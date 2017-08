Het iconische beeld van dit WK: nieuwe wereldkampioen knielt voor Bolt

Voor het Londense publiek eindigde de avond vandaag op een ferme domper. Uiteraard had het uitzinnige atletiekpubliek liever gehad dat de drievoudige wereldkampioen Usain Bolt ook op zijn allerlaatste individuele 100 meter met het goud aan de haal ging. Het gejoel weergalmde dan ook wanneer bekend werd dat Justin Gatlin zich tot de nieuwe wereldkampioen kroonde.



Een man was er echter als de kippen bij om de nieuwe wereldkampioen te feliciteren: Usain Bolt. Het publiek smulde dan ook van het opvallende gebaar van Justin Gatlin. Die ging net voor de Jamaicaan knielen als een ultiem eerbetoon naar de afscheidnemende Usain Bolt toe. Het leverde een iconische foto op. "Je moet op je best zijn om tegen hem te lopen", vertelde Bolt over Gatlin. "Ik geniet er echt van om tegen hem te lopen en hij is een goede persoon."