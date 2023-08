Het mag iets meer zijn: Anderlecht moet beter doen als het wil blijven winnen

Gegniffel in het mediazaaltje van Stayen, in afwachting van zijn persconferentie. Brian Riemer had het net voor de camera van rechtenhouder DAZN aangedurfd om de tweede helft van zijn ploeg ‘brilliant’ te noemen. En het ergste van al: hij meende het nog ook, ondanks dat die onophoudelijke glimlach van hem iets anders deed vermoeden. Zijn duiding luidde dat de beste kans van Sint-Truiden na rust 0,09 bedroeg op de schaal van expected goals. Genoeg om de optimist in hem nog meer te versterken.

Begrijp ons niet verkeerd: dat Anderlecht die 0-1 - na ongelukkig rood voor Dreyer rond het uur - over de streep wist te trekken, verdient een compliment. Maar dat kwam wel na een erbarmelijke eerste helft, waarin het statisch voetbalde. Zonder overtuiging en beweging - jongens als Stroeykens verstopten zich - en zonder goede combinaties.

Lat moet hoger

Riemer mag in zijn analyses dan ook niet blind blijven voor bepaalde zaken. Zoals het feit dat Sint-Truiden na rust zijn niveau niet langer haalde en in de laatste dertig meter meermaals de foutieve keuze maakte. Hoe positief je ook in het leven mag staan, of je wil gedragen naar de buitenwereld: je moet geloofwaardig blijven. Anderlecht haalde in Sint-Truiden in grote delen van de match de norm niet. De lat moet hoger.

Riemer maakte van zijn post-matchanalyse evenwel liever gebruik om het karakter en het overlevingsvermogen van zijn groep te bewieroken. En om de Pro League er fijntjes op te wijzen dat er standaarden moeten komen voor wat betreft de grootte én de kwaliteit van de Belgische velden. “Ik heb geen problemen met een artificiële grasmat, maar dit kunstgras was sh*t”, klonk het onomwonden. “Platgetrapt.”

Pas na een vraag over het gebrek aan creativiteit en kansen bij Anderlecht, veranderde Riemers discours ietwat. “Geef ons nog een paar maanden”, vroeg hij. “De nieuwkomers zijn hier nog maar pas en zitten nog op de bank - ze hebben nog wat achterstand. En er zullen nog jongens komen. Binnen een aantal maanden zullen we op ons hoogtepunt zijn.”

Solide verdedigen

In afwachting trekt Riemer zich voor een groot stuk op aan die twee cleansheets, tegen Antwerp en op STVV. “We geven niet veel weg”, is zijn redenering. Terwijl Van Bommel vorige week, en Thorsten Fink nu, naast hem zaten te jammeren over de gemiste kansen van hun ploeg. Anderlecht mag twee wedstrijden op rij van geluk spreken dat het de nul heeft weten te houden en kon winnen. Dat is natuurlijk van geen tel, op het einde van een seizoen - in voetbal staat of valt alles met het klassement -, maar het plaatst deze 6 op 6 van Anderlecht wel in perspectief. Want het is niet zo dat de ploeg al draait. Het prille succes blijft bijzonder broos. “Maar”, zegt Riemer, “als je vaak wil winnen, moet je solide verdedigen.” Die 0,09 zat nog steeds in zijn hoofd.

Over de expected goals van zijn team zweeg hij zedig. Tegen Union Saint-Gilloise (2-0 verlies): 0,51. Tegen Antwerp (1-0 overwinning) - dankzij die penalty: 1,43. En op Sint-Truiden: 0,62. Dan ben je met een 6 op 6 na die desastreuze opener in Vorst bijzonder goed bedeeld.