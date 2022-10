Het lijden van de Carolo’s: ‘Het geld kan niet in rook opgaan’

Tiende, dat is waar Charleroi nu staat in de Jupiler Pro League. Voor de supporters het signaal om voorzitter Mehdi Bayat aan te vallen met slogans als ‘Waar is het geld?’ en ‘Hoepel op’. Maar hij laat zich niet doen. ‘Ik bewaak de financiële gezondheid van de club.’

Mehdi Bayat (43) erkent dat de spandoeken en zangkoren dinsdag in Kortrijk hem kwetsten. Tegelijk trekt de voorzitter zich op aan de steunbetuigingen die hij ook kreeg. Dat er naar eigen zeggen een psychopaat van de ultra’s op oorlogspad is en zijn vel wil, daar kan of wil Bayat zijn energie niet in steken, zegt hij.

“De waarheid is dat de club de mooiste jaren uit haar bestaan kende. We deden de ambitie weer oplaaien bij de supporters. Er zijn er die zeggen dat ik dromen verkoop. Maar sinds covid is er veel veranderd, zoals de Belgische markt in zijn geheel. Steeds meer clubs zijn in handen van buitenlandse eigenaars, die over de nodige middelen beschikken. Charleroi haalt 15 tot 16 miljoen euro op en geeft gemiddeld 22 tot 23 miljoen euro uit. We hebben dus geen andere keuze dan het gat te dichten met de verkoop van spelers.”

Hoge lonen

Het zijn vooral de gestegen lonen die het leeuwendeel van die uitgaven uitmaken, preciseert Bayat. Niet alleen van spelers maar ook van ander personeel dat werd aangenomen, onder meer voor de jeugdacademie. Daarin investeert Charleroi op jaarbasis 2,5 miljoen euro.

“Onze balans is publiek in te zien, er komt geen fraude bij kijken, het geld kan niet in rook opgaan. Als we een speler verkopen, dan worden transfer en contract geregistreerd bij de federatie.” Bayat benadrukt dat hij vooral een gezond beleid predikt, zonder buitensporige financiële risico’s te nemen. “Die kun je je vandaag niet permitteren. Ik kan de financiële gezondheid van de club niet op het spel zetten. Daar zet ik al tien jaar op in.”

Spelers houden en niet verkopen zou betekenen dat de boekhouding in de problemen komt. “We kunnen natuurlijk een stuk van de activa verkopen en zo een deel van de betalingsschijven financieren, wat we al deden. Maar dan zou ik vooral afwijken van een gedragslijn. Ik heb al meer dan eens een bod geweigerd op een speler die zich nadien blesseerde of van wie de marktwaarde kelderde. Je weet wanneer de trein voor je neus staat, niet wanneer hij nog eens zal passeren.”

Nieuw stadion

De inkomsten, zo legt de voormalige bondsvoorzitter verder uit, gaan naar de infrastructuur, naar renovaties en nieuwe projecten zoals een trainingscentrum of stadion. “Voor de oorlog in Oekraïne was er een budget van 65 miljoen euro voorzien. Nu is er aanzienlijke toename in de kosten van het materiaal. De financiering is overigens nog niet rond want voor de bank toezegt is er minstens 20 tot 25 procent meer nodig. En dat geld moeten we ergens zoeken. Kan Sporting het stadion alleen betalen? Neen. Sporting zal aandeelhouder zijn, net zoals ik dat vandaag ben, en hopelijk kan ik nog beleggers vinden die ons toestaan om dit project te realiseren.”

Mehdi Bayat: “Ik stel gewoon vast dat mijn model om een gezond beleid te voeren Sporting van het faillissement redde.” Beeld Photo News

Studies wezen volgens Bayat uit dat een nieuw stadion op jaarbasis 5 miljoen euro meer kan opbrengen. Dat dicht de kloof tussen de huidige uitgaven en inkomsten, maar het is niet onvoldoende. Bayat: “We kunnen zo sportief wel een stap vooruitzetten want anders stagneren we. Of je moet dromen dat er op een dag een miljardair opdaagt die zin heeft om zich te amuseren met Charleroi en er geld wil in pompen. Maar de dag dat hij er dan de stekker uittrekt, is er geen club meer.”

Bayat erkent dat hij Charleroi niet in zijn eentje naar een hoger niveau kan tillen. “Als er een investeerder komt, dan zal die het geld ook niet door ramen of deuren gooien. Hij zal er nadien wel voordeel uit halen want dan zal de waarde van de club toenemen. Ik ben niet zo egocentrisch om te denken dat ik als enige een club kan leiden in België. Ik stel gewoon vast dat mijn model om een gezond beleid te voeren Sporting van het faillissement redde en, tot spijt van wie het benijdt, de club de mooiste acht sportieve jaren ooit schonk.”

Over de werkzekerheid van zijn trainer Edward Still houdt de voorzitter zich wat meer op de vlakte. “We hadden een open en eerlijk gesprek, maar dat belangt alleen de trainer en de voorzitter aan. Edwards weet wat hem te doen staat. Het is niet de bedoeling de vooropgestelde doelen publiek te maken. Maar natuurlijk zijn er grenzen aan alles.”

Cercle Brugge - Charleroi om 20.45 uur