Het Baskenland, de speeltuin waar het voor Evenepoel allemaal begon

Op 8 juli 2017 won de ex-voetballer Remco Evenepoel, zeventien en op dat moment amper drie maanden coureur, in Cuevas de Pozolagua de koninginnenrit van de vierdaagse Bizkaiko Itzulia Junior, zeg maar Ronde van het Baskenland voor junioren. Op Alto de Ranera, een klim van tweede categorie, bleef enkel de Brit Mark Donovan binnen de minuut, de rest van het deelnemersveld werd zoek gefietst. Lokale media hadden het over een machtsvertoning. Een van de vele aandachtige toeschouwers was Joxean Fernández Matxin, toenmalig talentscout van QuickStep.

Op de slotdag verspeelde Evenepoel de rit- en eindzege aan de Ier Ben Healy door een bizar voorval. Om een vlotte doorstroming van het tegenliggende verkeer te garanderen werd op een deel van het tijdritparcours slechts de helft van de weg afgesloten. Evenepoel overschreed in twee bochten de witte lijn, wat om veiligheidsredenen niet was toegestaan en hem voor elke inbreuk vijftien seconden straftijd kostte. Sneu. Maar Matxin had genoeg gezien. Dolenthousiast belde hij zijn baas, Patrick Lefevere.

Naar QuickStep

“Je kunt gerust stellen dat hij daar is ontdekt”, zegt vader Patrick Evenepoel, “en dat toen zijn liefde voor Spanje is beginnen te bloeien. Niet alleen voor die specifieke regio, hij vertoeft en koerst graag in het hele land.”

Matxin en Lefevere lieten het piepjonge talent nog wat rijpen en hesen hem in juli 2018, terwijl hij als tweedejaarsjunior aan een superseizoen bezig was, voor de ogen van een paar andere topteams uit de WorldTour aan boord. Toch durde het tot 3 augustus 2019 voor Evenepoel nog eens in actie zou komen op Spaanse bodem. En hoe!

De Clásica San Sebastián werd zijn eerste grote succes bij de elite. Op de Murgil Tontorra, op twintig kilometer van de finish, ging hij alleen in de aanval. Een kunststukje dat hij enkele weken geleden herhaalde. Weer met een solo, dubbel zo lang nu, vanaf de Erlaitz. Traditioneel kreeg hij op het podium in San Sebastián opnieuw een txapela, de typische Baskische muts, op het hoofd. Patrick Evenepoel: “Het eerste exemplaar hield hij zelf bij. Het tweede kreeg inmiddels een prominent plekje bij ons thuis in Schepdaal.”

Met minuten voorsprong won Evenepoel deze zomer zijn tweede Clásica San Sebastián. Beeld Sirotti / Icon Sport

Tussen beide triomfen in bouwde Remco Evenepoel zijn Spaans palmares gretig uit: twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Burgos 2020; in Valencia won hij in februari dit jaar nog een rit en werd tweede in het eindklassement. Valencia is vlak bij zijn appartement in Calpe.

“Zonder dat we met hem als kind vaak in die specifieke regio op vakantie gingen, is hij er gaandeweg van gaan houden”, weet vader Evenepoel. “Het is inmiddels zijn tweede thuishaven geworden.”

Constant op en af

Deze Vuelta wordt de komende dagen voortgezet in het Baskenland. Vitoria-Gasteiz, Laguardia, Irun, Bilbao, om ook daarna nog wat te slalommen in het noordelijke deel.

Drie heuvelritten en drie bergritten krijgen de volgende zes opdrachten in het officiële roadbook mee als status. “De eerste rit is nog de lichtste van allemaal”, zegt Patrick Evenepoel. “Op maat misschien van Julian Alaphilippe.”

Vervolgens belandt Evenepoel onvermijdelijk in zijn favoriete speeltuin, weet ook ploegleider Wilfried Peeters. Dat de renner er zich zo in zijn sas voelt, heeft volgens hem te maken met een combinatie van factoren. “Het parcours glooit er constant, de hele dag lang. Er zijn steile hellingen waar je nooit op je gemak zit maar ook geen twintig kilometer aan een stuk klimt. Dat soort inspanningen ligt Evenepoel goed. In dat deel van Spanje loopt de temperatuur vaak ook niet zo hoog op als in het zuiden. En hij heeft natuurlijk onvermijdelijk zijn ervaring mee. Alles is voor hem een leerschool, maar dit toch net iets minder. Been there, done that. Dat kan in zijn voordeel spelen.”

Hoe dan ook zal Evenepoel vanuit de ploeg zo weinig mogelijk druk worden opgelegd, vertelt Peeters. “Ik heb het er bij het ontbijt even met hem over gehad. Samen evalueerden we nog eens die eerste dagen. Prima ploegentijdrit, niet te veel tijd verloren, en zonder kleerscheuren de twee sprintetappes doorstaan. Alles is goed verlopen tot dusver, we zitten op schema. We bekijken het nu van dag tot dag. Uiteraard is dit een totaal andere Evenepoel dan vorig jaar. Hij is weer op zijn topniveau, sterk en strijdbaar. Wat geen aanleiding kan zijn tot verschroeiende verwachtingen of vroegtijdige euforie. Rustig blijven is de boodschap. En genieten van elk moment.”

Beeld dm