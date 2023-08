Het geld rolt weer op Anderlecht, en Fredbergs werk zit er nog niet op

“Ik ben moe”, liet Jesper Fredberg zich onlangs ontvallen. De Deense CEO van Anderlecht heeft er helse weken op zitten. Met Thomas Delaney trok paars-wit vorige week al zijn tiende zomertransfer aan.

In een interview meteen na het teleurstellende vorige seizoen kondigde Fredberg al aan dat het een drukke zomer zou worden op Neerpede. Door het missen van play-off 2 kreeg Anderlecht een maand extra om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Groot was de verbazing bij pers en publiek dat het met geen enkele nieuwkomer aan de voorbereiding begon. Begin juli was Anderlecht (samen met Eupen en Charleroi) de enige Belgische ploeg die nog geen inkomende transfer had gerealiseerd. Bijna twee maanden later is de kern van Anderlecht helemaal hertekend.

De verkoop van Bart Verbruggen ontketende een kettingreactie. Verbruggen was de duurste uitgaande doelman ooit in België, deze zomer bracht enkel Victor Boniface (van Union naar Leverkusen) nog net iets meer op. Die 20 miljoen euro die Anderlecht kreeg van Brighton voor de jonge Nederlandse doelman is intussen geïnvesteerd in de kern. Fredberg toonde zich in de gesprekken met andere clubs een harde onderhandelaar. Value for money is zijn devies. Fredberg wil geven wat een speler in zijn ogen waard is en geen cent meer.

Opvallend: Anderlecht zette deze zomer ook in op de komst van mannen met metier. Spelers zonder potentiële doorverkoopwaarde kwamen de jaren voordien zelden voor in de scoutingslijsten. Nu is as van het veld gestoffeerd met dertigers. Vertonghen (36) was er al, later volgden Dupé (30), Rits (30) en Delaney (zondag 32). Dupé was transfervrij, Delaney wordt gehuurd met de mogelijkheid van een verlengd verblijf, enkel voor Rits werd een transferbedrag van 2 miljoen euro op tafel gelegd. Veel ervaring voor weinig geld en bovendien mannen met karakter.

Het is een verschil met de voorbije jaren toen Anderlecht noodgedwongen opteerde voor het huren van jonge talentvolle spelers. Dat pakte een paar keer goed uit met Zirkzee, Nmecha en Kouamé, maar de komst van Silva en Esposito draaide verkeerd uit.

Nog tot 1 september

Ook op uitgaand vlak liet Anderlecht zich niet onbetuigd. Fredberg verkocht voor meer dan 30 miljoen euro aan spelers, in België doen enkel Club Brugge en Union beter. Daar kan de komende dagen nog wat bij komen. In de meeste grote voetballanden sluit de mercato op 1 september om middernacht.

Anderlecht wil de kern de komende dagen nog een beetje trimmen, zoals coach Brian Riemer het omschrijft. Zo ligt een vertrek van Francis Amuzu nog steeds op tafel. Het is geen geheim dat hij graag andere oorden zou opzoeken. Anderlecht vraagt rond de 8 miljoen euro voor Amuzu, een bedrag dat geen enkele ploeg op dit moment wil geven.

Galatasaray informeerde naar een uitleenbeurt voor Marco Kana, maar Anderlecht wil enkel meewerken aan een huurdeal zonder aankoopoptie. Rond Kristian Arnstad blijft het voorlopig stil, de jonge Noor zat tegen Charleroi opnieuw niet in de wedstrijdkern. En wat gebeurt er als PSV zich morgen plaatst voor de Champions League-groepsfase, duwt het dan door voor Zeno Debast?

Slaap inhalen kan Fredberg als de zomermercato helemaal achter de rug is.