Het fenomeen Ben Shelton: pas half jaar prof en in eerste toernooi buiten VS meteen in kwartfinale Australian Open

Sebastian Korda (ATP 31), Tommy Paul (ATP 35) en Ben Shelton: drie Amerikanen in de kwartfinales van de Australian Open. Die laatste twee zullen zelfs onder elkaar uitmaken wie voor het eerst naar de halve finale mag. De vruchten worden geplukt van een combinatie van betere omkadering en een opstoot van talent in de VS. Met Shelton misschien wel als ruwste diamant.

De prille twintiger uit Atlanta is nog maar zes maanden prof, was een jaar geleden nog de nummer 569 van de wereld en tenniste nooit eerder in het buitenland. “Het is echt wel een verrassing”, zei de 1m93 grote Shelton over zijn opmars. “Ik ben het vliegtuig opgestapt zonder verwachtingen. Ik weet dat het aanpassen is van de VS naar Australië, met de jetlag en het tijdverschil. Ik wist dat het een worsteling ging worden, mijn eerste keer buiten mijn vaderland. Wat mij geholpen heeft, is dat ik niets te verliezen heb en vrij kan tennissen.”

In de achtste finale won Shelton tegen zijn landgenoot JJ Wolf (ATP 67) in vijf sets, waarbij zijn geweldige service en vechtersattitude eens te meer opvielen. Zijn prestaties in het Amerikaanse universiteitskampioenschap – Shelton kroonde zich in 2021 tot kampioen met de University of Florida en vorig jaar tot individueel winnaar – hardden hem. In de vaak in een vijandige sfeer gespeelde wedstrijden leerde hij het hoofd koel te houden.

En dan is er vanzelfsprekend nog de input van vader Bryan. Zelf een degelijke prof geweest die het in 1992 tot de 55ste plaats op de wereldranglijst schopte. “Ik dank al mijn succes aan hem”, zei Shelton bij Eurosport. “Hij heeft mij gecoacht sinds de dag dat ik een racket oppikte. En hij houdt me bij de les wanneer ik een beetje begin te zweven. Hij is een geweldig voorbeeld geweest. Het is fijn om een tennisvader te hebben die alles, ook de hardheid en de veeleisendheid van het profbestaan, heeft meegemaakt.”

Zot van American Football

Nochtans liep de introductie van kleine Ben in de tennissport niet van een leien dakje. Tot zijn twaalfde was Shelton junior immers verslingerd aan baseball en vooral American football, en met zijn vlotte linkse arm was hij zelfs een talentvolle quarterback. Het was pas nadat zijn vader coach werd aan de University of Florida dat zoonlief meer in contact kwam met tennis. “Football is veel zwaarder voor het lichaam”, zei Shelton. “Ik weet niet hoelang mijn moeder mij nog graag getackeld had zien worden. En omdat mijn pa een vroegere prof was en een trainer, kon ik er alleen maar baat bij hebben om een sport te kiezen waarin hij een expert was.”

Dus toog het duo aan het werk. “We trainden elke morgen van 6 tot 8 uur, voor hij naar school moest”, vertelde vader Shelton aan L’Equipe. “Als hij een training miste, moest hij mij een kleine boete van 5 à 10 dollar betalen. Het gebeurde maar twee à drie keer. Daarna had hij het begrepen. Hij wou niet dat het nog zou voorvallen, omdat hij wel van geld houdt.”

Bovendien hielp de voorgeschiedenis van Shelton als quarterback de ontwikkeling van zijn tenniswapens. “Hij houdt van alles wat er boven zijn hoofd gebeurt”, lachte vader Shelton. “Of het nu een opslag of een smash is. Hij is daar erg explosief in.” Het was papa Shelton trouwens die zijn zoon had afgeraden toernooien buiten zijn Amerikaanse biotoop te verkennen. Met een gegronde reden. “Hij vroeg me of ik de beste speler van Amerika was”, aldus de nieuwe ‘Big Ben’. “‘Waarom moet je naar het buitenland als je niet eens de beste Amerikaan bent?’ zei mijn vader.”