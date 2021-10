Hermans verrast op modderig WK-parcours in Amerika

De 26-jarige Hermans (Tormans-Circus) haalde het op de omloop waar eind januari ook het WK wordt gehouden na een lange solo. Zo boekte hij zijn eerste wereldbekerzege. Europees kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) eindigde als tweede op 37 seconden. Michael Vanthourenhout, teamgenoot van Iserbyt, vervolledigde het podium op 49 seconden.

Afgelopen zondag won Iserbyt in Waterloo de eerste wedstrijd van het nieuwe wereldbekerseizoen, voor Vanthourenhout en Hermans. Hij blijft leider in het algemeen klassement.

Het was Toon Aerts die op een extreem modderige ondergrond als eerste het initiatief nam. Al snel kreeg hij het gezelschap van Iserbyt, Vanthourenhout en Hermans. Halverwege de cross reed Hermans weg van zijn medevluchters om de wedstrijd in enkele ronden in een beslissende plooi te leggen.

De strijd om de tweede plaats was spannender. Net voor het intrekken van de slotronde ontdeed Iserbyt zich van Aerts terwijl die het gezelschap kreeg van Vanthourenhout na een felle remonte. Hermans reed dan al 45 seconden voor de rest uit en kwam niet meer in de problemen. Iserbyt had nog genoeg power in de benen om naar de tweede plaats te rijden.

Eerder op de avond won Lucinda Brand de race bij de vrouwen. De wereldkampioene liet Denise Betsema en Clara Honsinger achter zich. Zondag volgt de derde en laatste wereldbekerwedstrijd op Amerikaanse bodem, in Iowa, vooraleer de renners naar het Belgische Zonhoven verhuizen.