultuur. “Er is niets blits aan een tractor”, schrijft hij. “Hij heeft een brede rug en een grote mond. Naar het beeld van de inwoners van Jæren. Hij is traag. Slecht gehumeurd. Hij verpest je slaap, maar tegelijk kun je altijd op hem rekenen als je hem nodig hebt.”

De video die Erling Haaland deze zomer tijdens zijn vakantie op Instagram zwierde, heeft meteen de juiste context. Topless tuft hij op een blauwe Fordson Super Dexta-tractor uit de jaren zestig over een aardappelveld. De beelden zijn geschoten ergens in Jæren, streek waar hij is opgegroeid. Stoer poseert hij ook met een kettingzaag. De arbeid op het land die ‘zijn’ regio symboliseert.

Wereldrecordhouder

Tractors en de geur van paardenmest hebben Haaland naar eigen zeggen gevormd tot de voetballer die hij nu is. Wind en regen hebben er generaties van karakterkoppen gekweekt. “Ik ben geen boer”, zegt Haaland, zoon van profvoetballer Alf-Inge, die zijn carrière in de Premier League zag uitdoven na een vreselijke schop van ‘mean machine’ Roy Keane. “Maar ik ben wel een harde werker uit Jæren. Dat is wie ik ben. Dat ben ik mijn hele leven geweest, en dat is ook wie ik mijn hele leven zal zijn.”

De voornemens zijn goed. Zelfs als straks de miljoenen van City binnenstromen, zegt Haaland voldoende gewapend te zijn om zijn roots niet te zullen verloochenen. Een energieke jonge knaap uit een sportieve familie. Moeder Gry Marita was zevenkampster, ook grote zus Gabrielle en broer Astor hadden de sportkriebel te pakken. Dat alles heeft bijgedragen aan hoe Erling zichzelf in zijn tienerjaren naar de absolute wereldtop heeft gekatapulteerd. Het harde werk.

Zijn groeispurt bij Dortmund is sensationeel. 85 goals in 88 matchen. Hij rijgt er de records aan elkaar. Snelste Bundesliga-speler met 5 goals, jongste én snelste aan 20 Champions League-goals, jongste speler die zes matchen op rij scoort in de Champions League, eerste speler die 25 goals maakt in zijn eerste 25 Bundesliga-matchen... Leuk weetje: in 2006 vestigde hij al het wereldrecord voor langste sprong uit stand voor een vijfjarige. 1.63 meter.

Haaland op de tractor en met een boomzaag. Beeld Instagram Haaland

Babyvet is eraf

In afwachting van de troonopvolging leeft Haaland zich uit op zijn Xbox en neuriet hij deuntjes: voor hij bekend werd als voetballer dropte hij zijn beste raprijmen op YouTube onder de schuilnaam Flow Kingz. Toch, zo vertellen mensen uit zijn omgeving, bestaat er voor hem weinig anders dan voetbal.

Zijn obsessie verklaart ook zijn razendsnelle ontwikkeling. Zijn enorme zelfvertrouwen en berenlichaam, een gift der natuur, helpen hem ook. “Ik ben nog een halve centimeter gegroeid”, vertelde hij vorig jaar in een interview met de Noorse televisie. “Maar ik ben hier bij Dortmund ook zeven kilogram afgevallen.” Het babyvet is hij kwijt.

Zijn toekomst ligt in Manchester. Het sportieve en vooral ook het financiële plaatje stond Erling en vader Alf-Inge het meest aan. Een jaar geleden reisde papa Haaland samen met de recent overleden makelaar Mino Raiola naar Spanje en Engeland om daar met geïnteresseerde clubs te praten. Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Liverpool... En Manchester City. Horen wat zij te bieden hadden. Keuze was er genoeg.

“Misschien was ik te voorzichtig toen ik hem suggereerde bij Dortmund te tekenen”, zei Raiola vorig jaar nog. “Hij loopt voor op zijn ontwikkeling en heeft iedereen verbaasd. Eigenlijk was hij toen al klaar voor de top.”

Deze zomer wordt een clausule geactiveerd waarin hij voor een beperkt bedrag (75 miljoen euro) kan vertrekken. Man City slaat op het juiste moment toe en legt dat bedrag zonder verpinken op tafel. Dat vaderlief nog bij de Citizens heeft gespeeld, heeft ongetwijfeld een aandeel in de move. Zijn stem woog harder door dan die van Raiola in de debatten. Haaland, geboren in Leeds, bracht zijn jongste jaren zelfs door in Manchester. Foto’s van zijn tienerjaren in een oud shirt van City zeggen genoeg. Hij gaat tekenen bij de club waarmee hij groot werd. Dat hij daar grootverdiener wordt en ieder jaar kan meedoen voor Europese successen, is een mooie surplus.

‘Mister Injury’

Maar tussen al die indrukwekkende cijfers springt ook een zorgwekkend statistiekje in het oog. De afgelopen twee seizoenen miste de Noorse sensatie al 26 matchen door blessures. Een keer de heup, dan weer spierproblemen, nu de enkel... Zonder hem ging Dortmund onderuit in de Champions League en Europa League.

Erling Haaland grimast in de wedstrijd van Dortmund tegen Hoffenheim in januari. Hij mist flink wat matchen door blessures. Beeld EPA

Volgens zijn coach Marco Rose wilt hij momenteel geen onderzoeken ondergaan. “En we kunnen hem moeilijk onder de scan duwen, toch? Hij bijt op zijn tanden en neemt pijnstillers voor de match.” Wil hij zich subtiel distantiëren van die blessureperceptie? In Engeland zijn ze zich bewust van het gevaar dat om de hoek loert. De Premier League is fysiek nog intenser. Vraag maar aan zijn vader, die na die doodschop van Keane en zijn gebroken been nooit meer op niveau terugkeerde. Misschien een extra reden om voor Uniteds rivaal te kiezen?

Haaland laat zich naar eigen zeggen het hoofd niet gek maken. De druk op hem is immens, de aandacht in eigen land neigt naar manie, elk detail van hun nieuwe volksheld wordt er uitgebeend. “Als zestienjarige heb ik meditatie ontdekt. Het helpt me om de druk te helpen kanaliseren. Gewoon even het hoofd leegmaken.”

Rust zoals de zen-sensatie die tijdens zijn vakantie ook op het platteland terugvindt. Voor de glitter en de glamour van een ritje op een tractor laat hij zijn luxe-Mercedes met plezier voor een dag aan de kant. Ploegen en ploeteren maar.