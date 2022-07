Het geel dat nu wel bij Vingegaard past: ‘Hij heeft veel meer vertrouwen’

Een Tour de France winnen is een mentale kwestie, nog meer dan een fysieke kwestie. Jonas Vingegaard kan erover meepraten. “In de vorige Tour liet ik zien dat ik het niveau heb”, zegt de 25-jarige Deen over zijn verrassende debuut in de Ronde van Frankrijk van 2021. Hij werd tweede achter de twee jaar jongere Tadej Pogacar.

Fysiek kon Vingegaard vanaf de achtste etappe, waarin Pogacar definitief de gele trui pakte, met de Sloveen meekomen. Hij liet hem zelfs nog even zijn hielen zien op de Mont Ventoux. Mentaal was Vingegaard – spreek uit: Vingego – een jaar geleden echter nog niet klaar voor de strijd om de Tour-zege.

Riis en Rasmussen

Nu draagt hij het geel na een geslaagde aanval op Pogacar in de eerste Alpen-etappe van woensdag en een adequate verdediging de dag erna op Alpe d’Huez. “Het verschil? Mentaal ben ik erg gegroeid. Ik heb dit jaar veel meer zelfvertrouwen. Ik geloof in mezelf en dat heeft me deze prachtige trui opgeleverd.” Vingegaard is vastbesloten op 24 juli Parijs binnen te rijden in het geel.

Het zou de tweede keer zijn dat een Deen de Tour de France wint, maar de eerste keer is besmet. Enkele maanden voor de geboorte van Vingegaard fietste de toen 32-jarige Bjarne Riis in juli 1996 in het geel de Champs-Elysées op. Elf jaar later, in mei 2007, bekende hij tussen 1993 en 1998 doping te hebben gebruikt. Formeel bleef zijn Tour-overwinning staan, maar voor de organisatie is Riis lucht.

De Denen hadden Riis’ biecht nog niet verwerkt of enkele maanden later ging er een streep door de tweede Deense Tour-zege. Michael Rasmussen, van de Nederlandse Rabo-ploeg, had op 25 juli 2007 de zestiende etappe gewonnen naar de Col d’Aubisque. Een dolgelukkige Rasmussen werd kort na zijn ritwinst op staande voet ontslagen. Hij had volgens zijn ploeg gelogen om buiten de wedstrijden om dopingcontroleurs te ontlopen.

De dopingbekentenissen van Riis, Rolf Sörensen, Bo Hamburger en hemzelf hebben volgens Rasmussen geen effect gehad op de stijgende lijn van de belangstelling in Denemarken voor wielrennen. “Denen snappen dat in mijn tijd iedereen doping gebruikte en dat er zo wel degelijk een gelijk speelveld was.”

Michael Rasmussen wint op de Col d'Aubisque in 2007. Beeld BELGAIMAGE

Vingegaard loopt niet weg voor het Deense dopingverleden en gaat vragen erover niet uit de weg. “Die fouten”, zegt hij, “hebben geen invloed op me. Ze hinderen me ook niet. Het wielrennen is veranderd.”

Goede testwaarden

Daar is hijzelf een product van, net als de man die hij tot Parijs van zich af moet houden: Pogacar. Voorheen mochten jonge renners onderaan de hiërarchie van een wielerploeg aansluiten, wachtend op de kans die de ervaren renners hun zouden geven. De Sloveen en Deen zijn van de generatie die ploegen van hun kwaliteiten overtuigt met de juiste cijfers. Alle tests toonden volgens Jumbo-Visma-ploegbaas Merijn Zeeman aan dat ze met Vingegaard een renner hadden gevonden met een heel grote motor.

Bergop of tegen de klok een stevig, vast tempo kunnen rijden is echter niet genoeg om in de Tour te excelleren. Er moet iets bij: explosiviteit. Vingegaard bewees vorig jaar op de Ventoux dat hij in een lange klim opeens kan versnellen. Het leverde hem woensdag op de Col du Granon de gele trui op.

Die griste hij weg bij de renner tegen wie hij sinds 2016 koerst. In 2018 won Pogacar de Ronde van de Toekomst, vaak een aankondiging van succes. Vingegaard werd 67ste. Ze werden een jaar later allebei prof. Pogacar maakte een stormachtige entree, mede dankzij een onbevangen houding won hij van alles en om hem heen werd miljoenenploeg UAE Team Emirates gebouwd.

Andere levensfase

Vingegaard werd juist bewust voorzichtig gebracht. Van hem was bekend dat hij zichzelf zo’n druk op kan leggen, dat hij bevriest. Toen de Deen de Ronde van Polen dreigde te winnen, werd hij daar zo zenuwachtig van dat er kortsluiting in zijn hoofd ontstond en in de laatste etappe van plek 1 naar 26 duikelde.

De serieuze Vingegaard zit ook in een andere levensfase dan Pogacar. Hij is getrouwd en werd op zijn 23ste vader (dochter Frida is van 8 september 2020). De tweevoudige Tour-winnaar is daarentegen in alles nog een jongen die ervan geniet dat zijn rap-act op Instagram honderdduizenden likes scoort.

Vingegaard is volgens Wout van Aert een andere man dan een jaar geleden. De renner die zich achter zijn kopman Primoz Roglic bescheiden opstelde en niet snel op de voorgrond trad, durft zich nu uit te spreken. Van Aert: “Hij heeft veel meer vertrouwen. Dat is een groot verschil met toen.”