Het grote Anderlecht beleefde zijn slechtste seizoen sinds 1937: wie heeft er boter op het hoofd?

Was dit een proces, dan dienden ze vandaag allemáál verantwoording af te leggen, de leiders van Neerpede. RSC Anderlecht sloot zondagavond het seizoen af met het slechtste rapport sinds 1937. Het instituut is een karikatuur geworden van zichzelf en dit debacle heeft vele vaders. Een rondje zwartepieten.

Marc Coucke (hoofdaandeelhouder én eigenaar)

Marc Coucke was de man die in 2017 met een plan naar Anderlecht kwam. Vijf jaar gaf de miljonair zichzelf om Anderlecht z’n grandeur van weleer terug te geven. We zijn vijf jaar verder en Coucke is ook 130 miljoen lichter, maar van enige grandeur is geen sprake. Het paars-witte instituut brokkelde verder af. Alles is te koop voor Coucke, behalve een succesvolle voetbalclub blijkbaar. Coucke verslikte zich aanvankelijk in de diepe putten die zijn voorgangers hadden achtergelaten, maar slaagde er zelf niet in het tij te keren. Zijn polonaise op de eretribune was al snel uitgedanst. Hij gaf de sleutels van het sportieve beleid aan Luc Devroe en dat eindigde in een fiasco. Devroe mocht onder Coucke zo’n 30 miljoen euro over de balk gooien. Met de 9 miljoen euro voor Bubacarr Sanneh als grootste kemel. De Gambiaan zit sinds vorige zomer zelfs zonder club. De eerste jaren onder Coucke waren geen voorbeeld van ‘good governance’. De vele investeringen leverden geen rendement op.

Door Vincent Kompany terug naar het Astridpark te halen stapte Coucke zelf uit de vuurlinie. Een slimme zet, vanaf dan kon hij zich verschuilen achter het grootste Anderlecht-icoon van de laatste 30 jaar. Uiteindelijk werd het Coucke toch te heet onder de voeten en klopte hij aan bij de man die even voordien nog zijn grootste concurrent was om de club te kopen: Wouter Vandenhaute. Marc Coucke is nog steeds eigenaar en hoofdaandeelhouder van Anderlecht, maar blijft tegenwoordig liever op de achtergrond.

Beeld Photo News

Wouter Vandenhaute (voorzitter)

Het startpunt van dit rampseizoen was hoe dan ook de breuk met Vincent Kompany. De keuze van Vandenhaute voor een verdere samenwerking met Peter Verbeke betekende automatisch het einde van de samenwerking met het Anderlecht-icoon. Na een gesprek op het terras thuis bij Vandenhaute werd snel duidelijk dat een verdere samenwerking tussen de drie sterke karakters onmogelijk was. Kompany was voorstander van een rol als manager naar Engels model, Vandenhaute vond dat er op die manier te veel macht bij Kompany kwam. De voorzitter hield graag zelf de touwtjes in handen. Het trainersparcours dat Kompany heeft afgelegd bij Anderlecht was er een met vallen en opstaan. Trial and error. De Kompany die in één seizoen de Championship heeft uitgespeeld met Burnley is niet de Kompany die vertrokken is op Anderlecht. Kompany heeft geleerd uit de fouten die Anderlecht hem toestond te maken.

Anderzijds heeft Vandenhaute de impact van het vertrek van Kompany onderschat. Plots was de buffer tussen hem en de fans weg. Vandenhaute wist dat hij vol in de wind zou komen te staan, daarom was de keuze voor een opvolger zo belangrijk. Vandenhaute faalde in zijn belangrijkste taak post-Kompany, Mazzu bleek een totale miscast. Een trainer wiens speelwijze en voetbalfilosofie haaks staan op die van Kompany. Romantiek moest plaatsmaken voor realisme. Alleen bleven de resultaten uit. Midden oktober stond Anderlecht letterlijk en figuurlijk in lichterlaaie. Ook de gebrekkige communicatie is Vandenhaute blijven achtervolgen dit seizoen. “Het kan nog altijd erger”, sprak hij na het ontslag van Mazzu. Het ontslag van Kindermans en de ‘cultuuromslag’ die hij op Neerpede wilde doorvoeren, joegen de fans op de barricade. Vandenhaute gaf het dagelijks beleid in handen van Fredberg en Bornauw en zette zelf een stap opzij als ‘niet-uitvoerend voorzitter’. De strijd lijkt nog steeds niet gestreden, een deel van de fans blijft z’n vel eisen.

