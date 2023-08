Het licht aan de Eiffeltoren mag uit: hoe PSG steeds meer uitgekeken raakte op Neymar

Het licht aan de Eiffeltoren mag uit. Zes jaar geleden is Neymar Jr. (31) er voorgesteld aan de fans van PSG. Club en speler zouden de hemel bestormen. Vandaag is hun haat-liefde relatie over. Neymar is getransfereerd naar Al Hilal. De val van Icarus.

In het openingsshot van Neymar: The Perfect Chaos, de Netflix-serie over het leven van Neymar Jr die uitkwam in januari 2022, hoor je een vraag voor de superster boven een zwart beeld. ‘Neymar, hoe zou jij de documentaire die jouw leven en voetbalcarrière vertelt, laten beginnen?’ Het zwarte beeld maakt plaats voor een close-up van Neymar, getooid in het shirt van de Los Angeles Lakers. Hij grijnst, en antwoordt: “Je moet starten met… hoe mensen slecht over mij praten: ‘Neymar is een monster’.”

‘Het monster’ gaat de komende twee seizoenen voetballen voor het Saudische Al Hilal. Jaarsalaris: 80 miljoen euro. Daarbovenop een bonus van 80.000 euro per overwinning, 500.000 euro per post op sociale media waarin hij Saoedi-Arabië promoot, een luxewoning met plaatselijk personeel, en een privévliegtuig dag en nacht ter beschikking.

Neymar Jr, 31 pas, en intrinsiek een van de allerbeste voetballers ooit — een cocktail van waanzinnige techniek, snelheid, inzicht, en persoonlijkheid — is op en naast het veld ten onder gegaan aan zijn eigen koning Midas-leven.

Of zoals de protagonist het zelf omschrijft: ‘The Perfect Chaos’…

Beeld AFP

In het voorjaar van 2013 wordt de dan 21-jarige Neymar Jr. uitgeroepen tot ‘most marketable sports person in the world’, vóór Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Maria Sharapova, Serena Williams… Het unieke aan die eer is dat Neymar op dat moment nog voetbalt in… Zuid-Amerika, bij het Braziliaanse Santos FC.

Als hij in de lente van 2015 met FC Barcelona zowel de Spaanse landstitel als de Champions League wint — en daarbij een groot aandeel heeft in het succes —, is de wereldwijde populariteit van Neymar niet meer te schatten. De jeugd draagt zijn shirtje, de media vullen kranten en programma’s, vrouwen liggen aan zijn voeten, sponsors staan in de rij om zijn ‘beeld’ te kopen.

Neymar in zijn biopic: “Ik begon vroeg met voetballen, ik werd vroeg bekend, ik werd vroeg rijk. Alles ging van 0 naar 100 in een vingerknip. De druk was verstikkend…”

Neymar met de Champions League-trofee in 2015. Beeld ap

Toen in 1996 Rafaella, het vier jaar jongere zusje van Neymar, werd geboren, dienden vader en moeder Neymar hun veel te kleine woning in Mogi das Cruzes te verlaten en trokken zij met het gezin naar Praia Grande, een nog veel armere gemeente in de staat Sao Paulo. “Wij leefden op een dumping-plaats”, vertelde Neymar Sr. eens in een interview. “De hele stad kwam er haar afval dumpen. Wij woonden er met het hele gezin zowat tien jaar lang, tot Neymar in 2008 zijn eerste profcontract tekende bij Santos.”

Neymar Jr. is de verpersoonlijking van het ‘from zero to hero’-verhaal van een Braziliaans straatkind dat het schopt tot wereldvoetballer. Ronaldo Nazario ontsnapte evengoed aan de favela’s van Rio de Janeiro.

Maar waar ‘de dikke Ronaldo’ de weelde van zijn onmetelijke talent en dito faam nog enigszins kon torsen, ontspoorde Neymar Jr — helaas…

Neymar bij Santos. Beeld ap

Het is onmogelijk om te achterhalen — ook niet met behulp van ‘Neymar: The Perfect Chaos’ — wié in de loop van 2017 op het idee kwam om per se uit de schaduw van Lionel Messi te willen treden en zo in Parijs een ‘product’ op zichzelf te worden. Was het papa? Waren het ‘de raadgevers’, de aasgieren die cirkelden rond de familie? Of was het ‘Ney’ zelf?

Feit is: het was het begin van de aanvliegroute richting Saoedi-Arabië, zes jaar later.

Na 2017 hebben naast Messi en Ronaldo ook Karim Benzema en Luka Modric de Ballon d’ Or gewonnen. Neymar is waarschijnlijk de beste voetballer uit de geschiedenis van het spelletje die de Gouden Bal niet op zijn palmares heeft staan.

Messi loodste Argentinië vorig jaar naar de wereldtitel, Neymar Jr. heeft dat nooit gekund met Brazilië, en het is nog maar de vraag of hij op het WK van 2026 nog zal deel uitmaken van de Seleção.

Neymar heeft in die zes seizoenen in Frankrijk PSG evengoed nooit naar de Champions League-trofee kunnen trappen.

Het verhaal van ‘Ney’ in Parijs is genoegzaam bekend. Blessures, carnavaleske uitspattingen, overgewicht, liefjes, pokertafels, ruzies, disciplinaire problemen… PSG raakte steeds meer uitgekeken op hem. Met slechts heel af en toe, tussen de regenvlagen door, die opklaringen van wonderschoon voetbaltalent. De flarden van het geniale. De verleiding van de mix van kwaliteit en entertainment.

In 2020 kwam Neymar het dichtst bij de Champions League met PSG, maar Bayern was in de finale te sterk. Beeld AP

Neymar Jr. — het godenkind uit de stortplaats van São Paulo — is van voetbalster langzaam geëvolueerd naar rockster. Axl Rose. Appetite for Destruction.

Hij is vijf jaar jonger dan Messi. Neymar had Messi kunnen overvleugelen bij Barcelona, was hij gebleven in de setting die hem liefde en bescherming bood. Was hij niet voor eigen eer en glorie gegaan.

Want dat laatste kon hij niet aan. Neymar Jr. is Icarus gebleken.

De regisseur van Neymar: The Perfect Chaos heet David Charles Rodrigues, een Grieks-Amerikaans-Braziliaanse filmmaker. Rodrigues werkte aan de Netflix-serie over Neymar zonder lange tijd een titel te hebben voor zijn oeuvre.

“Tot ik op een nacht werd gebeld door Ney. Hij wilde een suggestie doen. ‘Wat denk je van: ‘De perfecte chaos’?’ Ik wist even niet wat te antwoorden, ik kon immers geen betere samenvatting voor de film bedenken. Het was zó raak…”

In de serie zal Neymar meteen ook de keuze voor zijn titel verklaren: “All superhero movies start with tragedy and chaos. Without chaos, you wouldn’t have Batman.”

De superheld Neymar Jr. is nu in Al Hilal, in Ryiad.

Het leven van koning Midas gaat zijn gangetje.

Maar wat kon de Goddelijke Kanarie geweldig voetballen…