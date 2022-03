Herkansing voor Januzaj bij Rode Duivels: ‘Talent alleen volstaat niet’

Deze middag kondigt Roberto Martínez zijn selectie aan voor de oefenwedstrijden van de Rode Duivels tegen Ierland (26 maart) en Burkina Faso (29 maart). Alleen spelers met minder dan vijftig caps komen in aanmerking. Voor Adnan Januzaj is het een ideale springplank naar het WK in Qatar.

FDZ en NP

Jan Mulder is een voetballiefhebber. Hij dweept met Pelé en Lionel Messi. Hij kan evenzeer genieten van de doelpunten van Deniz Undav, van de authenticiteit van Radja Nainggolan en van het James Dean-gehalte van Charles De Ketelaere. Maar ook van de flitsen en het karakter van Adnan Januzaj (27).

Toen Mulder in januari de vraag kreeg wie voor hem de trofee van ‘beste Belg in het buitenland’ mocht winnen, antwoordde hij: Thibaut Courtois. Om er nadien fijntjes de naam van Januzaj aan toe te voegen. “Hij was een beetje zoals Noa Lang. Spelers die door hun kleine uitbarstingen de aandacht afleiden van hun ware klasse. Januzaj wordt vergeten terwijl hij basisspeler is bij Real Sociedad, dat toch aanschurkt tegen de top van Spanje.”

Met een zesde plaats in La Liga doen de Basken het drie maanden later nog steeds uitstekend. Januzaj heeft er al een degelijk seizoen op zitten: 24 wedstrijden (waarvan 14 als basisspeler) en 2 doelpunten. Onlangs werd hij afgeremd door een kleine, vervelende blessure. “Maar hij traint zoals hij nog nooit gedaan heeft”, weet zijn coach Imanol Alguacil. “Ik hoop dat hij dat blijft doen. Januzaj heeft nog een progressiemarge, en hij is anders dan anderen als het goed gaat met hem.”

Afgelopen weekend stond hij gewoon in de basis tegen Alavés (1-0 winst voor Sociedad). Januzaj heeft de voorbije jaren een klik gemaakt in zijn hoofd.

De waarschuwing van Roberto Martínez in 2019 was een katalysator. “Talent volstaat niet, Januzaj moet ook de juiste mentaliteit hebben.” Woorden die er kwamen na een slechte prestatie van Januzaj en de Rode Duivels in San Marino. Nadien werd hij een tijdlang over het hoofd gezien door de bondscoach.

EK gemist

Intussen is het bijna een jaar geleden dat Januzaj werd opgeroepen voor de Rode Duivels. Toen was dat voor het drieluik Wales, Tsjechië en Wit-Rusland in de WK-kwalificatiecampagne. Hij viel dertien minuten in tegen de Wit-Russen. Het EK ging aan hem voorbij; hij stond op de reservelijst. Moeilijk te verteren voor iemand met twee WK’s op zijn cv.

De verwachting is dat de naam van Januzaj straks wel gewoon wordt afgeroepen. Omdat hij fit is, omdat hij minder dan vijftig caps heeft én omdat Martínez altijd een believer is geweest van de flankspeler. “Hij is iemand die de Rode Duivels veel kan bijbrengen.”

Roberto Martínez: "Talent volstaat niet, Januzaj moet ook de juiste mentaliteit hebben." Beeld Photo News

Voor Januzaj zijn de wedstrijden tegen Ierland en Burkina Faso het ideale moment om zich weer in de kijker te spelen. Ook met het oog op een eventuele transfer in de zomer. Zijn contract bij Real Sociedad loopt af. De club heeft hem een verlenging van drie seizoenen geboden, maar de interesse neemt toe.

Barcelona liet een paar weken geleden een ballonnetje op en ook Napoli trekt aan zijn mouw. Daar zien ze hem als vervanger voor Lorenzo Insigne, die deze zomer naar Toronto in de Major League Soccer trekt.

Sinds kort worden de zaken van Januzaj behartigd door supermakelaar Mino Raiola, die thuis is in het Engelse en Italiaanse voetbal. De kans dat hij het Baskenland verlaat is er daardoor enkel groter op geworden. Klaar voor een volgende stap.

Knokken voor zijn plaats

In de pikorde van de Rode Duivels is hij de voorbije maanden voorbijgestoken door de snelle Jérémy Doku (die zich opnieuw blesseerde bij Rennes), de constante Charles De Ketelaere, de standvastige Leandro Trossard en in mindere mate ook door Yari Verschaeren. Dat zijn allemaal jongens met een voorbeeldige mentaliteit.

Het is iets waar Januzaj hard aan gewerkt heeft. Hij heeft leren knokken voor zijn plaats, heeft zich verder ontwikkeld bij Real Sociedad, werkt volgens zijn coach dus harder dan ooit. Zo zien Martínez en Mulder het graag. De aandacht niet langer afgeleid van zijn ware klasse.