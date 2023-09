Het geld rolt meer dan ooit in het Belgische voetbal

Vandaag is de slotdag van de zomerse transferperiode in België. De voetbalclubs in 1A kochten voor 148 miljoen euro nieuwe spelers in, een recordbedrag. Internationaal schiet Saudi-Arabië als een raket achter de Premier League aan.

Vandaag gaat de laatste dag in dat Belgische clubs zomerkoopjes kunnen doen. Bij onder meer Anderlecht, Standard en Kortrijk is nog beweging mogelijk, maar afkloppen doet onze hoogste klasse al zeker met een transferrecord van minstens 148 miljoen euro aan gespendeerde bedragen. Dat is 19 procent meer dan vorige zomer en ruim dubbel zoveel (109 procent) als drie seizoenen geleden, toen de eerste klasse ook tijdelijk uit achttien ploegen bestond. Een vorige grote piek lag in het seizoen 2019-2020 met 147,74 miljoen euro aan inkomende transfers.

De Belgische hoogste klasse toont zich dus kapitaalkrachtiger dan ooit op de transfermarkt. De vijf topclubs die nog in Belgische handen zijn (Club Brugge, Anderlecht, Genk, Antwerp en AA Gent) nemen samen met 77 miljoen euro zowat de helft van het recordbedrag voor hun rekening. Club Brugge legde van de traditionele topclubs voor de Braziliaan Igor Thiago (7,90 miljoen) en de Noor Hugo Vetlesen (7,75 miljoen) het meeste geld op tafel voor een nieuwkomer.

Tegelijk valt niet naast de toenemende buitenlandse invloed in het Belgische profvoetbal te zien: tien van de zestien eersteklassers zijn in buitenlandse handen. Enkele van die clubs hebben fors in de portefeuille getast voor spelers.

Vooral Union en Westerlo springen deze zomer in het oog. De Brusselse club spendeerde twee jaar geleden nagenoeg niets op de mercato en kocht nu voor 12,1 miljoen euro nieuw bloed – al doet dat geen pijn als herinvestering na circa 36 miljoen aan inkomsten via uitgaande transfers. De Turkse eigenaar van Westerlo maakte komaf met het zuinige Kempense imago door nu voor 14,74 miljoen in te kopen. Met de komst van Matija Frigan voor 5,5 miljoen speelt de K11-club in een andere orde.

En dan is er het buitenbeentje RWDM, dat de gespendeerde totaalsom in 1A kunstmatig opkrikt. De Ghanees Ernest Nuamah van Nordsjaelland komt voor 25 miljoen euro via RWDM-eigenaar John Textor in de boeken als duurste inkomende transfer ooit in België, maar hij verkaste wel direct per huur naar zusterclub Olympique Lyon.

Engeland op kop

Met zijn zomeruitgaven nestelt België zich net in de top tien van alle competities wereldwijd die het meeste geld spenderen. De topvijflanden met de Premier League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga en La Liga liggen buiten schot, maar in het subpeloton moet België niet blozen. De laatste jaren is België steevast een klant binnen de top tien; het heeft tegenover tien jaar geleden duidelijk landen als Rusland en Turkije voorbijgestoken, al nam Nederland dan weer wat voorsprong op België.

En deze zomer duikt uit het niets Saudi-Arabië op. De Saudi Pro League katapulteerde zich in één ruk met 896 miljoen euro naar de derde plaats in het klassement van transferuitgaven, achter de Premier League (2,81 miljard) en de Ligue 1 (898 miljoen). Ter vergelijking: vorige zomer lag dat Saudische bedrag op 37 miljoen, ofwel een stijging van 2.421 procent. Met het weglokken van Europese toppers met gigantische transfersommen en monsterlonen doet Saudi-Arabië zo de gevestigde wereldorde met de Europese topvijflanden op haar grondvesten daveren.

Nog dit: de gespendeerde som aan zomertransfers in België ligt in verhouding steeds lager dan de gezamenlijke clubinkomsten via uitgaande transfers. Deze zomer verkochten de zestien clubs samen voor 195 miljoen euro, alleen in het seizoen 2019-2020 lag dat bedrag met 230 miljoen nog hoger. Als doorverkoopland blijft België dus een erg aantrekkelijke markt om zaken te doen.