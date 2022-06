Het bouwen van een rondewinnaar kost meer tijd (en geld)

Alle klassementstenoren gaf hij er gisteren van langs, de ene al wat steviger dan de andere. Het maakte de drie opeenvolgende tikken die Remco Evenepoel de dagen voordien zelf had geïncasseerd dubbel jammer: 2:12 in Novazzano, 0:52 op Moosalp en 1:11 in Malbun. Cijfer alleen nog maar die onverwachte schade in Ticino weg en hij sluit de ronde af in de beoogde top vijf. Elfde werd het nu op 4:04 van winnaar Geraint Thomas. Op wilskracht, strijdvaardigheid en onmiskenbaar talent in zijn favoriete discipline. Ook werd Evenepoel wat gediend door de corona-opstoot die een aantal pionnen vroegtijdig elimineerde. Maar dit is niet waarvoor de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik naar Zwitserland was gekomen.

Bergop acteerde Evenepoel kwetsbaar, als een elastiek dat bij de minste spankracht op knappen stond. Vechtend tegen de hitte, de twijfels, tegenvallende wattages, opgestapelde fouten, zichzelf. Op geen enkel moment kon hij ook maar de indruk wekken dat hij deze ronde naar zijn hand zou zetten. Zelfs renners die hij in principe klimmend oppeuzelt (Küng, Jungels, Leknessund) gingen vlotter naar boven dan hij.

Reken maar dat dit in zijn ambitieuze hoofd is gekropen. Hij was de eerste om de feiten onder ogen te zien. Hoe afgepeigerd, oververhit en ontgoocheld hij ook was. “Ik ben gewoon niet goed genoeg.” Af en toe was er een kwinkslag. “Dit is een domper, ik zal niet zeggen op de feestvreugde, maar toch.” Zijn guitigheid en aanstekelijk optimisme verborg veel, niet alles.

Oorzaak zoeken

De vaststelling maken is één zaak, de manier waarop je erop inspeelt een andere. Wat ligt precies aan de basis van die mindere prestaties? Het houdt de (l)eergierige Evenepoel bezig. In aanloop naar de Ronde van Zwitserland werd hij op training overhoop gemaaid door een speedpedelec, waarvan de nietsvermoedende bestuurder doorreed. Meer dan een fait divers was dat niet. Die paar schrammetjes op armen en benen het spreken niet waard.

“Wringt het schoentje in mijn voorbereiding? Moet ik die anders aanpakken? Was ik niet té vroeg té goed in vorm?” Mooi dat Evenepoel dat openlijk in vraag stelt.

Met hem moet ook de ploeg dat doen. Of liever: blijven doen, zoals dat nu al sinds zijn comeback na de zware crash in de Ronde van Lombardije 2020 het geval is. Constant zoeken, tasten, bijsturen waar nodig. Geen eenvoudig karwei voor een team met bitter weinig ervaring op dat vlak. QuickStep is een kweekvijver van klassieke winnaars, al twee decennia, maar hoe boetseer je in godsnaam een groterondewinnaar?

De vermoeidheid en ontgoocheling na de bergrit met aankomst in Malbun zijn op het gezicht van Evenepoel af te lezen. Beeld Photo News

Het zou te makkelijk zijn om Evenepoels carrière nu al te heroriënteren op basis van zijn resultaten in rittenkoersen op WorldTour-niveau. Het blijft de investering waard. Hem aftoetsen aan de Pogacars of Bernals van deze wereld, die als een komeet naar de top schoten en op heel jonge leeftijd tot scoren kwamen in de Tour, is volstrekt zinloos. Maar wat Yates (Vuelta 2018), Carapaz (Giro 2019), Geoghegan Hart (Giro 2021) en Hindley (Giro 2022) de afgelopen vijf jaar voor elkaar kregen, dat moet ook Evenepoel op termijn kunnen. Stapsgewijs. Desnoods met een verreikender plan dan wat momenteel intern op tafel ligt (proeven in 2021, evolueren in 2022, oogsten vanaf 2023). Maak van de drie jaar vijf jaar; in 2025 zal hij nog steeds máár 25 zijn.

Driesterrenkeuken

De grote vraag is echter of QuickStep, en vanaf volgend jaar ook cosponsor Soudal, bereid is zich hiervoor te engageren. Het blijft een delicate belegging, zonder garanties op succes. Je wilt ze de kost niet geven, de potentiële groterondewinnaars die het uiteindelijk nooit zijn geworden.

Daarop voortbouwend: kan het team dat budgettair wel? Koken kost geld, als je de keuken met topingrediënten van een eensterren- naar een driesterrenniveau wilt tillen. Tim Declercq, die een enorme werklust aan de dag legde in Zwitserland, gaf eerder de voorzet: “We kunnen maar beter wennen aan dat knechten in dienst van Evenepoel als ik zie hoe snel hij zichzelf ontwikkelt.”

Er moeten een paar renners met de kwaliteit van Masnada en Van Wilder bij om de strijd te kunnen aangaan met sterke blokken als UAE, Jumbo-Visma, Ineos en Bora. Ook wat omkadering, knowhow en medisch-wetenschappelijke begeleiding betreft kan elke bijkomende financiële inspanning er nooit een te veel zijn.

Is dat allemaal realiseerbaar voor Patrick Lefevere, die zijn goudhaantje tot minstens eind 2026 aan zich heeft gebonden maar het geld niet uit zijn hoge hoed kan toveren? Meer dan wie ook beseft hij dat dit is wat Evenepoel zo ontzettend graag doet en waarin hij absoluut een toekomst voor zichzelf ziet weggelegd. Op het ongeduldige af. “Je kunt die ‘volgende stappen’ ook niet eeuwig blijven zetten”, vindt de renner. “Op een bepaald moment moet je er gewoon staan en presteren.”

Duidelijke keuzes dringen zich dus op. Eén heeft Evenepoel zelf al gemaakt. “Vanaf nu ga ik in het vooruitzicht van de Vuelta zoveel mogelijk leven en trainen in de bergen.” De Ronde van Burgos wordt in die zin vervangen door een extra hoogtestage. Echt happig zijn ze daar bij QuickStep niet op. Maar ook op dat vlak mag het voortaan allemaal wat meer zijn. Vraag Wout van Aert maar tot welke resultaten dat kan leiden.