Het nieuwe leven van Philippe Gilbert, terug in de koers maar nu als commentator: ‘Ik ben niet zo snel bang op zo’n motor’

“Non. Honnêtement: non.” Veel kordater kan een ‘neen’ niet klinken. Hij mist het actieve rennersleven van geen kanten, zegt Philippe Gilbert, die eind vorig seizoen definitief afscheid nam. Dat heeft een wat ongewoon killere zuiderse winter in thuisbasis Monaco hem duidelijk gemaakt. “Zo blij dat ik niet voortdurend in die kou moest gaan trainen. Eén dag, dat gaat nog. Maar als dat tien dagen of een paar weken aansleept... Ik heb het meer dan voldoende gedaan in mijn carrière. Geen stress meer nu, geen verplichtingen na al die jaren. Het maakt het leven zoveel aangenamer.”

Na twee succesvolle decennia op de fiets is het tijd voor andere uitdagingen. Afgelopen zaterdag, in de Omloop, sneed Gilbert een nieuw hoofdstuk aan. Expert wielrennen voor Eurosport, heet zijn functie officieel. In de Vlaamse openingskoers zelfs in motorpak en met helm op het hoofd.

“Fantastische ervaring alvast”, geniet Gilbert na. “Vooral van het technologische radarwerk achter de beelden en het commentaar was ik diep onder de indruk. Wat er allemaal komt kijken bij zo’n live-uitzending: ik had daar geen gedacht van. Net als Sporza ontbreekt het Eurosport nergens aan en kunnen ze de grote middelen inzetten. Dat maakt het uiteraard superprofessioneel.”

Tijdens de wedstrijd kwam hij ook midden in de doldwaze actie terecht. “Niet meer als coureur, maar als copiloot achterop de motor. Een totaal andere beleving. Ik zag Jumbo-Visma zijn coup plegen op de Lange Munte, was er ook bij toen die groep zich splitste. Aanvallen, valpartijen, emoties... Wat een mooie, gekke sport is dit toch. Waarbij me, veel meer dan toen ik zelf nog deel uitmaakte van het peloton, opviel hoe tactisch ze in elkaar steekt. Al die combines. Geweldig.”

Blind vertrouwen

En dan moet het allerstrafste nog komen. De Strade Bianche, aanstaande zaterdag. Grind en stof. Bloed, snot en zweet. Heroïek ten top. “Ja, dat wordt toch iets stresserender”, verwacht de winnaar van twaalf jaar geleden. “Met de motor ben je verplicht om even snel te gaan als de renners. Op dat grind, benieuwd wat dat gaat geven. Ik ben niet zo snel bang op zo’n ding. In de Omloop had ik een uitstekende piloot, die goed en uitvoerig communiceerde en op wie ik dus blind kon vertrouwen. Dat is belangrijk.”

Keerzijde van de medaille: vanaf zondag becommentarieert en analyseert Gilbert Parijs-Nice vanuit... een studio op de hoofdzetel van Eurosport France in Issy-les-Moulineaux nabij Parijs. “We luisteren er ook een omkaderend programma op met voor- en nabeschouwingen. Wat een zorgvuldige voorbereiding vereist. Ik moet klaar zijn, weten waarover ik praat. Alle pers uitpluizen, socialemediakanalen screenen, beetje ‘studeren’. Een beetje zoals journalisten doen, dus.” (lacht)

Na de ‘Koers naar de Zon’ staan in principe zo goed als alle belangrijke afspraken in de klassieke lente op zijn programma. Van Dwars door Vlaanderen tot en met Luik-Bastenaken-Luik, een paar uitzonderingen niet te na gesproken. “Sommige ter plekke, enkele vanuit Parijs, hier en daar ook eentje vanop het thuisfront”, overloopt hij de wedstrijden. “De precieze details moeten nog worden besproken. Maar ik ben alvast ook van de partij in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje.”

Gilbert amuseert zich. En geniet. Zoals hij dat in de nadagen van zijn actieve loopbaan al standaard probeerde te doen. Maar dít leven oogt veel voller, rijker, boeiender. Columnist voor Le Soir, ook nog. Ambassadeur voor Ekoi Cycling en Classified, producent van versnellingssystemen. Lid van rennersvakbond CCP en in die functie pelotonpleiter bij de UCI. Af en toe dienaar van het goede doel - google maar BeKing, Plan International Belgique, Peace & Sport en Télévie/Cyclos du Coeur, met wie hij eind juni Alpen-reus L’Alpe d’Huez beklimt. En ondertussen blijft zijn eigen The BikeShop Monaco op volle toeren draaien. Je kan je afvragen of de man nog vrije tijd rest. “Druk druk”, geeft hij toe. “Al die activiteiten slorpen heel veel tijd op. Maar zo vind ik het goed. Ik ben graag bezig.”

Messcherp

Logisch dan wel dat de schaarse gaatjes in de agenda worden opgevuld door gezin, familie en vrienden. “Onlangs zijn we met de kinderen een weekje op vakantie geweest naar Dubai. Man, dat deed deugd. Mijn eerste congé in februari zonder kopzorgen sinds lang. Zelfs in mijn juniorentijd hing ik vast aan trainingsschema’s en had ik nooit de vrijheid om te gaan en staan waar ik wilde. Zálig dus nu.”

Je kan ‘Monsieur Gilbert’ intussen rollen, zou je dan durven te denken. Niet, dus. Messcherp, zoals in zijn allerbeste jaren stond hij er zaterdag, aan de Gentse Floraliënhal. Zijn oude trainingswegen op de Col de la Madone en aan het Drielandenpunt doen zichtbaar nog steeds dienst. En onlangs debuteerde in de Monaco Run ook de atleet Gilbert. “Ik had nog nooit 10 kilometer aan een stuk gelopen. De eerste vijf vlogen voorbij, in een strak tempo, mooi in het midden van de 700-koppige groep. Tot het me begon te dagen dat ik weliswaar de hele tijd geconcentreerd aan het volgen was, maar gewoon vergat in te delen. Gevolg: op het einde ging het iets te snel voor me. Voor herhaling vatbaar wel.

“Wist je dat ik voor mezelf een doel had gesteld? Minstens tweehonderd kilometer fietsen en zes kilometer lopen per week. Zo zat het in mijn hoofd. Ik heb het helaas moeten loslaten. (grijnst). De tijd ontbreekt me.”