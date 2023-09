Het geheim van Club-speler Zinckernagel: ‘Ik mediteer voor elke training en wedstrijd’

Zomeraankoop Philip Zinckernagel heeft in een mum van tijd de harten van de Brugse supporters gestolen. Zondag trekt hij met zijn club naar Gent. ‘Ik word beter met de jaren.’

Van Luik naar Brugge, van de Vurige Stede naar de vredige Polders. Opgegroeid in het vlakke, rustige Denemarken heeft Philip Zinckernagel (28) zich in geen tijd aangepast. Na een uitleenbeurt aan Standard vorig seizoen koos de speler van Olympiakos deze zomer, op vraag van coach Ronny Deila, voor blauw-zwart.

“Het is altijd moeilijk wanneer er geen contract voor je neus ligt", zegt hij. “Standard wilde zo lang mogelijk wachten, in de hoop een nieuwe huurdeal te sluiten. Dat ik bij Olympiakos zou vertrekken, was een uitgemaakte zaak. Maar als ik naar België zou terugkeren, dan wilde ik het liefst naar Club. Het was voor mij het beste totaalpakket, dat het meest kon concurreren met pakweg Italië of Duitsland. Voor Deense voetballers is Club Brugge een grote ploeg in Europa.”

In hoeverre heeft Deila een rol in jouw transfer gespeeld?

“Het is niet omdat je het goed met een trainer kunt vinden dat je automatisch een transfer krijgt. Onze normen en waarden zijn dezelfde. We spreken dezelfde taal en delen dezelfde cultuur. En we hechten heel veel belang aan details. Vandaar dat we het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Hij heeft de aanpassing voor mij gemakkelijk gemaakt.”

Na een grillig carrièreverloop ben je bij een topclub beland.

“Grillig zou ik het niet noemen. Twee promoties in Engeland (met Watford en Nottingham Forest, TTV) vind ik niet slecht. Oké, de keuze voor Griekenland was misschien niet de beste. Vervolgens ben ik uitgeleend aan Standard en nu ben ik hier. Zonder Standard was me dat niet gelukt. Ik ben niet iemand die zich neerzet en nadenkt over zijn carrièrepad. Later, eens ik ben gestopt, kan ik dat wel doen.

“Ik denk dat ik alleen maar beter word. Als jonge gast had ik al dezelfde skills. Alleen was ik in Denemarken te veel bezig met de ref, het veld en de tegenstander. Op mentaal vlak sta ik nu veel verder.”

Dankzij meditatie. Het komt in elk interview van jou terug.

“Ik doe het nu al een vijftal jaar. Het begon in Denemarken vooraleer ik naar Noorwegen ging. Het gaat erom jezelf goed te kennen, je gedachten en gevoelens te managen. Op die manier kun je veel meer gefocust zijn en dat wordt onderschat in het voetbal. Heel veel spelers hebben kwaliteiten, maar het mentale aspect zorgt voor de schifting tussen topspelers en gewone spelers. Kijk maar naar Kevin De Bruyne. Die is altijd negentig minuten gefocust. Niet zestig of zeventig minuten. Vooral voor jonge spelers is mentale training van cruciaal belang.”

Die meditatie, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

“Het is een soort concentratietraining, opdat je ín het moment zit. Meestal met de ogen gesloten, zoals bij een gangbare meditatie. Vaak zijn het oefeningen gericht op de ademhaling. Er zijn heel veel manieren om het te doen. Mij helpt het enorm, ik doe het voor elke training en wedstrijd. Was ik er eerder mee begonnen, dan had mijn carrière er misschien anders uitgezien en was ik minder lang blijven hangen in de Deense tweede klasse."

Erger jij je aan jonge spelers en de wereld waarin zij leven?

“Niet ergeren, want het is hun carrière en hun leven. Vandaag is alles anders. Het leven speelt zich grotendeels af op hun iPhone. TikTok en al die dingen. Er zijn heel veel afleidingen. Net daarom is die mentale training belangrijk om de focus te vinden.”

Zinckernagel: “Er is veel concurrentie, maar dat hoort zo te zijn.” Beeld ID/ Filip Meutermans

Drie goals en één assist heb je tot dusver.

“Misschien had ik eentje meer kunnen scoren of nog beter kunnen spelen. De verwachtingen zijn hoog, dat is ook wat je wilt als speler. Ik ben tevreden, zowel sportief als privé. Mijn vriendin en mijn hond zijn gelukkig in Knokke-Heist. Veel velden en bossen, perfect als je van de natuur en de buitenlucht houdt.”

In Osasuna kwam Hans Vanaken terug in de ploeg en vloog Antonio Nusa op de bank. De concurrentie is enorm.

“Vanaken is een topper die altijd moet spelen. Het is aan de coach om de beste opstelling te bedenken. Het heeft ook wel met de tegenstand te maken. Wil je het met twee nummers zes doen of met een acht en een tien? Meer via het centrum of over de flanken? Er is veel concurrentie, maar dat hoort zo te zijn.”

Vanuit die optiek zijn de Conference League-poules van groot belang.

“Zelfs al is het maar de Conference League, toch is het een mooie kans om jezelf te meten met grote ploegen. Worden we uitgeschakeld, dan is dat zeker niet ideaal. Oké, in het kampioenschap zullen we dan wellicht nog sterker zijn, maar het is sowieso beter en leuker om in beide competities te spelen.”

Kijk je nog steeds zoveel wedstrijden?

“Ik hou er wel van om clips of beelden van mijn wedstrijden te zien. Niet na de match, want vaak moet je erop wachten (lacht). Ik doe het doorgaans op mijn vrije dag. Dan hebben we het weer over die kleine details om beter te worden.”

Een laatste vraag over Standard. Kijk je uit naar 7 oktober?

“Jawel hoor. Er zal veel spanning hangen, maar het zal ook leuk zijn. Hopelijk wordt het alsnog een mooie terugkeer voor Deila en mij. Ik hoop dat ze het snel kunnen omkeren, want in Luik heb ik me altijd goed gevoeld. Bovendien is het gewoon heerlijk om op Sclessin te spelen.”