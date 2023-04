‘Het doel is de Premier League’: tot waar kunnen twee Hollywood-sterren cultploeg Wrexham loodsen?

De supporters van Wrexham AFC uit Wales durven weer dromen. De club werd dit weekend kampioen in de Engelse vijfde klasse en keert na vijftien jaar terug naar de Football League. Het succes komt er na een overname door Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney. Tot waar kunnen zij Wrexham loodsen?

“In het begin vroegen mensen ‘Waarom Wrexham, waarom Wrexham?’ Dit is precies waarom Wrexham. Wat er nu gebeurt, toont waarom.” Vlak na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tussen Boreham Wood en Wrexham AFC stormen duizenden uitzinnige voetbalfans het veld op.

Na een 1-3 -overwinning is Wrexham kampioen in vijfde klasse, en daar is mede-eigenaar Ryan Reynolds zichtbaar geëmotioneerd door. Voor de lenzen van cameraploegen uit alle hoeken van de wereld vertelt de acteur, die wereldberoemd werd door films als Deadpool, dat alles nu haalbaar is voor de ploeg. Dat de club vandaag een titel opeist en er bovendien massale media-aandacht voor krijgt, voelt voor hem aan alsof hij in een sprookje leeft.

Een uniek stukje voetbalgeschiedenis

In 2008 is er niemand die in het potentieel van de ploeg uit het kleine arbeidersstadje in het noordoosten van Wales inziet. Wrexham degradeert dan uit League Two en belandt zo in de vijfde klasse. Ondertussen is er sprake van financieel wanbeheer en bedreigen conflicten met de fiscus het voortbestaan van de club. De snelle koers richting een onfortuinlijk einde is vooral jammer omdat Wrexham AFC een bijzondere positie in de sportgeschiedenis bekleedt. Het gaat om de op twee na oudste professionele voetbalclub ter wereld en uitvalbasis Racecourse Grond is globaal het oudste actieve internationale voetbalstadion. Na meerdere verloren play-offs voor promotie uit de vijfde klasse overwegen verschillende spelers om hun schoenen aan de haak te hangen, maar er komt hulp vanaf de overkant van de oceaan.

Acteurs en eigenaars Ryan Reynolds (.) en Rob McElhenney feesten mee, de promotie in binnen. Beeld Getty Images

Die hulp komt er meer bepaald in 2021, en vanuit de VS. Daar laat acteur Rob McElhenney, vooral bekend uit de komische serie It’s Always Sunny in Philadelphia, zijn oog op de getroebleerde ploeg vallen. Hij is al even geïnteresseerd in sportdocumentaires als Sunderland Til I Die en raakt gefascineerd door de gedachte om de glorie van weleer terug te brengen. Vooral omdat hij zich herinnert hoe hij als kind uit een arbeidersgezin in vervoering gebracht werd door het succes van het lokale sportteam.

“Het voelt alsof ik de mensen uit Wrexham al ken en met ze opgegroeid ben. Alsof ik een van hen ben”, vertelt hij aan een cameraploeg die hij optrommelt om zijn uitstap naar de sportwereld te documenteren. Veel kennis over de sport heeft hij niet, maar dat compenseert hij door zijn charismatische persoonlijkheid en vooral door een flinke smak geld op tafel te gooien. Samen met zijn vriend en medeacteur Ryan Reynolds kan hij de club in het voorjaar van 2021 voor 2,5 miljoen euro kopen.

Reeks als publiekstrekker

Het dagelijks bestuur van een voetbalclub in goede banen leiden is zelfs in de vijfde klasse allesbehalve evident, maar de kersverse eigenaars verrassen vriend en vijand. In de eerste plaats kiezen ze ervoor om hun chequeboek boven te halen en nieuwe talent aan te trekken. Phil Parkinson, die eerder zijn sporen verdiende bij clubs als Sunderland en Charlton Athletic, treedt aan als trainer. Doelman Ben Foster, een achtvoudig international, wordt weggeplukt uit de eerste klasse en beloftevolle spits Paul Mullin komt over uit de derde divisie. Die kwaliteitsinjectie helpt de ploeg vooruit en investeringen in een nieuwe grasmat en een extra tribune herstellen de vergane glorie.

De belangrijkste factor voor de toenemende populariteit van de club ligt echter bij Welcome to Wrexham, een reeks waarin Reynolds en McElhenney hun parcours vastleggen. De serie doet het zelfs in de Verenigde Staten, waar voetbal zelden aandacht krijgt, erg goed. Dat blijkt ook uit de verkoop van merchandise: 80 procent van Wrexhams voetbaltruitjes werd aangekocht door mensen buiten het Verenigd Koninkrijk.

Vijftien jaar na de desastreuze degradatie naar de vijfde klasse staat de club uit Wales weer in het middelpunt van de belangstelling. Na de overwinning tegen Boreham Wood stuurde zelfs prins William, voorzitter van de Engelse voetbalbond FA, zijn felicitaties uit. Eerder kwam koning Charles al langs om de snelle opmars van de cultploeg te aanschouwen.

In artikels over Wrexham volgen superlatieven elkaar doorgaans in een hoog tempo op. Toch vindt voetbalcorrespondent bij Het Laatste Nieuws Kristof Terreur het belangrijk om het verhaal niet zomaar in naïeve sprookjestermen te beschrijven. “De realiteit is iets cynischer, het gaat om een club met meer geld dan de concurrentie en een goed geoliede pr-machine.” Hij kan geen uitspraken doen over de oprechtheid van de intenties van de nieuwe eigenaars van de club, maar weet wel dat verder opklimmen allesbehalve evident zal worden. “In hogere klassen speel je tegen ploegen die nog veel meer geld hebben, dan zullen er dus verdere investeringen nodig zijn.”

De financiële verklaring voor het succes doorprikt de parallellen met sprookjes enigszins, maar Reynolds laat weten dat hij ook op lange termijn bereid is om het nodige te doen en een gouden toekomst voor Wrexham te verzekeren. “Dit is een project van meerdere decennia”, vertelde hij na de wedstrijd tegen Boreham Wood. “Het plan is om de Premier League te bereiken. Ik wil daar geen datum op plakken. Maar als het theoretisch mogelijk is, waarom zou het ons dan niet lukken?”