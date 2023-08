‘Het is tijd om voor de medailles te gaan’: doelvrouw Aisling D’Hooghe begint op EK hockey aan laatste jaar van carrière bij Red Panthers

‘Of dit de beste Red Panthers ooit zijn?’ Voor Aisling D’Hooghe (28), al elf jaar doelvrouw, is dat een no-brainer. ‘Ja. Geen discussie mogelijk.’ En dus begint de nationale hockeyploeg morgen met grootse ambities aan hun EK. ‘We kunnen Nederland al verslaan. Eén keer toch. Dus het liefst in de finale.’

Vandaag weet Aisling D’Hooghe waar ze aan toe is. Dat ze op het EK de shoot-outs voor zich neemt, stond al een tijdje vast, maar wie de eerste keepster wordt, dat was nog niet beslist: Elena Sotgiu (28) of ‘Ash’, zoals ze haar noemen.

Een keuze die wel eens bepalend kan zijn richting Parijs 2024, waar er niet geroteerd kan worden en de tweede doelvrouw alleen aan spelen toekomt indien de eerste met een blessure uitvalt. En ja, dat geeft wel enige stress bij D’Hooghe, zelfs met 214 caps op de teller. “Ik was nooit ontspannen bij een selectie. Tien jaar geleden voelde ik me net hetzelfde als nu. Ik was nooit op voorhand zeker dat ik de voorkeur zou krijgen, er was altijd concurrentie. Maar als ik tweede keeper zou zijn: geen probleem.”

Voor Aisling D’Hooghe staat of valt haar wereld niet meer met het hockey, zoals dat voor de geboorte van haar zoon Cali (2,5 jaar) wel nog het geval was. “Een nederlaag leek me toen het ergste wat me kon overkomen. Ik was daar heel emotioneel in. Ik speel nog altijd graag hockey, maar denk nu: het is maar een match. Als mijn zoon lachend naar me toe komt gelopen, dan is alles vergeten. Ik ben niet meer dezelfde Ash als voorheen. Ik ben veel meer go with the flow. Alles is relatiever.”

Beeld ID/ Sebastiaan Franco

D’Hooghe is de enige mama bij de Red Panthers. En ook de enige speelster met een trouwring: ze is gehuwd met Guillaume François (33), die al drie jaar voor Union voetbalt. “Mijn vader is supporter van Anderlecht, dus hij was niet er niet zo blij mee toen Guillaume bij Union tekende. Maar toen we trouwden, moest hij er zich wel mee verzoenen.” (lacht) D’Hooghe gaat haar man aanmoedigen als de planning het toelaat. Zo zag ze op 6 juni in het Dudenpark de helikopter rondcirkelen die de kampioenenbeker uiteindelijk naar Antwerpen zou vliegen.

En zo is D’Hooghe nog altijd de enige van het gezin met een landstitel op het palmares: in 2018 werd ze Belgisch kampioen met de Waterloo Ducks, de club die ze al zestien jaar trouw dient. “Waarom zou ik veranderen? Ik speel er al mijn hele leven. De Watducks zijn mijn familie. Ik woon op vijf minuten van de club, ik hockey er op het hoogste niveau en ik werk in Waterloo. Perfect!”

Sinds januari 2019 is D’Hooghe schepen van Preventie en Gezondheid in Waterloo. Dat maakt de puzzel nog wat complexer om leggen, maar de job bevalt D’Hooghe zo hard dat ze er nog een tweede ambtstermijn hoopt bij te kunnen doen. “Ik kreeg onlangs de vraag of ik ooit minister wil worden. Maar ik ben geen politicus. Wie weet ben ik dat over twintig jaar wel, maar nu zie ik mezelf meer op gemeentelijk niveau werken. Ik vind het fijn dat zaken snel gaan. En hoe hoger je gaat, hoe trager het gaat. Ik wil nog wat actie nu.” (lacht)

In juni 2024 zijn het verkiezingen. Dat is een deel van de reden waarom D’Hooghe er na Parijs 2024 definitief een streep onder trekt. “In 2024 houdt het op, los van of ik met de Red Panthers de Spelen haal of niet.”

Een ander deel ligt in haar gezondheid. Op haar 6de kreeg D’Hooghe de diagnose multiple sclerose, een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel, met een onvoorspelbaar verloop. “Ik stop over een jaar omdat ik niet het risico wil nemen dat ik te veel vraag van mijn lichaam - wat je als topsporter per definitie al doet. Niet zozeer voor mezelf, maar voor mijn zoon. Soms denk ik weleens ‘wat als’, maar dat doe ik zo min mogelijk. Het helpt dat ik maar twee keer per jaar een inspuiting nodig heb.”

Een groot verschil met haar kindertijd, toen ze er elke dag eentje nodig had. “Niet zo prettig als je 6 bent. Bij die eerste opstoot zag ik alles dubbel. Ik stotterde, verloor mijn evenwicht... pas na maanden van onderzoeken ontdekten ze wat ik had. Maar met medicatie is het goed gekomen. Alleen van de zwemleraars kreeg ik soms minder goeie punten - blijkbaar zwem ik niet helemaal synchroon.” (glimlacht)

Op haar 16de was ze tijdelijk verlamd aan de rechterkant en op haar 21ste had ze even geen gevoel meer in haar rechterhand. “Als ik mijn hand in het vuur had gehouden, ik had er niks van gemerkt. Maar veel opstoten krijg ik al bij al niet. En ik krijg ze ook niet van de ene seconde op de andere, dat gaat crescendo. Twee maanden terug had ik even geen gevoel in drie vingers - ik belde er dokter zelfs niet voor. Pas toen ik op controle ging en ze vroeg of er niks raars was gebeurd, dacht ik er weer aan.”

Haar aandoening hindert Aisling D’Hooghe niet in het hockey. En dus is ze helemaal klaar om met de nationale ploeg de laatste rechte lijn naar Parijs in te zetten. Op het EK hockey valt een eerste olympische ticket te rapen - voor de kampioen.

Olympisch en wereldkampioen Nederland, dat in de poule van de Belgen zit, is titelkandidaat nummer één. “Ik denk dat we Nederland al kunnen verslaan. Eén keer, want hun ego is te groot om twee keer te verliezen. (lacht) Dus in de finale graag. Daar teken ik voor. De Nederlanders merken ook wel dat de kloof steeds kleiner wordt. Voor het WK las ik in een interview: ‘Als we in de kwartfinale van België winnen, worden we wereldkampioen want alleen zij kunnen ons verslaan.’ Dan merk je toch dat ze ons serieus nemen.”

Beeld ID/ Sebastiaan Franco

Eén keer stond D’Hooghe al op de Spelen: bij hun olympische debuut in 2012. De Red Panthers werd pas elfde en voorlaatste. Nu staat België vijfde op de wereldranking en behoort een medaille op het EK zeker tot de mogelijkheden.

Bondscoach Ehren wil over een jaar zelfs op het olympisch podium staan. D’Hooghe sluit niets uit: “Dit zijn echt de beste Red Panthers ooit. We zijn compleet en competitief. De concurrentie was nog nooit zo groot om in de selectie te zitten. Een ticket halen voor de Spelen hoort eigenlijk een detail te zijn voor dit team. We zijn klaar om te presteren, dus waarom nog wachten? Het is tijd om voor de medailles te gaan. Het is money time.”