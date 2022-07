Het blijft stil na de derde inval bij Team Bahrain-Victorious

De inval kwam er op vraag van het parket in Marseille, dat vorig jaar een onderzoek opende tegen Team Bahrain. Deense agenten doorzochten gisterochtend teamwagens, alle acht renners en stafleden werden ondervraagd. Bahrain verspreidde een persbericht met de melding dat de raid twee uren duurde en dat niets in beslag was genomen.

Bahrein-Victorious, de ploeg van onze landgenoot Dylan Teuns, beweerde nergens van te weten. Renners kregen een spreekverbod. Vragen in de persconferentie mochten enkel over de koers gaan. Maar niemand stelde vragen over de Tour en over de inval gaf niemand een antwoord.

Vorig jaar beet het team nog flink van zich af. Dat ze niets te verbergen hadden, zei Mohoric in Pau. Stiller bleef het na de inval maandag. Teuns zei bij zijn afreis naar Denemarken: “Sorry, ik mag niets zeggen.” Het is niet geweten of de politie maandag bij Teuns is geweest. En gisteren meldde de politie zich opnieuw.

Verrassende prestaties

Drie verschillende politie-eenheden zijn zich ondertussen met de kwestie gaan bemoeien. Vorig jaar in Pau was dat Oclaeps, een in 2004 opgerichte eenheid die zich met drugs en dopingkwesties bezighoudt. Zo’n vijftig agenten van Oclaeps vielen vorig jaar het hotel van Bahrein in Pau binnen. Maandag was het Europol en gisteren dus de Deense politie.

Dat bewijst dat de politie de dingen serieus neemt, wat ze ook zijn. Sportief scoort het team dit jaar minder hoog dan vorig jaar. Matej Mohoric won Milaan-Sanremo, maar het verhaal ging toen vooral om het zadel waarmee hij de Poggio naar beneden was gescheurd. Ook dit jaar won Teuns de Waalse Pijl.

Teuns was vorig jaar winnaar van de Tour-rit met aankomst in Le Grand-Bornand. In diezelfde Tour won Mohoric twee ritten en klom Sonny Colbrelli, een sprinter, met de beste renners mee naar boven. Colbrelli zou vorig jaar Europees kampioen worden. Thuis in Italië herstelt hij nu van hartfalen in Parijs-Nice. Er was vorig jaar ook de opvallende Dauphiné van de Oekraïner Mark Padun, die uit het niets twee ritten won. Padun rijdt nu voor het EF-team van Jonathan Vaughters. Er was de tweede plaats van Damiano Caruso in de Giro. En er is de vermeende band van teambaas Milan Erzen met dokter Mark Schmidt, die werd veroordeeld in de Oostenrijkse dopingzaak Aderlass.

“We slapen als baby’s en we werken als paarden”, zei directeur Vladimir Miholjevic na de huiszoekingen maandag. Gisteren had Miholjevic niets toe te voegen aan de huiszoeking. “We zijn 100 procent transparant.”