Het is niet geweten waar onderstaand filmpje gemaakt is, wel zijn het bijzonder aparte beelden. Terwijl een papa de voetbalwedstrijd van zijn dochter filmt, komen er plots drie reeën in beeld die over de lengte van het veld rennen. Maar terwijl de eerste en de derde viervoeter nog naast de goal lopen, springt nummer twee los in het net.