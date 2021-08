Het geniale hieltje van de hoop: Spanje ziet fitte Eden Hazard

Eden Hazard begint aan zijn derde seizoen bij Real Madrid. Het is de eerste keer dat hij de openingsspeeldag kan spelen. De Spaanse pers verklaart dat zo: “De Belg heeft zich dit keer professioneel gedragen tijdens zijn vakantie en heeft zich niet laten gaan”.

Zaterdagavond tegen Alavés gaf Hazard 37 passes, waarvan 34 goede. Hij creëerde drie doelkansen, recupereerde drie ballen, en verloor er maar vier. Al houden zijn vrienden van de media nog een slag om de arm: “We zullen de komende twee weken afwachten en zien of hij het spookbeeld van een blessure kan overwinnen”. Maar iedereen heeft kunnen zien: Hazard genoot op het veld.

Het zegt natuurlijk niets, zo’n 1-4-overwinning midden augustus op het veld van Alavés. Het strafschopfoutje van Thibaut Courtois – na een te korte terugspeelbal van Militão – was na middernacht al een verwaarloosbare anekdote geworden. Benzema (33) scoorde twee keer en Luka Modric (35) zwaaide met zijn scepter. Ooit zullen deze twee jongens op pensioen gaan, daar moet Real Madrid zich toch kunnen bij neerleggen.

Carlo Ancelotti trok zijn broek op. Goed gedaan, niettemin, van De Koninklijke. Alavés is een bijzonder atletische en fysieke ploeg, die zeven oefenwedstrijden in de benen had, terwijl bij Madrid Benzema en Hazard hun eerste minuten speelden in twee maanden.

Scherp als een mes, staat hij. Fit. Zijn eerste helft was nog aarzelend, maar Hazard groeide in de wedstrijd. Je merkte hoe de motor steeds warmer draaide. Zijn twintig minuten na de rust waren zijn beste. Hij pikte uitstekend het ritme op van een wedstrijd die steeds meer op en neer ging. Met als hoogtepunt zijn wonderbaarlijke hieltje in de voorbereiding op het openingsdoelpunt van Benzema.

Hout vasthouden, maar dit moet de best ogende Eden Hazard zijn in zeer lange tijd. “Eden is fysiek nog niet op zijn top, dat is normaal, maar zijn assist was fantastisch”, aldus Ancelotti na afloop voor de camera’s van Real Madrid TV. Op de persconferentie voegde hij daar nog aan toe: “Hazard was levendig en speelde een complete wedstrijd.”

In Marca lazen we: “Una gran versión de Hazard – een grootse Hazard. Zijn pas voor Benzema was geniaal”. Hetzelfde geluid in AS: “Gran Hazard”. Tiens, wanneer is de Madrileense goegemeente nog eens unaniem positief en lovend geweest over Eden Hazard?

En wat zei de protagonist zelf? “Ik had een goed gevoel. Ik hoop dat we dit seizoen makkelijker goals maken. Mijn enkel speelt niet meer door mijn hoofd.”

Het beste zou zijn als de komende uren en dagen niet zoveel aandacht wordt besteed aan Eden Hazard en zijn wedstrijd in Alavés. Het is goed dat hij het seizoen in de luwte kon starten. In de schaduw van nieuwkomer David Alaba, van Benzema, en van de turbulenties omtrent Kylian Mbappé.

Laat de druk maar nog even weg van Hazard. Zo is het goed. De spotlights zijn niet op hem gericht. En hij gedijt daarbij goed. We zagen Hazard dollen met Lucas Vázquez voor de wedstrijd in de catacomben, en hij kwam nauwelijks bij van het lachen bij een holderdebolderdoelpunt van Benzema. Eden Hazard zit lekker in zijn vel.