Peter Verbeke (voormalig technisch directeur)

In de eerste zomermercato zonder Kompany sloeg Anderlecht de bal compleet mis. De verantwoordelijkheid van de intussen opzijgeschoven technisch directeur Peter Verbeke. Anderlecht zag Sergio Gómez, Josh Cullen, Joshua Zirkzee en Christian Kouamé vertrekken en slaagde er niet in hen adequaat te vervangen. Er werd zes miljoen uitgegeven aan Abdulrazak Ishaq, Amadou Diawara en Nilson Angulo. Spelers die variëren van géén tot een zeer beperkte meerwaarde dit seizoen.

Er werden monsterlonen betaald aan huurspelers Fábio Silva en Sebastiano Esposito. Jongens die na minder dan zes maanden alweer weg waren uit Brussel. In een powerpointpresentatie van meer dan een uur probeerde Verbeke aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde data aan te geven dat het allemaal niet zo slecht was als het leek. Uiteindelijk haalden de resultaten hem in en dat blijft de enige maatstaf die telt. Verbeke combineerde sinds het vertrek van Karel Van Eetvelt de functie van technisch directeur met die van algemeen directeur. Twee functies die niet te combineren zijn en dat werd hem ook fataal. Eind vorig jaar stond hij een tijdlang aan de kant met gezondheidsproblemen. Sinds de komst van Fredberg was er voor hem geen plaats meer op Anderlecht.

Beeld Photo News

Jesper Fredberg (CEO Sports)

De Deen werd in november aangesteld als CEO Sports, de opvolger van Peter Verbeke. Hem treft misschien wel nog de minste schuld van deze hele malaise. Hij kwam terecht in een oorlog die niet de zijne was en moest de mercato op met weinig of geen budget. Fredberg kuiste de kleedkamer uit en duwde de rotte appels naar de uitgang. Inkomend was er geknoei met Tolu Arokodare, maar Fredberg reageerde wel scherp door Slimani in allerlaatste instantie naar het Lotto Park te halen. De komst van de Algerijn was een voltreffer. Puur op basis van statistieken is Anders Dreyer dat ook (vijf goals, vier assists), maar je hebt er weinig aan als hij niet scoort of aangeeft. Het enige wat je Fredberg wel kunt verwijten is het niet halen van een linksachter. Een positie waarop Anderlecht de laatste weken zeer kwetsbaar is gebleken. Fredberg had bijna beet met Harry Toffolo, maar wist de vis uiteindelijk niet binnen te halen. Hij staat de komende maanden voor zijn grote examen.

Brian Riemer (trainer)

Riemer zorgde meteen na zijn aanstelling voor een frisse wind in de kleedkamer. Zijn positieve aanpak sloeg aan, net als zijn duidelijke manier van voetballen. Alleen heeft hij de laatste weken geen punten gescoord. Op de belangrijkste afspraken van het jaar gaf zijn ploeg niet thuis. De cruciale duels voor de play-offs met Westerlo, Genk en KV Mechelen leverden één op negen op. En afgelopen donderdag, in de halve finale van de Conference League tegen Alkmaar miste Riemer zijn afspraak met de geschiedenis. Objectief gezien zijn de cijfers van Riemer niet beter dan die van Mazzu en die kon na nog geen half jaar ophoepelen. De Deen staat op dit moment niet ter discussie op Anderlecht, maar ook voor hem wordt het belangrijk om de start van het nieuwe seizoen niet te missen.

De spelers

De loonmassa steeg de voorbije jaren van 49,8 miljoen naar 57 miljoen euro. Dat wil vooral zeggen dat paars-wit een pak overbetaalde (pseudo)vedetten op de loonlijst heeft staan. De spelerskern - met uitzondering van Verbruggen, Slimani en de Jan Vertonghen van de laatste maanden - benut deze verplichte vakantie best door eens lang en goed voor de spiegel te gaan staan. Murillo, Raman, Diawara,... Is de naam op de rug het logo op de voorkant wel waard?