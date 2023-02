Het grote verlangen van Romelu Lukaku: hoe ongeduld als een rode draad door zijn rumoerige week loopt

Zes maanden wachtte hij op dat doelpunt. Om die fles eindelijk te ontkurken had Romelu Lukaku (29) twee pogingen nodig. Symbolisch voor een spits die ongeduldig zoekt naar zijn beste versie. Achtergrond bij de erg rumoerige week van ‘Big Rom’.

Op zijn tong vind je zelden een afdruk van zijn tanden. Romelu Lukaku is niet het type dat er – figuurlijk dan – op bijt. Liever zegt hij wat hij denkt. In bedekte termen soms, regelmatig ook in de taal van de straat.

Afgelopen week liet Lukaku tegen personeelsleden van Inter verstaan dat hij tegen Udinese graag 90 minuten zou spelen. Omdat hij zo snakt naar die eerste volledige wedstrijd in zes maanden. Dezelfde boodschap herhaalde hij voor de wedstrijd: “Ik begrijp de trainer, maar nu ben ik klaar voor 90 minuten.”

Lukaku is van nature ongeduldig. Aard van het beestje. Maar op de achtergrond speelt er meer: het verdere verloop van zijn carrière. Lukaku weet dat zijn toekomst bij Inter op het spel staat. In het Engels heet dat money time. De huursom van 8 miljoen euro die Inter heeft gestort op de rekening van Chelsea en de 8 miljoen op zijn loonfiches hebben nog niet het rendement gebracht dat zijn eigenaar verlangt.

Na een hopeloze achtervolging, met de ene blessure na de andere in 2022, voelt hij de druk. Hij weet dat hij nog twee maanden heeft om zijn bazen te overtuigen. Omdat een terugkeer naar Londen zijn ergste nachtmerrie is hoopt hij zijn lot zelf te forceren. Het mes op de eigen keel. De subtiele druk op zijn trainer.

Lukaku kent zijn lichaam immers ook. Om optimaal te renderen heeft hij zoveel mogelijk speelminuten nodig. Onvoorspelbare inspanningen die hem op competitiegewicht houden. Doelpogingen en baltoetsen die zijn ego een boost geven. “We hebben de voorbije weken met de staf op hoge intensiteit gewerkt”, voegde Lukaku eraan toe. “Nu moeten we blijven gaan. De vorm komt stilaan terug.”

Coach Simone Inzaghi trekt echter de handrem op. Het was zeker niet met volle goesting dat Lukaku zaterdag al na 66 minuten naar de kant moest. De lichaamstaal verraadde ontgoocheling. “Hij verbetert van match tot match, training per training, maar Lukaku moet nog groeien”, zei Inzaghi achteraf.

Dat heeft hij Lukaku ook proberen uitleggen. Om zijn loopbaan bij Inter nieuw leven in te blazen heeft de spits vooral geduld nodig. Die rust in het hoofd die uitbarstingen moet vermijden zoals vorige maandag in Genoa. Toen schold een gefrustreerde Lukaku ploegmaat Nicolò Barella de huid vol. In bewoordingen die niet op een voetbalveld thuishoren: “Vaffanculo, figlio di puttana. Krijg de klere, jij hoerenzoon!”

Dat is wat een te groot verlangen met een mens doet: soms wordt het pijnlijk. Zo ook die eerste strafschop, zaterdag op San Siro tegen Udinese. Die poging die hij erg timide op keeper Silvestri mikte viel in geen enkele manier te vergelijken met de vijftien penalty’s die hij in zijn eerste periode bij Inter trapte. Tussen 2019 en 2021 knalde hij die allemaal vol vertrouwen binnen. De VAR gaf hem uiteindelijk een tweede kans om de fles toch te ontkurken. Het was zijn eerste doelpunt in zes maanden in de Serie A. Daarop hoeft hij alvast niet meer te wachten.

Zaterdag vlogen de beledigingen niet in het rond, maar het lontje is nog altijd kort. Net na zijn doelpunt pakte hij een onnodige gele kaart toen hij neus aan neus ging staan met Masi. En met een slechte pass lag hij aan de basis van de tegentreffer. Een foutje dat Henrikh Mkhitaryan en vervanger Lautaro Martínez nadien rechtzetten.

Met Barella is het ondertussen al bijgelegd. Een incident dat voor de buitenwereld groter leek dan voor de twee hoofdrolspelers, fluisteren ze op Inter. De twee begrijpen elkaar. Pestkop Barella weet met zijn humor en maniertjes als geen ander hoe hij onder de huid van Lukaku moet kruipen. En weet dat een boze Lukaku de beste Lukaku is, hij drijft op revanche en tegenkanting. Kibbelen kunnen de twee naar verluidt als de besten, vooral op een veld.

“Bij Inter zijn er spelers die er alles aan doen om me kwaad te maken”, vertelde ‘Big Rom’ een jaar geleden aan Sky Italia, in het explosieve interview dat hem zijn kop kostte bij Chelsea. “(kijkt in de camera) En jij, Nicolò, jij bent de ergste van allemaal.”

Bij zijn terugkeer naar Inter afgelopen zomer belde Lukaku Barella als een van de eersten op. En omdat de Italiaanse international een wijnliefhebber is, liet hij hem naar verluidt een fles Sassicaia DOC bezorgen. Een rode wijn van exquise kwaliteit uit Toscane. Of hij hem afgelopen week opnieuw met wijn paaide, wilde de interviewer zaterdag weten.

Lukaku grijnsde: “Ik heb het al eens eerder gezegd: als ik een speler mag kiezen met wie ik naar de oorlog kan, dan is het Nicolò. Hij is zo’n belangrijke speler. En een van de beste ploegmaats die ik in mijn loopbaan heb gehad.”