Het leven is goed in de ploegbus: topkoffie, drie tv’s en haarlak om op je sokken te spuiten

Altijd een indrukwekkend gezicht bij de start van een Tour-etappe: de ploegeninvasie. Uit de kluiten gewassen toeristenbussen manoeuvreren traag naar hun toegewezen plek. Alle renners zitten er al uren in, maar ze zijn niet te zien, want de ramen van hun veilige haven zijn geblindeerd.

Gedurende een grote, drieweekse ronde brengen renners drie à vier volle dagen in de bus door. Bij sommige etappes zitten ze langer in de bus dan op de fiets. Twee tot anderhalf uur voor de start staat de armada er al, soms na urenlange ritten, want het verkeer van een vertrekstad loopt snel vast.

Dure stereo

Stervelingen willen zo snel mogelijk uit die bus, maar deze topsporters niet. Het is lekker koel binnen en het juiste eten en drinken staat binnen handbereik. Uit de peperdure stereo klinkt de muziek van een ploeggenoot in wie een verdienstelijk dj blijkt te schuilen.

De tijd vliegt voorbij in de ploegbus: nog even achterin op de sofa liggen, een espressootje maken met de professionele koffiemachine, een stukje van de etappe van gisteren kijken, bladeren in het dikke koersboek, in de relaxstoelen van businessclass luisteren naar de ploegleider die wijst op de gevaren van de komende rit.

Leg een renner in de watten en je krijgt een tevreden renner die geen excuses kan hebben bij een wanprestatie. Het rijke Team Sky (nu Ineos Grenadiers) zag zo de potentie van een superdeluxe bus. De uitvinders van het inmiddels gevleugelde begrip ‘marginal gains’ (zeg maar: alle beetjes helpen op weg naar de Tour-zege) gooiden de stadsbussen zonder douche eruit, bouwden een van binnen volledig gestripte touringcar om tot een XXL-versie van een camper en wonnen de Tour zeven keer in acht jaar.

Kennelijk werkt zo’n bus, dachten de andere ploegen. Nu buitelen ze over elkaar heen met YouTube-video’s ‘inside our team bus’. De een heeft luxestoelen, de ander kan koffie op topniveau serveren. De chauffeur van DSM-Firmenich ging voor de grap met een meetlint alle bussen langs en stelde vast: wij hebben de langste.

Ingebouwde keuken

Het zijn rijdende clubhuizen annex kleedkamers ineen met twee tot drie uitstekende douches naast elkaar, een wc én pispot, een volledige keuken met koelkasten, vriezer en oven, onderin wasmachines en drogers, voor elke renner een eigen verkleedplek, gepersonaliseerde bakjes eten en bidons hersteldrank. Essentialia: snelle wifi, drie tv’s en haarlak om op de sokken te spuiten zodat ze niet afzakken.

Een renner ziet soms verschrikkelijk af. Omdat het zo warm is, omdat de bergen zo hoog zijn, omdat hij verzuipt in de koude regen, omdat de hectiek en herrie soms meer zijn dan een mens kan verdragen. Kortom: het wielerleven lacht de Tour-deelnemer niet altijd toe. Maar straks staat daar de bus waarin hij zich mag onderdompelen in luxe. En dat louter met mannen die hetzelfde voelen als hij.

Dat kan genoeg zijn om hem door te laten trappen tot de finish en dat is wat de ploeg wil. Want als je de streep niet haalt, kun je ook niet winnen.