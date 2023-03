Het dilemma van Guardiola met De Bruyne en Haaland: complementair met mekaar, maar ook met de rest?

Manchester City heeft zich dinsdagavond moeiteloos geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Engelse kampioen won zijn terugwedstrijd in de achtste finale tegen RB Leipzig met 7-0 dankzij liefst vijf goals van Erling Haaland.

Kevin De Bruyne is geen fan van vergelijkingen. Nog minder van vragen erover. Meestal worden ze gevolgd door een antwoord, gespijsd met dezelfde meedogenloosheid waarmee hij op doel trapt.

Een journalist maandag: “Kevin, is dit het beste City waarin je ooit hebt gespeeld?”

De Bruyne: “Hoe kan ik een seizoen waarin we 100 punten haalden vergelijken met een waarin we vier prijzen pakten? Ik kan het niet. Slaat nergens op.”

Wordt hij vandaag echter gevraagd naar wie de beste spits is met wie hij ooit heeft samengespeeld, zal hij niet blazen: “Sergio Agüero.”

De Bruyne gaat zelden mee in de waan van de dag. Hij heeft Erling Haaland weleens omschreven als ‘de droom van elke middenvelder’, maar voor de Rode Duivel heeft de Noor nog altijd alles te bewijzen. De Bruyne: “Misschien verander ik van gedacht als Erling ons ooit naar de Champions League knalt.”

Vraag hem echter niet om Haaland en City’s topschutter aller tijden (Agüero) te vergelijken: “Een kleine geblokte kerel van 1m70 tegen een reus van 1m90? Zo kijk ik niet naar voetbal.”

Toch wordt de kwestie hem dezer dagen, meer dan hem lief is, voor de voeten geworpen. Omdat De Bruyne deel is van het debat dat al een tijdje woedt rond Haaland en zijn invloed op de spelstijl. Geen maand geleden stelden Engelse media immers openlijk de vraag: is City nu echt beter af met of zonder het fenomeen?

Rond de naakte cijfers van Haaland kon niemand heen: 39 goals in 36 matchen - 38 procent van City’s totale productie. Uit doordachte analyses kwam echter naar voren dat de kampioen ook zonder spits vlot scoorde: 122 goals in alle competities na 42 matchen in 2019, 107 goals na 42 matchen vorig seizoen en 103 met Haaland vandaag.

Een greep uit de overige vaststellingen: dat Haaland nog minder in het samenspel wordt betrokken dan bij Dortmund - 24 baltoetsen per 90 minuten. Dat het spel door zijn aanwezigheid veel trager, minder direct en dus voorspelbaarder is geworden. Dat het aantal loopacties met bal en de dribbels een flinke dip heeft gekregen. Dat Pep Guardiola snelle flankspelers heeft geslachtofferd om zijn elftal beter in balans te brengen.

Dat een pressende Haaland het middenveld onvoldoende steun verleent. Dat City kwetsbaarder is voor tegenaanvallen. Dat Haaland zich wel goed vrijloopt, maar meer níét dan wel wordt gevonden. En dat De Bruyne, vooral tegen tegenstanders die zich ingraven, de ruimte mist om splijtende passes te kunnen versturen.

Is hij het slachtoffer van de tactiek van Guardiola, die als de dood is geworden voor de counter? Het principe van meer controle, meer programmatie en minder improvisatie?

Het was dat waarop Guardiola alludeerde voor Leipzig. Detailkritiek die De Bruyne ook persoonlijk heeft mogen horen. Het is daarom dat hij in functie van de tegenstander weleens op de bank wordt gezet. Om hem te sparen voor de juiste momenten.

Zoals tegen Leipzig. Het openere spel van de Red Bull-school leende zich misschien wel beter tot types als De Bruyne en Haaland. Leipzig gaf hen vleugels.

Zie ook de uitleg van Haaland dinsdag: “Wij zijn zo goed wanneer Kevin de bal met zijn neus naar doel krijgt.” Guardiola moest zijn punt nog weleens maken: “Kevin is een fantastische, buitengewone speler. Maar hij moet bewegen, bewegen, bewegen. Move, move, move. Als hij dat doet is Kevin niet te stoppen. Komen de goals en de assists voor niets. Hopelijk realiseert hij dat ook. Wanneer hij dat doet, verliest hij niet zoveel ballen. En zet hij de deur niet open voor de opponent.”

Los van zijn zoektocht naar een defensieve balans zijn De Bruyne en Haaland wel complementair. De Bruyne moet rond de spits kunnen zwerven. En beiden zijn op hun sterkst als ze kunnen rennen, snel om kunnen schakelen. Dan komen hun kwaliteiten het best tot hun recht.

Opponenten focussen zich daarom vaak op De Bruyne eerst. Omdat hij de bevoorradingslijn is. Hem lamleggen betekent ook meer kans om Haaland te neutraliseren. Bovendien durft De Bruyne in de kleine ruimte, waar hij niet altijd de behendigste is, al eens een bal te verspelen. Met een balverlies van een op drie is hij nog nooit zo slordig geweest - een afspiegeling van een mindere vorm?

Daartegenover staat ook dat het risico dat De Bruyne in zijn spel legt, ook onverwachte mogelijkheden oplevert. Zoals tegen Leipzig.

Gevraagd naar zijn issues en die van City grijnsde die maandag eens. “In het verleden zeiden ze dat we niet genoeg présence hadden in de box. Of dat we niet voldoende de diepte zochten. Nu is het het omgekeerde. Ik denk niet dat we moeten klagen over Haaland. Ik maak me geen zorgen.”

Bullshit is een taal die hij slecht beheerst.

Dinsdag kreeg De Bruyne gelijk.