Het is officieel: Anderlecht haalt Rode Duivel Jan Vertonghen naar België

Na Toby Alderweireld (Antwerp) en Dedryck Boyata (Club) voetbalt ook de derde centrale verdediger van de Rode Duivels dit seizoen in de Jupiler Pro League. Jan Vertonghen neemt afscheid van zijn zijspoor bij Benfica en moet de nieuwe leider in de defensie van Anderlecht worden. Een geweldige leermeester voor Zeno Debast en Hannes Delcroix ook.

“Er waren in het verleden al contacten met RSC Anderlecht, maar plots vielen alle puzzelstukjes in elkaar”, aldus Vertonghen op de clubsite. “Ik volg het project van de club al langer en ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn ervaring deze groep iets kan bijbrengen. Dit is gewoon de juiste stap in mijn carrière en ik kijk er enorm naar uit om mijn eerste wedstrijd in het Lotto Park te spelen.”

Vertonghen heeft bij paars-wit een contract voor twee seizoenen ondertekend en zal het rugnummer 14 dragen. Op financieel vlak moet hij wel inleveren: zijn jaarsalaris van 4 miljoen euro bruto van bij Benfica wordt er in Brussel eentje van 1,5 miljoen euro netto. Maar dan nog wordt hij een van de recordverdieners van paars-wit. Vandaag traint Vertonghen een eerste keer mee - hij is in principe zondag ook speelgerechtigd tegen OHL -, daarna wordt hij officieel voorgesteld. Die persconferentie kan u op de voet volgen in onderstaande liveblog.