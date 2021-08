Het leuren met Ronaldo is een beetje triest: overal gaat de deur voor hem dicht

Cristiano Ronaldo heeft het gehad bij Juventus, maar Real Madrid, PSG en Manchester United moeten hem niet. Is zijn voetbalrijk definitief voorbij?

Houder van 5 Ballons d’Or zkt club. Nt blij in hdge relatie. Goals. Goals. Contact: Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo is 36, hij wordt 37 in februari. Hij is al een tijdje op zoek naar een nieuwe ‘speelruimte’ wegens niet meer onverdeeld gelukkig in Juventus. Maar terwijl de clubs in de rij stonden om een huilende Lionel Messi in de armen te sluiten na zijn vertrek bij Barcelona wordt Ronaldo overal vriendelijk maar kordaat bedankt voor zijn aangeboden diensten. Real Madrid, Manchester United en PSG hebben zaakwaarnemer Mendes wandelen gestuurd. Die zou hem volgens de Italiaanse pers nu hebben aangeboden bij Manchester City.

Het leuren met Ronaldo, zo mogelijk de beste atleet die de voetbalsport ooit heeft gezien, doet weliswaar niets af van zijn grandeur, maar is niettemin aandoenlijk en een beetje triest.

Pijnlijke exit in Champions League

De liefde van Ronaldo voor De Oude Dame bekoelde op 9 maart jongstleden, toen Juventus op eigen veld werd uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League door FC Porto. In de reacties na afloop werd hoofdzakelijk Ronaldo geviseerd. De Portugees had op geen enkel moment het verschil kunnen maken in de wedstrijd. Integendeel, hij was ‘verantwoordelijk’ voor de beslissende treffer van de bezoekers, toen Ronaldo zich bij een vrijschop wegdraaide van de bal, omhoog sprong, waardoor het leer onder zijn benen tegen de netten vloog.

‘Ronaldo is voorbij’ was de teneur in Italië in de dagen na de uitschakeling. Analist Fabio Capello sprak van een onvergeeflijke fout, verwijzend naar de vrijschop. Dat Ronaldo na afloop van het duel niet naar de pers was gestapt en die verantwoordelijkheid bij de 23-jarige Federico Chiesa had gelegd, viel ook al niet goed.

Het viel toen trouwens op hoelang het duurde vooraleer iemand van de club publiekelijk de verdediging van Ronaldo op zich nam. Directeur internationale zaken Pavel Nedved vertelde uiteindelijk: “Juventus twijfelt niet aan Cristiano.”

Die laatste postte enkele dagen na de pijnlijke uitschakeling op Instagram: “Football has memory. History can’t be deleted. And those who don’t understand this, will never achieve glory and success.”

Gelinkt aan Madrid

Nauwelijks enkele weken later doken in de Madrileense krant AS al de eerste berichten op dat Ronaldo “heel graag” wilde terugkeren naar Real Madrid. De artikels kwamen van de hand van een bevriende journalist, de enige journalist in Spanje met een directe lijn met Ronaldo. Het was met andere woorden menens: Ronaldo zocht een uitweg uit Juventus.

Madrid is daarbij een logische keuze. Hij speelde er negen seizoenen, werd er doorgaans op handen gedragen door de socio’s én zijn vriendin Georgina Rodriguez werkt in de Spaanse hoofdstad in de mode- en televisiewereld.

Op 6 april sloeg voorzitter Florentino Pérez in een radio-interview de deur voor Ronaldo evenwel keihard dicht: “Onmogelijk.”

Romelu Lukaku omhelst Cristiano Ronaldo op het EK. Beeld AFP

Weken gingen voorbij. Inter werd kampioen in Italië, Portugal werd roemloos uitgeschakeld op het EK en Ronaldo trok op vakantie naar Mallorca en Ibiza.

Maar de transferberichten hielden niet op. Zijn moeder suggereerde ineens iets over een terugkeer naar zijn jeugdclub Sporting Lissabon, vorige week nog plaatste Ronaldo zelf een like bij de voorstelling van Raphaël Varane bij Manchester United. En hij belde toch nog maar eens naar zijn vriend Carlo Ancelotti, met wie hij eerder al samenwerkte bij De Koninklijke.

De krant Marca pakte gisteren online zwaar uit: ‘Madrid sluit de piste-Cristiano’. Een artikel van een ex-werknemer van de club en zeer close met Pérez.

Ook parallelle lijnen met Manchester City en PSG lopen vooralsnog dood. De realiteit is dat niemand nog zit te wachten op Ronaldo, in tegenstelling tot bij Messi.

Natuurlijk haastte Real zich om via Marca de optie van Ronaldo te sluiten. Real Madrid wil absoluut dat Kylian Mbappé de boodschap krijgt dat hij en hij alleen het gezicht van het nieuwe project moet worden. Ancelotti werd zelfs aangespoord om een tweet de wereld in te sturen waarin hij aangaf de komst van Ronaldo nooit te hebben overwogen.

Twe jaar geleden al vertelde Mbappé in een interview: “Ik voel dat het moment is gekomen om meer verantwoordelijkheid te nemen en een project te leiden.” Dat laatste valt niet te rijmen met de komst van Messi bij PSG, maar evenmin met die van Ronaldo naar Real Madrid.

Pérez wil maar één iemand: Mbappé. Maar ook PSG wil maar één iemand: Mbappé. In het potje stratego tussen beide clubs doemt mogelijk een waterkansje op voor Ronaldo, mocht Mbappé finaal toch Parijs verlaten. Hoe spectaculair zou dát niet zijn, indien PSG de leemte van Mbappé opvult met Ronaldo en op die manier de drie beste voetballers van het afgelopen decennium samenbrengt: Ronaldo, Messi en Neymar? Of daar een langetermijnvisie achter schuilt, is een ander paar mouwen.

30 miljoen per jaar

Het is lang geleden dat CR7 nog eens een topwedstrijd in zijn eentje kon beslissen. Anderzijds, Ronaldo draagt een enorme winnaarsmentaliteit met zich mee. Hij dwingt af dat elke tegenstander zich hoe dan ook instelt op hem. Hij zal geen enkele penalty missen. Zijn neus voor goals verliest hij nooit.

Maar Ronaldo is niet meer vandaag noch morgen in het internationale voetbal. Hij is het gisteren, met een kostenplaatje van 30 miljoen euro per jaar.

Ronaldo zou kunnen spelen in de Amerikaanse MLS. Maar hij is veel te eergierig. Hij wil net als Messi prijzen en trofeeën winnen in Europa. Reken maar dat Ronaldo ook die zesde Gouden Bal wil, om toch minstens even goed te doen als zijn Argentijnse compagnon de route van de voorbije tien jaar.

Het ziet er voorlopig dus naar uit dat Ronaldo toch voort moet in een ‘speelruimte’ die hem niet meer op handen draagt: Juve. Niemand anders moet hem.