‘Het mag dan wel geëindigd zijn met een sisser, onze clubs mogen trots zijn’: Hans Vandeweghe na opgeborgen Europese droom

Goedemiddag, Hans. Wat moeten we onthouden van gisterenavond?

Hans Vandeweghe: “Dat als je in de eindfase komt van een Europees toernooi, zelfs in het zogenoemde kneusjestoernooi de Conference League, je toch tegen tegenstanders komt te staan die volgens de logica winnen van jou. Althans in het geval van Union en AA Gent.

“Bij Anderlecht was dat minder het geval. Paars-Wit had een goede uitvalpositie na winst in de heenwedstrijd en heeft het nu zelf weggegeven. Union en Gent hadden zeker ook hun zwakke momenten, maar zij stonden tegenover tegenstanders die budgetgewijs zo’n zesmaal groter zijn. De logica van het geld heeft daar dus gewonnen, maar AZ Alkmaar is zeker niet groter dan Anderlecht.”

Waren we aan het dromen en mogen we dit een realitycheck noemen?

“We gaan nu als achtste eindigen in de coëfficiëntentabel, wat betekent dat we als achtste land gepresteerd hebben in Europa. Een sterke prestatie, maar eerlijk gezegd is het al opmerkelijk dat onze ploegen zo ver zijn geraakt in de eerste plaats. West Ham was in de Conference League allesbehalve overtuigend en dus kon AA Gent even dromen. Maar de realiteit blijft dat geld, op het einde van de rit, bepaalt waar je eindigt.”

Wat heeft dit seizoen dan betekend voor ons voetbal?

“Voor volgend seizoen hebben we geen rechtstreekse vertegenwoordiger voor de Champions League, maar het seizoen daarna staan we wel weer veel beter. Het is een spel van geven en nemen en landen die verschuiven. Frankrijk zal nu bijvoorbeeld supporteren voor West Ham in de halve finale. Want als AZ wint, springt Nederland over Frankijk in de coëfficiëntentabel en dan heeft Nederland drie rechtstreekse vertegenwoordigers in de Champions League.

“Maar dit seizoen was dus wel degelijk betekenisvol voor België. Want het mag dan wel geëindigd zijn met een sisser, uiteindelijk mogen ze trots zijn - Union meer nog dan Gent en Anderlecht. De clubs hebben hun spelers ook in de vitrine kunnen zetten, wat in het voetbal nog altijd het belangrijkst is. Engelse clubs zullen bijvoorbeeld gezien hebben dat er wel iets zit in een snelle centrale verdediger als Joseph Okumu van Gent. Wat dat betreft is het een goede campagne geweest voor het Belgisch voetbal.”

Zijn we Europees effectief beter aan het presteren of zagen we hier een uitschieter?

“We zijn over het algemeen beter aan het presteren in de Belgische topsport, dus niet enkel ons voetbal. Denk aan wielrennen, atletiek, schaatsen, judo enzoverder. We halen meer medailles dan ooit. Ik zou zelfs zeggen dat de topsportcultuur in België nooit beter is geweest. Of nooit minder slecht, zou je ook kunnen zeggen. Want we presteren nog altijd niet op ons niveau, maar er is wel een positieve trend zichtbaar. En we hebben het nu gezien: het is niet onmogelijk voor een Belgische ploeg om een Europese finale te halen.

“Dat er een derde beker bij is gekomen heeft daar natuurlijk ook wel mee te maken. Want we gaan nooit meer de finale van de Champions League halen, nooit meer. Maar de Europa League, en zeker de Conference League, zit er nog wel in.

“Ook belangrijk: we staan nu achtste in Europa op vlak van coëfficiënten, maar we zijn wel maar de tiende voetbaleconomie. In het voetbal boksen we dus zelfs een beetje boven ons gewicht. En dat komt onder meer omdat we een stabiel voetballand zijn, met een degelijke bedrijfsvoering. Voorlopig lijkt het Belgisch voetbal dus toch stand te houden.”