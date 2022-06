Het Engelse cricket is in de ban van het ballenmysterie

De leeftijd van een bal is een belangrijk element in het cricketspel. Snelle werpers houden van een zo vers mogelijke bal, terwijl de langzame draaiwerpers graag aan de slag gaan met een wat oude bal. Sommige werpers houden van een bal waarvan de naad los is geraakt, zodat ze de bal een verraderlijke swing kunnen meegeven. Na tachtig overs (ofwel 480 geworpen ballen) mogen de werpers om een nieuwe bal vragen. De snelle werpers kiezen doorgaans voor the new ball.

Deze zomer is het al een paar keer voorgekomen dat de scheidsrechters ervoor kozen om veel eerder een nieuwe bal in het spel te brengen, omdat de oude te snel was versleten. Onder meer Stuart Broad, een snelle en ervaren topwerper, klaagde over deze geringe levensduur. Het versnelde ouderdomsproces van de bal werkt in het voordeel van de slagmannen. De hoge scores die dit seizoen op de scoreborden in de competitie tussen de Engelse graafschappen zijn verschenen, getuigen daarvan.

Koeiendieet

Er wordt nu gekeken naar wat er mis kan zijn met de Dukes, zoals de klassieke bal heet die sinds 1780 in het Engelse cricket wordt gebruikt. Het leer ervan is afkomstig van de rug van een koe. Het hele productieproces duurt negen maanden, waarbij het naaien is uitbesteed aan specialisten in Pakistan. Volgens Dilip Jajodia, de Britse Indiër die al decennia verantwoordelijk is voor de productie van de Dukes Ball, kunnen meerdere factoren een rol spelen bij dit slechte ballenjaar.

Tegenover The Daily Telegraph speculeerde de ballenmaker dat de koeien mogelijk op een ander dieet zijn gesteld in de afgelopen jaren. Dat kan te maken hebben met het gebrek aan seizoenarbeiders, een probleem waar de brexit toe bijdraagt. Tevens opperde hij dat de ervaren leerlooiers tijdens de pandemie waren uitgeschakeld en zijn vervangen door minder kundige ambachtslieden. Een andere mogelijkheid is dat een oude voorraad is gebruikt die vanwege de lockdowns was blijven liggen.

De Dukes-bal wordt gebruikt op de Britse eilanden en in West-Indië. In Australie, Sri Lanka en Zuid-Afrika spelen cricketers met de Kookaburra, een bal die machinaal wordt dichtgenaaid en beter is op de harde, droge velden in hete zomers. De Indiërs hebben hun eigen Sanspareils Greenlands-bal, die net als de Dukes handmatig is gemaakt.