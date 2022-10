Het kroonjuweel van de cross mankeert nog wat glans

Tomas Van Den Spiegel (44) was niet aanwezig op de twee wereldbekers veldrijden in Amerika, maar bewijst dat hij de wedstrijden wel uitvoerig heeft bekeken. “In Fayetteville won Iserbyt de sprint tegen Sweeck, terwijl weinigen dachten dat hij nog uit het wiel kon komen. Bij de dames won Van Empel de sprint tegen Brandt en Worst. Twee keer zat ik op het puntje van mijn stoel.”

De CEO van Flanders Classics was op dat moment in Italië voor het WK gravel, een vrij nieuwe tak in de wielersport. Wie kan nog volgen in die wirwar aan verschillende competities? “In het zwemmen heb je toch ook schoolslag, vlinderslag, rugslag en vrije slag?”, countert hij. “Ook in het wielrennen bestaat er een model voor elke discipline, maar wel in relatie met elkaar. Renners die verschillende disciplines combineren, dat is de sleutel tot succes.”

Het WK gravel laten samensmelten met het WK cross, dat ziet Van de Spiegel dan weer niet zitten. “Het zijn andere disciplines. Een pure wegrenner kan gravelkoersen rijden, maar een pure wegrenner kan niet crossen. Op het WK gravel zei Oss dat hij na elke bocht een gat van twee meter moest dichtrijden op Vermeersch en door die extra inspanningen moest lossen. Cross is een ideaal tv-product met rondjes op een parcours van drie kilometer. In een gravelwedstrijd rijd je van punt A naar punt B. Het is ontstaan in Amerika met een route van driehonderd kilometer en enorm populair.”

Veertien manches

Van Den Spiegel heeft de toeschouwersaantallen van de crossen in Amerika even opgevraagd. “In Fayetteville was dat tweeduizend, in Waterloo zelfs drieduizend. Het zijn kenners. Ik wil van de wereldbeker het summum van de cross maken: de beste renners in de beste wedstrijden.”

Dit jaar zijn er veertien manches, vorig jaar waren dat er nog zestien. “Volgens ons contract met de UCI zijn wij tot 2028 verplicht om minstens veertien wereldbekermanches te organiseren”, zegt de CEO. “Dat lukt. We moeten niet bedelen om aan locaties te geraken.”

Vaste locaties zouden helpen voor de herkenbaarheid, maar Flanders Classics wil naar eigen zeggen ruimte laten voor nieuwe regio’s. “Want er is interesse van andere continenten. We hebben al verkennende gesprekken gevoerd met Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen voor de cross.”

Tomas Van Den Spiegel: "Na die twee covidjaren wordt het wel zaak om weer de massa toeschouwers te strikken." Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Volgens Van Den Spiegel zijn de kijkcijfers in Vlaanderen nog altijd goed en blijven de sponsors geïnteresseerd. “Iedereen zegt dat het pas interessant wordt als de grote drie meedoen, maar toch wordt er ook veel gekeken naar de crossen zonder Van Aert, Van der Poel en Pidcock. Na die twee covidjaren wordt het wel zaak om weer de massa toeschouwers te strikken.”

Startgeld of overeenkomst

Startgeld uitbetalen in de wereldbeker mag niet. Het is wel algemeen geweten Wout van Aert en Mathieu van der Poel in een voorjaarsklassieker van Flanders Classics extra vergoed worden omdat ze meereden in een wereldbekercross. Van Den Spiegel: “Dat is de markt die speelt. We moeten niet onnozel doen, je hebt vandaag sterren die deze sport groot maken en op een bepaalde manier moet je die naar waarde schatten.”

Van Den Spiegel spreekt niet over startgelden maar over overeenkomsten. “Zodat wij op een goede manier kunnen samenwerken met de ploegen. Dat doet elke organisator. Startgeld is iets uit de jaren tachtig. Er wordt mee gewheeld en gedeald op een ongezonde manier. Het is bovendien geld dat enkel bij de renners terechtkomt en waar de sport niet beter van wordt. Ik wil liever bijdragen aan de professionalisering van de ploegen.

“In de cross vind ik dat alle toppers de wereldbeker moeten rijden, want dat is het kroonjuweel van de sport. Daaronder is er plaats voor een tweede en derde categorie, net zoals op de weg. Het probleem is dat elke organisator de toppers wil en het gewend is dat ze bij hen starten. Dus lokken ze hen met startgeld. Daardoor is er amper verschil tussen een wereldbeker en een gewone cross.”