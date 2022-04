Het Astridpark, de speeltuin van Vanaken sinds 2013

Hij debuteerde er in 2013 met twee goals, vierde er een titel en scoorde er voor de Rode Duivels. Het Lotto Park ligt Hans Vanaken dus wel. Dat kan hij zondag opnieuw bewijzen in de topper tegen Anderlecht.

NP en TTV

Die officiële naamswijziging maakt hem niets uit. Of het nu het Constant Vanden Stockstadion is, het Astridpark (zoals in de volksmond) of het Lotto Park, de setting blijft dezelfde. Ook de catacomben zijn dezelfde, weliswaar wat opgefrist, inclusief de verwijzingen naar het palmares en het verleden.

Zou Hans Vanaken (29) het al hebben opgemerkt, stoïcijns als hij is? Vanaken stapt de grasmat van Real Madrid, Manchester City of PSG met dezelfde mindset en in hetzelfde gangetje op zoals hij dat ruim tien jaar terug deed in Lommel. Met die nuance dat Anderlecht voor altijd het decor zal blijven van zijn grote intrede.

Vanaken debuteerde er op het hoogste niveau met Sporting Lokeren én met twee doelpunten. Denis Odoi, intussen ook bij Club Brugge, riep die bewuste zondag in 2013 nog: “Vanaken, schrijf die naam op!” Een dag later mocht vader Vital Vanaken trots naast zijn zoon poseren en honderduit praten over diens talent.

“Hoe raar het ook klinkt, echt vaak praat Hans niet meer over die goals. Nochtans is alles daar voor hem begonnen”, mijmert de vader. “Hij voelt zich er wel goed. Dat zie je ook in die matchen. Bij zijn debuut met Lokeren was het niet anders. Kijk, op bezoek bij zo’n grote club, dat zorgt voor een boost, hé.”

Magistrale goal

Net geen decennium later trekt Vanaken minstens twee keer per jaar naar Anderlecht. En hij doet dat zelden onopgemerkt, zeker de jongste seizoenen niet.

In april 2019 ging Vanaken er met Club Brugge voor het eerst in meer dan twintig jaar winnen, om er vervolgens, net na het veroveren van zijn tweede Gouden Schoen, uit te pakken met een magistrale goal. Na een afgeblokte vrijschop van Ruud Vormer – en hoongelach van het thuispubliek – sloeg Vanaken het Lotto Park met verstomming, door de afvallende bal met zijn ‘mindere' linkervoet vanaf twintig meter over Hendrik Van Crombrugge te mikken. Een moment dat kort daarna werd vereeuwigd; die bewuste fluogele schoen van toen is tegenwoordig verguld met goud.

Alsof dat nog niet volstond, zorgde Vanaken een jaar geleden bijna eigenhandig voor een kampioenenfeest in Anderlecht, na play-offs waarin hij onder Philippe Clement op de bank verzeild was geraakt. Maar finaal was hij het die met twee doelpunten in het Lotto Park de titel veiligstelde. “Ik had een kleine déjà-vu”, glunderde hij, te midden van het feestje.

Een jonge Vanaken (toen nog bij Lokeren) gaat voorbij Guillaume Gillet van Anderlecht, in 2013. Beeld Photo News

“Dat scoren tegen Anderlecht is een eigen leven beginnen te leiden”, glimlacht vader Vital. “Een specifieke uitleg is er niet voor. Hans zegt weleens dat de ene verplaatsing de andere niet is. Dat het zicht en de ruimte anders zijn door de bouw van het stadion en de tribunes. Dan nodigt Anderlecht wel uit. Het stadion is helemaal rond en de mensen zitten er kort op. Dat zal hem liggen.”

Ziedaar waarom hij een maand geleden ook in het shirt van de Rode Duivels succesvol was in het Lotto Park. Een rake kopbal tegen Burkina Faso, na een kwartier spelen. Zijn zevende goal op het veld van Anderlecht. Het is de ploeg waar Vanaken het vaakst tegen scoort. Volgt er zondag nog een hoofdstuk?

Zelfde speelstijl

Van onderschatting van de tegenstander wil de Brugse coach Alfred Schreuder in ieder geval niet weten. “Anderlecht is nog steeds titelkandidaat”, zo stelde hij. Paars-wit volgt wel op tien punten van de eerste plaats.

Ook gisterenmiddag was Schreuder diplomatisch op zijn persconferentie. “Anderlecht en Club zijn twee voetballende ploegen, een beetje met dezelfde speelstijl. Ik verwacht een heel agressief Anderlecht. Zondag hebben ze zich heel knap herpakt na die 2-0-achterstand. Het gat met ons is zeven punten en wij kunnen nog steeds kampioen worden. Dan kan ook Anderlecht dat. Hier hebben ze me vaak verteld dat de prijzen pas op het einde van de rit worden verdeeld. Er kan nog veel gebeuren. Ik heb niet gevloekt na de zege van Union. Wel gewoon gekeken, zoals iedere andere trainer dat doet.”