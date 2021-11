Heropgeviste Refaelov breekt de ban voor Anderlecht: ‘Als het moeilijk gaat, verwacht ik te spelen’

“Niemand valt graag naast de ploeg.” Aldus sprak Lior Refaelov zaterdagavond op rustige toon, om 23.19 uur in een tochtgat in Charleroi. Refaelov had natuurlijk gelijk, maar tegelijk ook weer niet. Hij is namelijk niet zoals de rest. Refaelov is de Gouden Schoen. En als die op de bank zit...

Op 27 oktober tegen La Louvière in de beker (1-7) mocht Lior Refaelov voor het laatst aan een wedstrijd beginnen. Voor een laatste basisplek in de competitie moeten we zelfs terug naar Sint-Truiden-Anderlecht (2-2) op 17 oktober, toen ‘Rafa’ net na de pauze scoorde vanop de stip. In de vier Jupiler Pro League-duels die daarop volgden, kreeg Refaelov als invaller slechts veertig minuten. Daarvoor was hij niet naar RSCA gekomen, dan oogden aanbiedingen uit meer exotische bestemmingen aantrekkelijker.

Bovenstaande statistieken zijn des te opmerkelijker omdat Anderlecht niet draaide. Dan kan je iemand als Refaelov wel gebruiken, zou je denken. Anderzijds is ‘intensiteit’ een sleutelbegrip voor Vincent Kompany, en in die optiek was de status van Refaelov - geen Duracell-konijn zoals pakweg Raman dat is - wel weer te begrijpen.

De speler zelf zat met vragen. “Heb ik iets verkeerd gedaan?” Op training bleef hij bijzonder professioneel, voor de jongeren is hij een voorbeeld. Vorige week was er een erg constructief onderhoud tussen Kompany en Refaelov, waarbij die eerste benadrukte dat hij absoluut nog op de Israëliër rekent. Niets aan het handje.

Tegen Charleroi bewees Kompany dat het geen loze, sussende woorden waren. In een match die gewonnen moest worden, zette hij Refaelov. “Ik heb voor hem gekozen omdat ik het gevoel had dat hij iets kon doen”, duidde Kompany. “En dat bleek: hij heeft ons iets bijgebracht, maar ik ben een trainer van het collectieve en zal dat altijd blijven. Ik heb vertrouwen in wel dertig jongens.”

Het moet gezegd: ‘Rafa’ speelde geen briljante eerste helft. Maar, en dat is ook een kwaliteit, het stond hem niet in de weg om beslissend te zijn. Net voor de rust nam hij een bal in ontvangst in de buurt van de zestien, waarna hij overhoeks binnenknalde (0-1). Het sierde Refaelov dat hij sereen vierde. Geen provocatie.

Beeld BELGA

Ook achteraf gooide hij niet met modder, we kennen er anderen. “Toen ik voor Anderlecht koos, wist ik op voorhand dat ik niet alles zou spelen. Maar als het moeilijk gaat, dan verwacht ik wel te spelen. Ik ben blij dat Vincent me dat vertrouwen gaf.”

“Het was geen grootse prestatie”, vervolgde Refaelov. “Het was cruciaal om volharding en persoonlijkheid te tonen in wat stilaan een kritieke situatie geworden was. Kijk, er zijn momenten op een seizoen die bepalen of het goed of slecht gaat. Dit is zo een week. Als we een vervolg kunnen breien aan deze eerste stap, dan zal er een andere vibe zijn op de club. Nu moeten we gewoon doorgaan.”

Een understatement. De rust is weliswaar teruggekeerd in het Lotto Park, maar dat duurt ook maar tot de volgende wedstrijd. En die komt er wel heel snel aan: dinsdag is er de verplaatsing in de beker naar Seraing. Het spreekt voor zich dat Anderlecht van de Croky Cup een doelstelling gemaakt heeft en dat er dus beter niet verloren wordt. Anders dreigt de sfeer weer om te slaan. Refaelov weet het beter dan wie ook: “Het is een belangrijke week.” Niet het minst voor hemzelf.