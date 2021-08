Real Betis-Real Madrid: 0-1, doelpunt Carvajal. Maar dat geheel ter zijde. Veel belangrijker: Kylian Mbappé is nog altijd niet van Real Madrid, en het ziet er steeds meer naar uit dat dit deze zomer ook niet meer zal gebeuren. En wat is er aan de hand met Eden Hazard?

Eden Hazard is zelfs zonder Mbappé na zijn slechte, apathische match van vorige week op de bank verzeild. Het moet lang geleden zijn dat Hazard – fit en wel – door zijn trainer naast de ploeg wordt gezet.

Dat zoiets nu gebeurde na de geruchten dat Hazard onderwerp van gesprek zou zijn tussen Real Madrid en Juventus, maakt het dubbel pijnlijk voor de Rode Duivel. Een mogelijke huurovereenkomst waarbij Juventus een deel van het salaris van Hazard ophoest, kan wat geld vrijmaken om mogelijk PSG over de streep te trekken om Mbappé vrij te geven.

Het koninklijke leven van Eden Hazard, zijn levensdroom, is uitgedraaid op een nachtmerrie. Wat heeft hij van geluk gekend sinds hij in de zomer van 2019 in grijs maatpak ‘Hala Madrid’ scandeerde voor 55.000 fans? Weinig tot geen. Iedereen lijkt aan hem te twijfelen. Eerst de pers, dan de fans, nu de club en trainer Carlo Ancelotti. Real Madrid is het trieste lot geworden voor Hazard.

Ancelotti deed gisteren kort na het uur twee offensieve wissels. Asensio en Lucas Vázquez kregen de voorkeur op Hazard. Eden kreeg dertien minuten plus blessuretijd. Maar ook dan: hij slofte, zette geen druk, toonde geen grinta of passie. Hazard kreeg zowaar geel voor tijdrekken bij een hoekschop. Het is tragisch geworden.

“Hazard en Vinícius kunnen allebei titularis zijn”, reageerde Ancelotti na afloop. Voorts was Hazard niet eens een thema op de persconferentie. En nu? Niemand die het weet. Dinsdag om middernacht sluit de mercato.

Quid Mbappé? En wat met Hazard? Zijn clubcarrière zit in het slop. Hij zelf mag best wat meer rebellie tonen. Hazard dreigt op een zijspoor te belanden en het lijkt of hij gelaten alles ondergaat. Na afgelopen weekend is hij opnieuw in het warme bad van de Rode Duivels. Niets te vroeg om zichzelf op te rapen. Want, Real Madrid wacht op niemand. Niet op PSG, niet op Eden Hazard.