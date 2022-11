Het gevaar Van der Haar, dé tegenstander van de Belgen op het EK: ‘Waarom vergeten ze Lars toch altijd?’

Het wordt drummen op het EK cross in Namen. Vier landgenoten staan klaar om Europees kampioen te worden. En toch is de topfavoriet misschien een Nederlander: Lars van der Haar (31) is de enige die het Belgische feestje kan verstoren. ‘Hij spaart zijn cartouches voor het juiste moment, meestal diep in de finale. En dan is hij heel gevaarlijk.’

Bondscoach Sven Vanthourenhout noemt Lars van der Haar de topfavoriet voor het EK van zondag. “En dat doe ik niet om de druk naar hem door te schuiven”, zegt hij. “Ik zie gewoon wat ik zie: Lars wordt week na week beter. Hij was goed in Tabor, hij was zeer goed in Ruddervoorde en Maasmechelen, en hij won op de Koppenberg. En zondag krijgt hij een parcours dat hem zeer goed ligt: hij is de te kloppen man.”

Wie van de Belgen de meeste kans maakt om Europees kampioen te worden, is koffiedik kijken, maar zeker is dat de landgenoot in kwestie voorbij Van der Haar zal moeten. De bondscoach wil zijn jongens in blok zien koersen. “Dan is de kans op winst het grootst. Daar hoort een gunfactor bij: wie voelt dat hij zelf niet goed genoeg is, moet zich daar naar gedragen en bereid zijn te rijden voor een landgenoot. Ik reken op dat vlak op een volwassen houding van mijn renners.”

Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout (niet op de foto) zijn de Belgische kanshebbers op EK-goud. Beeld Photo News

De bondscoach zag Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans de voorbije weken vooral tegen mekaar koersen - voor alle duidelijkheid: dat was logisch en toegestaan, want ze rijden voor andere teams - maar op een kampioenschap gelden aparte regels. “De voorbije weken hadden ze vooral schrik van mekaar, en wilden ze vooral niet van mekaar verliezen. Dit weekend wil ik een ploeg zien. Ik ga de jongens er absoluut nog een keer op wijzen dat Lars de tegenstander nummer één is.”

Lijkt logisch, maar Vanthourenhout is extra op zijn hoede. “Ik heb het in het verleden gezien dat Van der Haar soms vergeten werd”, zegt hij. “Je vraagt je af waarom, maar het is meer dan één keer gebeurd.” Inderdaad raar, want Van der Haar is er altijd geweest. De voorbije tien jaar stond hij acht keer op het podium van EK en WK. “Maar omdat hij geen veelwinnaar is, valt dat niet altijd op”, weet Vanthourenhout.

Beeld Photo News

Ook de typische koersstijl van Van der Haar draagt daartoe bij. Hij is geen renner die veel initiatief neemt. Je ziet hem niet vaak op kop. Liever stopt hij zich wat weg om op het einde toe te slaan. “Dat is helemaal zijn stijl”, zegt Vanthourenhout. “Hij is niet zo’n snelle starter, je denkt dat hij niet meedoet, maar hij groeit in elke wedstrijd. Van der Haar spaart zijn cartouches voor het juiste moment, meestal diep in de finale. En dan is hij heel gevaarlijk. Lars is explosief en het is geen goed idee om met hem naar de sprint te gaan. Hij kan ook een heel snelle laatste ronde rijden. Met tien of vijftien seconden voorsprong ben je nog niet binnen.”

Is Van der Haar het typevoorbeeld van de slimme, lepe Hollander? “Ik denk niet dat hij slimmer is dan onze jongens”, zegt Vanthourenhout. “Wel maakt hij heel goed gebruik van de situatie die hem wordt geboden. Ik hoor soms de commentaar dat Van der Haar ‘weer de hele cross in het wiel heeft gezeten’, maar dat kan je hem niet kwalijk nemen. Er is nooit iemand die hem vraagt om over te nemen, of die probeert hem de kop op te dringen. Tja, waarom zou hij dan op kop gaan rijden? De concurrentie moet eerst naar zichzelf kijken. Ik ga mijn groep duidelijk maken dat ze het zondag anders moeten aanpakken als ze willen dat er een Belg Europees kampioen wordt.”

Nochtans, het EK is niet langer een obsessie voor Belgiës sterkhouder Eli Iserbyt (25). Hij was al eens drie keer Europees kampioen. Lorsch 2014, als junior. Tabor 2017, als U23. En Rosmalen 2020, als prof. “In tegenstelling tot bij de jeugd brengt die trui bij de elite niet zoveel teweeg in het veldritwereldje. Het is de minst prestigieuze van allemaal”, klinkt het. Een groot doel maakt hij er dan ook niet meer van. “Liever concentreer ik me op de klassementen. Die zijn me dierbaarder. Graag zou ik ze eens alle drie in een en hetzelfde seizoen op mijn erelijst willen zetten. Daar stel ik me dus ook op in. Zoveel mogelijk crossen winnen, nu de Grote Drie er nog niet zijn. De basis leggen en dan rekenen en consolideren. Redelijk saai. Maar het is zo.”

Iserbyt begrijpt de abstractie van het begrip ‘pieken’ in de cross. “Dat doe je nooit naar één wedstrijd, wel naar (een) bepaalde periode(s).” In die zin zou het perfect kunnen dat hij zondag ‘en passant’ toeslaat. “Het EK is het meest haalbare van de drie kampioenschappen. Tuurlijk droom ik er stiekem van om begin januari 2023 in Lokeren, op een parcours dat me ligt, mee te spelen voor de Belgische driekleur. Maar hoe groot is de kans dat ik het daar niet haal tegen Van Aert? 80 procent. Een paar weken later, tegen Wout én Van der Poel én Pidcock op het WK in Hoogerheide, stijgt dat percentage naar 99 procent.”

Het verstand houdt bij Iserbyt duidelijk de ambitie in toom. “Liever graai ik in die vijf maanden alles mee wat ik kan, focus ik op dingen die iets vanzelfsprekender zijn en hoop ik op een uitschieter en wat geluk op EK, BK en WK. Zo probeer ik mijn standaardniveau verder op te krikken en de perceptie bij het Belgische publiek, dat veldrijden louter leeft bij de gratie van Wout, Mathieu en Tom, te veranderen. Daar doe ik mijn best voor. Met een gezond realistische ingesteldheid. In het besef dat het talent en de kwaliteiten van de Grote Drie exceptioneel zijn.”