‘Het lijkt of de fut eruit is bij Club Brugge’: wat mogen we verwachten van het nieuwe voetbalseizoen?

Met de Brusselse derby tegen Union en Anderlecht wordt onze voetbalcompetitie weer op gang getrapt. Halen Club, Anderlecht of Genk dit seizoen hun revanche, of krijgen we opnieuw een verrassende kampioen? Voetbalcommentator Frank Raes (Eleven) blikt vooruit. ‘Ik moet nog zien of Anderlecht echt versterkt is.’

Voor Anderlecht is dit het seizoen van de revanche, na de dramatische 11ste plek van vorig seizoen. De laatste weken heeft het wel stevig ingekocht. Hoe schat u hun kern in?

Frank Raes: “Ik denk dat ze na vorig seizoen zeker aan zichzelf verplicht zijn om bij de eerste zes te eindigen, maar dat is Anderlecht natuurlijk altijd. Ze hebben inderdaad wel wat nieuwe namen gehaald, met onder meer Luis Vazquez en Kasper Dolberg. Vazquez kennen we nog niet zo goed, maar Dolberg is natuurlijk een fantastische voetballer, die ook in de stijl van Anderlecht past. Toch verliepen de voorbije twee seizoenen voor hem een pak moeilijker, dus het is nog de vraag of hij zijn niveau terugvindt bij Anderlecht.

“Ik moet nog zien of Anderlecht echt versterkt is. Met Slimani en doelman Verbruggen verloren ze toch twee sterkhouders. Zoals alle Belgische clubs heeft Anderlecht problemen om zijn beste spelers te houden, en moet het bovendien vaak werken met huurspelers. Op korte termijn kan dat wel voor succes zorgen, want bijvoorbeeld Zirkzee en vorig seizoen Fabio Silva waren goeie spitsen, maar je moet ze telkens weer afstaan.

“Ik stel me ook vragen bij de Deense entente bij Anderlecht, met coach Brian Riemer en CEO Sports Jesper Fredberg. Als Riemer niet goed functioneert met deze kern, gaat Fredberg hem dan durven ontslaan?”

Bij Union was er, net als vorige zomer, een halve uitverkoop. Denkt u dat de nieuwe coach Alexander Blessin toch weer vooraan kan eindigen?

“Union heeft nog steeds een stevige kern, met spelers als Machida, Lapoussin en Lazare. Het is ook nog afwachten of ze in augustus iets halen. Union heeft natuurlijk ook naam gemaakt met zijn scouting, dus ik zou ook de nieuwe spelers niet onderschatten. Maar goed, het zijn natuurlijk niet de minsten die vertrokken zijn. Victor Boniface was een van de beste spitsen in onze competitie. Teddy Teuma was een van de beste middenvelders, en een echte leider bovendien. Ik schat dan ook in dat ze iets verzwakt zijn tegenover vorig seizoen, maar ze kunnen nog steeds bij de beste zes eindigen.”

Voor Antwerp wordt het het seizoen van de bevestiging. Kunnen ze een stap vooruitzetten?

“Antwerp houdt zich voorlopig sterk aan de basis van hun kampioenenploeg, dat zie je wel vaker bij landskampioenen. Ik denk dat ze daarnaast wel snel Mandela Keita, die ze vorig seizoen leenden, zullen binnenhalen. Ik vind dat er wel nog wat bij mag, zeker als ze Europees voetbal gaan spelen. Dat Feyenoord Stengs kon wegkapen voor de neus van Antwerp is ook een gemiste kans, want dat was toch een sterkhouder in de kampioenenploeg.

“Uiteraard is zo’n Champions League campagne een extra belasting, al denk ik niet dat dat aan het einde van het seizoen het verschil maakt. Bovendien haalt Antwerp natuurlijk ettelijke miljoenen binnen met die campagne. Dat maakt tegenover concurrenten een groot verschil. Club Brugge teert nog altijd op de inkomsten van die succesvolle Champions League-campagnes.”

Is Club Brugge opnieuw favoriet voor de titel?

“Dat denk ik wel. Als je de spelerskern bekijkt, dan is dat toch de ruimste en meest kwalitatieve van alle topploegen. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ze kampioen gaan spelen. Vorig jaar speelden ze een geweldige Champions League, maar daarna viel het helemaal in duigen, zeker onder Scott Parker. Het lijkt al een tijdje of de fut eruit is bij Club Brugge. Ze missen een speler als Ruud Vormer op zijn hoogtepunt, die de ploeg kon aanjagen en sturen.”

Is de nieuwe trainer Ronny Deila een goede match?

“Dat moet nog blijken, maar op papier vind ik het wel een goede keuze. Het viel me wat tegen dat hij loog over zijn nakende transfer naar Club Brugge. Maar je kunt niet ontkennen dat hij op korte tijd met Standard iets neergezet heeft. Hij heeft er een ploeg van gesmeed en er weer vuur en discipline in gestoken. Dat is iets wat Club Brugge kan gebruiken. Uiteraard is het nog iets anders om ook prijzen te pakken, en dat wordt wel verwacht bij Club Brugge.”

Dan hebben we het nog niet over Genk gehad. Ziet u hen meestrijden voor een top-3 plaats?

“Op dit moment zie ik Genk zeker in de top drie eindigen. Zij zijn er tot nu toe in geslaagd om hun kern grotendeels bijeen te houden, en we hebben vorig seizoen gezien dat die heel attractief voetbal kunnen brengen. Maar veel hangt af van of ze Trésor en Paintsil kunnen houden. Bij hun eerste Europese match in Genève zag je meteen een enorm verschil toen Trésor op het veld kwam.”

Tot slot moeten we het hebben over het nieuwe spelsysteem, waarbij onder meer de Champions’ Play-off uitgebreid wordt van 4 naar 6 ploegen. Een goede zaak?

“Het is in feite een terugkeer naar hoe het vroeger was, en dat lijkt me een goede zaak. Je kunt natuurlijk zeggen dat we in de play-offs met vier ploegen een kortere en fellere strijd hadden. Maar die uitbreiding is nodig om Play Off 2 en de rest van de competitie meer in balans te krijgen. Vorig jaar kon bijvoorbeeld Anderlecht al op vakantie eind april, terwijl nu alle clubs evenveel wedstrijden spelen, en dat lijkt me een goede zaak. Er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders van het play-off systeem, maar ik ben een believer. Net als bij de Amerikaanse NBA krijg je zo een seizoen waarbij je opbouwt naar meerdere pieken, en dat is alleen maar mooi voor het spektakel. Om kampioen te worden moet je er staan tegen de topploegen, en dat hoort zo.”