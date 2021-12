Het hobbelige parcours van Peter Croonen bij de Pro League

Voorzitterschap

In mei 2019 werd Racing Genk voor de vierde keer in de geschiedenis landskampioen. Het grootste succes voor Croonen (62) als voorzitter van de Limburgers. Een week later, op een bijzondere algemene vergadering, werd Croonen verkozen tot nieuwe voorzitter van de Pro League. Hij was de opvolger van Marc Coucke. “Als niemand wil, dan doe ik het wel.” Aan die woorden had de Pro League genoeg om spontaan te beginnen applaudisseren voor Croonen. “Eerlijk, dit is nooit mijn ambitie geweest. Dit is niet de keuze van het hart, wel die van het verstand. Ik ben niet het witte konijn dat nu opeens alles zal veranderen. Maar ik beloof dat ik hard zal werken om zaken te realiseren”, klonk het toen.

Nu pleit Croonen voor een onafhankelijk voorzitter, naast onafhankelijke bestuurders. “En daar stopt de nood aan verandering niet.”

Beneliga

Geen spreidstand zo groot als die van de Beneliga. Racing Genk is samen met Club Brugge een van de drijvende krachten achter de studie van Deloitte naar de haalbaarheid van een competitie tussen België en Nederland. Maar binnen de Pro League, en dan zeker bij de kleinere clubs, blijft de tegenkanting groot. “Als we nu niet meegaan worden we echt een lilliputtercompetitie”, zei Croonen daarover. “We moeten verder durven kijken, daarom is die Beneliga zo belangrijk. Een Beneliga kan het probleem 1B oplossen, omdat je dan één nationale competitie krijgt naast de grensoverschrijdende competitie. Er moet ook een goed sportief mechanisme zijn om te kunnen promoveren.” Een grote doorbraak in dit dossier lijkt niet meteen aan de orde.

Coronapauze

De stopzetting van de competitie te midden van de coronapandemie stortte het Belgische voetbal in een ongeziene chaos. Clubs rolden kibbelend over straat en de vele (digitale) algemene vergaderingen stonden garant voor spektakel. Terwijl er in de ons omringende landen alles aan gedaan werd om de competitie nog te hervatten werd in België beslist om de competitie stop te zetten. Zeer tegen de zin van onder meer Racing Genk, Antwerp en Charleroi. Genk opperde zelfs een stemming over de nietigverklaring van de competitie. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar het wekte wel veel wrevel binnen de Pro League.

Waasland-Beveren naar BAS

Op 15 mei 2020 keurde de Pro League het nieuwe plan voor de competitie goed. Een gevolg daarvan was dat Waasland-Beveren per direct naar 1B degradeerde, hoewel de Waaslanders nog een sportieve waterkans hadden om de degradatie te ontlopen. Er werd ook beslist dat er vanaf het seizoen 2020-2021 met zestien clubs in 1A zou worden gespeeld met verkorte play-offs. Het plan kwam er uiteindelijk niet. Op 8 juli, uitgerekend de dag dat rechtenhouder Eleven de nieuwe kalender had bekendgemaakt, floot het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de Pro League terug en oordeelde dat de degradatie van Waasland-Beveren onrechtmatig was. De Pro League moest inbinden en leed ontegensprekelijk gezichtsverlies. Uiteindelijk werd geopteerd voor een format met achttien clubs en verkorte play-offs.

Tv-contract

Honderdendrie miljoen euro. Zoveel bedraagt het tv-contract dat de Jupiler Pro League op 26 juni 2020 afsloot met Eleven Sports. Het grootste tv-contract uit de geschiedenis van het Belgische voetbal kwam er onder het voorzitterschap van Croonen.

Clearinghouse

In de nasleep van Operatie Zero richtte de Pro League op 1 Juli 2020 een clearinghouse op. Dat is een onafhankelijk orgaan dat toekijkt op alle contracten die makelaars, clubs en spelers afsluiten. Voor elke transfer is de goedkeuring nodig van het clearinghouse. In het eerste jaar alleen al werden bijna duizend transacties geverifieerd en goedgekeurd door het clearinghouse. (KDZ)